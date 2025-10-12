Denis Imbert adapte le roman autobiographique de Sylvain Tesson avec Jean Dujardin dans le rôle-titre.
Après Dans les forêts de Sibérie (2016) et La Panthère des neiges (2021), un troisième roman de Sylvain Tesson est adapté au cinéma en 2023. Sur les chemins noirs est un film porté par Jean Dujardin, qui raconte l'histoire d'un écrivain explorateur, Pierre, qui fait une chute de plusieurs étages après une soirée trop arrosée. Suite à cet accident, il est plongé dans un profond coma et se réveille blessé. Sur son lit d'hôpital, il se fait la promesse de traverser la France à pied, du Mercantour au Cotentin, pour s'offrir un voyage à travers le pays mais également une exploration intérieure intime.
Sur les chemins noirs s'inspire de la véritable histoire de son auteur. Il avait déjà fait plusieurs voyages intenses à travers le monde, et avait déjà parcouru l'Himalaya sur 5000 kilomètres. Mais le 21 août 2014, Sylvain Tesson fait une chute de 8 mètres de haut alors qu'il escalade la façade d'un chalet en Savoie, ivre. Suite à cet accident, il est transporté à l'hôpital d'Annecy et passe plusieurs semaines dans le coma. Il souffre d'une paralysie faciale et de nombreuses fractures des vertèbres.
Après des séances de rééducation intensives, il s'entraîne en montant les 400 marches de Notre-Dame de Paris. Puis, se lance dans un projet : traverser le pays par ses "chemins noirs", sentiers difficilement praticables qui ne sont pas balisés. Son voyage exceptionnel donnera naissance au livre qui donnera plusieurs années plus tard ce troisième film.
"Je cherchais une forme de dissimulation sur le territoire car je pansais mes plaies", relatait-il en octobre 2016 sur le plateau de La Grande Librairie. J'avais envie d'une marche du silence, j'avais envie de voir ce pays mais sous une forme cachée et je tirais une analogie des chemins noirs en disant qu'on pouvait tout à fait faire ce que l'on faisait sur un territoire en le traversant, on pouvait le faire dans sa vie, c'est à dire, chercher des traverses, des issues de secours où l'on convoque une sorte de lenteur, de solitude et de dissimulation."
Synopsis - Après un grave accident qui l'a plongé dans le coma, un écrivain décide traverser la France à pied, un voyage à la découverte du pays et de soi-même.
