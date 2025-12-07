Sorti en 2023, "Le règne animal" est un film fantastique français étonnant qui a remporté cinq Césars.

Le cinéma français a parfois mauvaise presse : on a trop tendance à le résumer à ses comédies. Mais chaque année, plusieurs autres types de longs-métrages ambitieux et audacieux sortent dans les salles obscures. En 2023, le public s'est d'ailleurs laissé séduire par Le Règne animal. Réalisé par Thomas Cailley, ce film fantastique raconte comment un père (Romain Duris) et son fils (Paul Kircher) se battent pour survivre dans un monde où des gens se transforment en animaux

Le Règne animal est visuellement audacieux et très riche dans son propos : cette fable est une métaphore du passage de l'enfance à l'âge adulte, et du rôle du parent qui doit accepter de laisser son enfant grandir et partir. C'est également une critique de la société, qui rejette les créatures traquées et déshumanisées parce qu'elle ne les comprend pas, et de l'importance de se reconnecter à la nature et à une forme de vie plus instinctive. Témoin de son ambition formelle, Le Règne animal a remporté cinq Césars en 2024 (il faisait face cette année à Anatomie d'une chute) : Meilleurs costumes, Meilleur son, Meilleurs effets visuels, Meilleure musique originale et Meilleure photographie.

Explications et analyse du Règne animal

Si vous n'avez pas tout compris au Règne animal ni à sa morale, nous vous proposons une analyse qui vient expliquer les enjeux du long-métrage. Attention, la suite contient des spoilers. On découvre rapidement au début du film que non seulement la mère du héros est contaminée (et portée disparue), mais que l'adolescent est lui aussi en phase de transformation. Il s'agit ici d'une métaphore de la puberté et des changements physiques et mentaux de l'adolescence, à travers une identité minoritaire et la différence. D'abord mal dans sa peau et dans sa vie, Emile finit par assumer sa nouvelle identité et être libérée en devenant qui l est réellement. A l'inverse, son père apprend au cours du récit qu'aimer, ce n'est pas guérir, protéger ou posséder, mais accepter. Le Règne animal est donc à la fois un récit d'initiation, une fable écologique et une critique sociale, avec l'aspect fantastique comme métaphore.

Synopsis - Alors qu'un mal mystérieux transforme des humains en animaux, un homme tente de trouver un remède afin de sauver son épouse, elle-même contaminée.