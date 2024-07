Gladiator 2 est la suite du film à succès de Ridley Scott, qui suit cette fois les aventures de Lucius, joué par Paul Mescal.

Après des longs mois d'attente, Gladiator 2 se dévoile enfin. La suite du film de Ridley Scott, toujours réalisé par le cinéaste britannique de 86 ans, a dévoilé de premières image dans les colonnes de Vanity Fair avant la sortie de sa bande-annonce. On peut découvrir sur ces images l'acteur irlandais Paul Mescal (Normal People, Aftersun) qui incarnera le rôle principal, Lucius, fils de Lucilla.

Sur ces images, on peut découvrir l'acteur affronter le général romain déchu Acacius incarné par Pedro Pascal (The Last of Us), mais également d'autres membres du casting, à savoir Connie Nielsen qui reprend le rôle de Lucilla, Denzel Washington qui incarnera un marchand d'armes aisé qui tient une écurie de gladiateurs, ou encore Joseph Quinn, l'acteur de Stranger Things qui joue l'un des deux empereurs romains.

Gladiator 2 se déroulera vingt ans après les aventures du premier volet, et suivra les aventures de Lucius, fils de Lucilla et de Maximus (ce qu'a confirmé Ridley Scott), qui cherchera à trouver sa voie dans un empire romain corrompu. De son côté, Pedro Pascal incarnera un soldat qui a combattu aux côtés de Maximus, incarné dans le premier film par Russell Crowe. En France, la sortie du film est attendue pour le 13 novembre 2024.

Synopsis - Cette suite du film Gladiator suit l'histoire de Lucius, fils de Lucilla et neveu de Commode. Admiratif du parcours de Maximus, il décide de suivre ses traces.