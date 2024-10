"Venom : The Last Dance" est le troisième film de la saga mettant en scène Tom Hardy dans le rôle du symbiote ennemi de Spider-Man.

Venom, franchise souvent mal-aimée déclinée des aventures de Spider-Man, touche-t-elle bientôt à sa fin ? Le troisième épisode de la saga mettant en scène Tom Hardy dans le rôle du symbiote ennemi de l'homme-araignée, Venom : The Last Dance, sort au cinéma ce mercredi 30 octobre. Dans ce nouvel opus, Eddie et son double se retrouvent en cavale, traqués par leurs semblables.

Souffrant souvent de critiques presses assassines mais rencontrant un joli succès au box-office (856 millions de dollars pour le premier épisode, 506 millions de dollars), la saga a connu une belle vie au gré de ses sorties cinémas, cumulant 1,36 milliards de recette justifiant la sortie du troisième opus. Pour autant, cela ne signifie pas que les aventures du symbiote sont éternels : Venom : The Last Dance a tout d'une conclusion de la saga, dès son titre.

Tom Hardy n'avait jamais caché sa volonté de conclure la trilogie au terme du troisième film. Et cela a été confirmé par la réalisatrice, Kelly Marcel, en interview auprès d'Entertainment Weekly : "On a toujours vu [Venom] comme une histoire en trois parties, et on a toujours su que ça allait s'arrêter un jour. On y pense depuis le premier film". Pour autant, l'univers pourrait s'étendre au travers du méchant Knull, mais aussi grâce à des "easter eggs disséminés au fil du film qui posent des bases si jamais on veut poursuivre ces idées, tout en concluant notre trilogie. A voir si le public est partant pour d'autres projets.

Synopsis - Eddie et Venom sont en cavale. Chacun est traqué par ses semblables et alors que l'étau se resserre, le duo doit prendre une décision dévastatrice qui annonce la conclusion de leurs aventures...