Le prochain épisode de la franchise Pixar se dévoile dans une bande-annonce, quelques mois avant sa sortie au cinéma.

Une nouvelle ère s'ouvre pour les jouets de Toy Story. C'est en tout cas ce que vient de dévoiler la bande-annonce du prochain épisode de la franchise Pixar. Dévoilé le 11 novembre 2025, ce trailer voit une nouvelle venue dans la chambre de la petite Bonnie : une tablette ! Une nouvelle qui n'est pas pour plaire à Woody, Buzz et tous leurs amis, qui semblent terrifiés par ce jouet technologique.

Avec Toy Story 5, les studios d'animation entendent questionner le rapport des enfants aux nouvelles technologies et les nouvelles façons de jouer. Ces premières images ont de quoi surprendre, puisque Woody avait quitté la chambre de Bonnie dans le quatrième épisode pour partir pour de nouvelles aventures, laissant ses amis derrière lui. Une fin qui n'avait pas convaincu (tout comme la qualité globale de cet épisode 4 après l'excellent épisode 3), mais l'absence de continuité a de quoi laisser perplexe.

Pourquoi est-il de retour sur ces images ? Cela n'a pas encore été expliqué, mais les fans s'interrogent en commentaire de la bande-annonce sur Youtube : "D'une manière ou d'une autre, Woody est de retour", ont commenté plusieurs internautes, en référence à un meme Star Wars qui moquait le retour inexpliqué de Palpatine dans la nouvelle franchise.

Ce qui est certain, c'est que l'annonce de faire un cinquième épisode de la saga avait dérouté les fans de la première heure, puisque les épisodes 3 puis 4 offraient chacun une conclusion fermée aux aventures des jouets. Toy Story 5 est réalisé par Andrew Stanton (co-scénariste de Toy Story), avec Jessica Choi à la production. Pete Docter, co-scénariste des deux premiers Toy Story, est aussi de retour en tant que producteur exécutif. Toy Story 5 sortira dans les salles de cinéma en France le 17 juin 2026.

Synopsis - Alors que les enfants jouent de moins en moins avec eux, es jouets vont devoir faire face à un nouveau concurrent sérieux : la technologie.