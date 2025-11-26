La suite du film d'animation à succès de Disney est sorti au cinéma le 26 novembre 2025.

Chaque année, Disney sort un film d'animation pour les fêtes. En 2025, petits et grands pourront se ruer dans les salles de cinéma pour découvrir Zootopie 2. Suite du film d'animation oscarisé en 2017 (et gros succès au box-office mondial), ce dessin animé de Noël va combler les enfants et leurs parents à partir du 26 novembre 2025. L'intrigue suit le lapin Judy et le renard Nick dans une nouvelle enquête. Alors que leur partenariat est mis à mal, ils se lancent sur les traces d'un mystérieux reptile qui terrorise la métropole animale.

Il est toujours délicat pour les parents de savoir si un film d'animation est adapté pour leurs enfants : les parents ne savent pas à l'avance quelles scènes seront présentes dans le dessin animé, tandis que chaque enfant a sa propre sensibilité. C'est pour cela que des certifications officielles existent : Zootopie 2 est considéré adapté aux enfants de 6 ans et plus, accompagnés de leurs parents selon les normes de plusieurs pays (UK, USA, Allemagne...). En France, il n'y a pas d'interdiction d'âge pour voir la suite de Zootopie. La commission de classification des films du CNC a classé le film comme étant tous publics, comme le premier épisode.

Comme dans le premier épisode, Zootopie 2 contient beaucoup d'humour et de scènes d'action, et l'intrigue peut être adapté pour des enfants âgés de 6 ans et plus. Plusieurs plaisanteries nécessitent des références à la pop culture ou contiennent des jeux de mots qui ne peuvent être comprises que par des adultes. Si votre enfant a pu voir et comprendre le premier épisode sans problème, le second devrait être adapté. Encore une fois, tout dépend de la sensibilité spécifique de votre enfant, et nous vous recommandons de consulter le guide parental du site IMDB, qui recense toutes les scènes dites "sensibles" du film, avant de prendre la décision d'emmener votre enfant voir Zootopie 2.

"Zootopie : Interview de Byron Howard et Jared Bush"

Nous vous recommandons donc de bien vous renseigner sur les films avant d'emmener vos enfants au cinéma, et Zootopie 2 ne fait pas exception. S'il n'existe aucune restriction officielle, le cinéma est déconseillé aux enfants de moins de 3 ans (hors séances et films adaptés) par les exploitants (UGC, Gaumont Pathé...), et que les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés par un adulte. En général, il est également déconseillé par plusieurs campagnes l'utilisation des écrans avant 3 ans. Et Zootopie 2 ne fait pas exception.

Synopsis - Les agents Judy Hopps et Nick Wilde suivent la piste d'un mystérieux reptile qui met la métropole de Zootopie sans dessus dessous. Pour résoudre l'affaire, Judy et Nick doivent se rendre sous couverture dans des quartiers inconnus de la ville.

Pour l'heure, aucun film Zootopie 3 n'a été annoncé ou confirmé par Disney. Linternaute a eu l'occasion d'interviewer Jared Bush et Byron Howard, les réalisateurs des deux premiers épisodes, en novembre 2025 à l'occasion d'un entretien via Zoom. S'ils ne confirment pas la préparation d'un troisième volet, ils restent toutefois enthousiaste à l 'idée d'explorer à nouveau l'univers : "C'est un monde très vaste, précise Byron Howard. Les histoires dans Zootopie sont potentiellement infinies et nous adorons ça, parce que nous pourrions continuer à travailler dessus jusqu'à la fin de nos carrières si on nous le permettait. Donc croisons les doigts."