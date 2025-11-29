Black Friday smartphone : le Google Pixel 10 Pro (256 Go) est à prix cassé chez Amazon

En cette fin novembre 2025, lors du Black Friday, le Google Pixel 10 avec 256 Go de stockage bénéficie d'une réduction globale de 300 euros chez Amazon. D'autres smartphones sont aussi proposés à prix très réduit !

Meilleures offres

09:33 - Offrez-vous un smartphone POCO à moins de 75 € ! À l'occasion d'une vente flash éclair ce samedi 29 novembre 2025, Amazon propose à ses membres Prime le smartphone POCO C85 de la filiale de Xiaomi à seulement 74,90 euros au lieu de 153 euros. POCO C85 09:06 - 300 € de réduction sur le Google Pixel 10 Pro (256 Go) Jusqu'à ce samedi 29 novembre 2025, au cours du Black Friday, Amazon effectue une vente flash sur le Pixel 10 Pro (256 Go). Proposé dans un coloris noir, le smartphone Google est à 999 euros au lieu de 1199 euros. En plus de la remise de 200 euros, vous pouvez obtenir un bonus de reprise de 100 euros. Le téléphone revient donc à 899 euros. Google Pixel 10 Pro (256 Go) 28/11/25 - 16:58 - Le Redmi Note 14 (8/256 Go) est à bas prix ! Besoin d'un excellent smartphone pour la fin d'année ? Lors du Black Friday, Amazon propose le Xiaomi Redmi Note 14 (8/256 Go) à bas prix : 159,49 euros au lieu de 253 euros ! De quoi vous faire plaisir avec ce smartphone endurant, doté d'un écran 120 Hz et de deux caméras dont une principale de 108 MP. Xiaomi Redmi Note 14 (8/256 Go) 28/11/25 - 15:29 - Le Samsung Galaxy Z Fold 7 est 600 € moins cher Pour le jour J du Black Friday, vous avez la possibilité de bénéficier d'une remise immédiate de 600 euros sur le Galaxy Z Fold 7 chez Boulanger. Grâce à cette réduction, le prix du smartphone pliable Samsung passe de 2099 euros à 1499 euros. Et si vous avez l'habitude d'aller sur la boutique Boulanger, depuis le site Rakuten, le marchand vous offre presque 60 euros de cashback. Samsung Galaxy Z Fold 7 28/11/25 - 09:02 - Le prix du Sony Xperia 1 VII est en baisse Six mois après sa sortie, le Xperia 1 VII voit son prix baisser chez Amazon. Pour le Black Friday, le smartphone Sony est à 1299 euros au lieu de 1499 euros. Sony Xperia 1 VII 28/11/25 - 08:28 - Grâce à un code promo, le Galaxy S25 FE devient abordable ! Pour le Black Friday, Rakuten (via Darty), propose un excellent prix sur le Samsung Galaxy S25 FE : 559 euros avec le code BLACK40 (valable jusqu'à 14 heures). Cela vous permet d'obtenir l'un des derniers smartphones de Samsung à moins de 560 euros et un cashback de 52,31 euros. Un excellent compromis pour cet appareil qui dispose de plusieurs caméras et d'une puce performante pour vos opérations du quotidien. Samsung Galaxy S25 FE 28/11/25 - 07:47 - Le Nothing Phone (3a) Pro voit son prix baisser chez Amazon Amazon propose actuellement une belle baisse de prix sur le Nothing Phone (3a) Pro. Ce smartphone très original avec ses LEDs au dos est un excellent compromis pour qui désire acquérir un très bon téléphone. Affiché au prix conseillé de 479 euros, le Phone (3a) Pro de Nothing est à 359,09 euros à l'occasion du Black Friday. Nothing Phone (3a) Pro 28/11/25 - 07:06 - Le Samsung Galaxy S25 Edge perd plus de la moitié de son prix ! Vous pouvez profiter d'une offre avantageuse (valable jusqu'à 14 heures) sur le Galaxy S25 Edge. Pour le Black Friday, Rakuten, via le vendeur Darty, vous permet d'avoir le smartphone Samsung à 559 euros (au lieu de 1252 euros) grâce au code BLACK40 et un cashback supplémentaire de 46,72 euros. Samsung Galaxy S25 Edge 27/11/25 - 18:43 - Grosse baisse de prix sur le Galaxy S25 Ultra (1 To) ! À quelques heures du jour J du Black Friday, Amazon a décidé de casser le prix du Galaxy S25 Ultra ! Proposé dans sa version 1 To, le smartphone Samsung est à 1362 euros au lieu de 1832 euros, soit 470 euros de moins par rapport à son prix conseillé au début de l'année 2025. Samsung Galaxy S25 Ultra (1 To) 27/11/25 - 11:37 - Le Samsung Galaxy S25+ est en chute de prix pour le Black Friday Boulanger frappe fort en proposant le Samsung Galaxy S25+ à prix très réduit ! Le smartphone de la marque coréenne passe en effet de 1169 euros à 749 euros pour le Black Friday. Samsung Galaxy S25+ 749 â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Boulanger 27/11/25 - 09:20 - Un smartphone Honor en promo avec des écouteurs offerts ! Boulanger propose le smartphone Honor 400 Lite en promotion avec une paire d'écouteurs sans fil. Ce pack, habituellement proposé à 299 euros, s'affiche désormais à moins de 200 euros pour le Black Friday ! Smartphone HONOR Pack 400 Lite Noir 256Go+Buds Choice X7i 26/11/25 - 16:59 - Amazon baisse le prix du Google Pixel 9 Pro XL La version XL du Google Pixel 9 Pro est bradée sur Amazon. Pour sa Black Friday Week, le célèbre site e-commerce propose le puissant smartphone à moins de 770 euros. Google Pixel 9 Pro XL LIRE PLUS

Quelles promos sur les Samsung Galaxy S pour le Black friday 2025 ?

Samsung a profité de 2025 pour dévoiler de nombreux smartphones. Parmi ces derniers, il est difficile de ne pas citer le Samsung Galaxy S25 et ses différentes versions (S25+ et S25 Ultra) qui se placent aisément parmi les meilleurs smartphones de l'année. Dotés de designs classiques et d'excellentes performances, le Samsung Galaxy S25 sont les fers-de-lance de la firme et il témoignent de tout le savoir faire de Samsung en matière de téléphonie mobile.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S23

Les Samsung Galaxy A à rechercher au Black Friday 2025

Samsung, c'est aussi la gamme des Galaxy "A", dont le dernier né est le Samsung Galaxy A56. Et celui-ci a également quelques mois au compteur puisqu'il est sorti il y a quelques mois déjà. De quoi espérer un déstockage après le Black Friday ? Généralement plus abordable, le Samsung Galaxy A offre d'excellente performances pour une solide batterie qui permet d'en profiter pleinement. Sans compter qu'il reste un des meilleurs photophones disponibles en dessous des 500 euros et même sous les 300 euros si on se penche sur ses petits frères.

Pack Smartphone Samsung Galaxy A56 + Casque sans fil Lacoste

Smartphone Samsung Galaxy A56 Smartphone Samsung Galaxy A36 Smartphone Samsung Galaxy A16

Qu'attendre des promos sur les Samsung Galaxy Z ?

Nous comptons évidemment sur le Black Friday 2025 pour proposer des promotions sur les téléphones pliables Samsung Galaxy. Si les derniers Galaxy Z Fold et Z Flip 7 ont peu de chance de profiter de grosses baisses de prix, les précédentes générations ont de grandes chances de s'afficher avec des promos.

Smartphone Samsung Galaxy Z Fold 7 Smartphone Samsung Galaxy Z Flip 7

Les prix du Google Pixel à surveiller au Black Friday 2025

La série des Google Pixel 10 a été dévoilée cette année. Forte de multiples amélioration au niveau de la caméra et de l'intelligence artificielle, cette 10e génération pourrait bien profiter du Black Friday 2025 pour voir ses prix baisser. Il ne serait également pas surprenant de trouver de belles promotions sur les précédentes éditions des Google Pixel 9a ou Google Pixel 8.

Smartphone Google Pixel 10 Pro

Smartphone Google Pixel 9a

Google Pixel 8 Pro

Xiaomi et de folles promotions pendant le Black Friday 2025 ?

Le Xiaomi 15, dernier né de la marque chinoise, est sorti il y a quelques mois désormais. Ce smartphone se place en bonne position parmi les candidats aux rabais pendant ce Black Friday. Décliné en Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro et Xiaomi 15 Ultra, il peut se transformer en monstre de puissance, doté de nombreuses caractéristiques dignes d'un téléphone haut de gamme. Ajoutez à cela une recharge très rapide et un quadruple appareil photo et vous obtenez le fleuron de Xiaomi.

Smartphone Xiaomi 15 Smartphone Xiaomi 15 Ultra Smartphone Xiaomi 14T

Honor, OnePlus, Oppo, Huawei... Quelles alternatives côté smartphone pour le Black Friday 2025 ?

Il existe bien des constructeurs de smartphones qui distribuent leurs produits en France. Pour cette édition 2025 du Black Friday, il y a fort à parier que Honor propose de multiples promotions comme c'est le cas depuis plusieurs années. Son ancienne alliée Huawei pourrait également afficher quelques petites baisses de prix, mais davantage sur des montres connectées et tablettes. Enfin, il faudra certainement compter sur Oppo et OnePlus pour afficher leurs derniers smartphones avec quelques baisses de prix dans le cadre du Black Friday 2025.