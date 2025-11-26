Black Friday smartphone : le nouveau POCO F8 Ultra est déjà à prix cassé !

POCO, la marque de smartphone de la filiale de Xiaomi, vient de lancer son tout nouveau F8 Ultra ! Pour fêter son arrivée en France, le constructeur asiatique le propose déjà à prix cassé.

11:49 - Le nouveau POCO F8 Ultra est à partir de 499,90 € Le POCO F8 Ultra est commercialisé en France depuis le mercredi 26 novembre 2025. Pour célébrer son arrivée dans l'Hexagone, la filiale de Xiaomi propose son nouveau smartphone à partir de 499,90 euros (grâce à un bonus de reprise et à un coupon de réduction) sur le site officiel de la marque. Chez Amazon, le téléphone est aussi disponible en promotion, via un coupon à cocher. POCO F8 Ultra 09:34 - 40% de remise sur l'excellent POCO M7 Pro 5G (12/512 Go) En cette fin novembre 2025, l'excellent POCO M7 Pro 5G est à prix cassé ! Grâce à une remise de 40%, le smartphone de la filiale de Xiaomi, avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, est à 171,10 euros seulement. POCO M7 Pro 5G (12/512 Go) 25/11/25 - 14:19 - Le POCO F7 (12/512 Go) est presque à -35% ! La Black Friday Week se poursuit chez Amazon avec une offre sur le POCO F7 ! Disponible dans sa version 12/512 Go, le smartphone de la filiale de Xiaomi passe de 503 euros à 330,49 euros, soit une remise de presque 35%. POCO F7 (12/512 Go) 25/11/25 - 08:42 - Le Pixel 9a de Google est à moins de 400 € Bonne nouvelle pour celles et ceux qui souhaitent s'offrir le Pixel 9a ! À l'occasion du Black Friday, le smartphone Google est à 399 euros au lieu de 549 euros grâce à une remise immédiate de 150 euros. Google Pixel 9a 24/11/25 - 17:07 - Le Realme GT 7T est à moins de 370 € ! Six mois après son arrivée en France, le Realme GT 7T fait l'objet d'une belle offre chez Amazon ! Pour le Black Friday, le smartphone de la marque asiatique passe sous la barre des 370 euros, ou plus précisément à 369,99 euros. Realme GT 7T 24/11/25 - 14:28 - Le pack Samsung Galaxy A26 + Fit 3 est en promo chez Boulanger Voici une belle offre qui nous vient de Boulanger ! Pour le Black Friday, le Samsung Galaxy A26 proposé sous forme de pack avec un bracelet connecté Galaxy Fit 3 est à moins de 220 euros. Pack Samsung Galaxy A26 + Fit 3 24/11/25 - 11:24 - Le Nothing Phone (3a) profite d'une belle baisse prix ! Le Phone (3a) de la marque britannique Nothing bénéficie d'une réduction de plus de 20% chez Amazon ! Le smartphone avec Android 15 est à 273 euros au lieu de 349 euros. Nothing Phone (3a) 24/11/25 - 10:03 - Le Redmi Note 14 de Xiaomi s'affiche à -45% ! Pour la dernière ligne droite du Black Friday 2025, Amazon continue sa braderie et propose le Redmi Note 14 de Xiaomi à -45% ! Grâce à cette réduction, le smartphone passe sous les 129 euros seulement. Xiaomi Redmi Note 14

Quelles promos sur les Samsung Galaxy S pour le Black friday 2025 ?

Samsung a profité de 2025 pour dévoiler de nombreux smartphones. Parmi ces derniers, il est difficile de ne pas citer le Samsung Galaxy S25 et ses différentes versions (S25+ et S25 Ultra) qui se placent aisément parmi les meilleurs smartphones de l'année. Dotés de designs classiques et d'excellentes performances, le Samsung Galaxy S25 sont les fers-de-lance de la firme et il témoignent de tout le savoir faire de Samsung en matière de téléphonie mobile.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S23

Les Samsung Galaxy A à rechercher au Black Friday 2025

Samsung, c'est aussi la gamme des Galaxy "A", dont le dernier né est le Samsung Galaxy A56. Et celui-ci a également quelques mois au compteur puisqu'il est sorti il y a quelques mois déjà. De quoi espérer un déstockage après le Black Friday ? Généralement plus abordable, le Samsung Galaxy A offre d'excellente performances pour une solide batterie qui permet d'en profiter pleinement. Sans compter qu'il reste un des meilleurs photophones disponibles en dessous des 500 euros et même sous les 300 euros si on se penche sur ses petits frères.

Pack Smartphone Samsung Galaxy A56 + Casque sans fil Lacoste

Smartphone Samsung Galaxy A56 Smartphone Samsung Galaxy A36 Smartphone Samsung Galaxy A16

Qu'attendre des promos sur les Samsung Galaxy Z ?

Nous comptons évidemment sur le Black Friday 2025 pour proposer des promotions sur les téléphones pliables Samsung Galaxy. Si les derniers Galaxy Z Fold et Z Flip 7 ont peu de chance de profiter de grosses baisses de prix, les précédentes générations ont de grandes chances de s'afficher avec des promos.

Smartphone Samsung Galaxy Z Fold 7 Smartphone Samsung Galaxy Z Flip 7

Les prix du Google Pixel à surveiller au Black Friday 2025

La série des Google Pixel 10 a été dévoilée cette année. Forte de multiples amélioration au niveau de la caméra et de l'intelligence artificielle, cette 10e génération pourrait bien profiter du Black Friday 2025 pour voir ses prix baisser. Il ne serait également pas surprenant de trouver de belles promotions sur les précédentes éditions des Google Pixel 9a ou Google Pixel 8.

Smartphone Google Pixel 10 Pro

Smartphone Google Pixel 9a

Google Pixel 8 Pro

Xiaomi et de folles promotions pendant le Black Friday 2025 ?

Le Xiaomi 15, dernier né de la marque chinoise, est sorti il y a quelques mois désormais. Ce smartphone se place en bonne position parmi les candidats aux rabais pendant ce Black Friday. Décliné en Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro et Xiaomi 15 Ultra, il peut se transformer en monstre de puissance, doté de nombreuses caractéristiques dignes d'un téléphone haut de gamme. Ajoutez à cela une recharge très rapide et un quadruple appareil photo et vous obtenez le fleuron de Xiaomi.

Smartphone Xiaomi 15 Smartphone Xiaomi 15 Ultra Smartphone Xiaomi 14T

Honor, OnePlus, Oppo, Huawei... Quelles alternatives côté smartphone pour le Black Friday 2025 ?

Il existe bien des constructeurs de smartphones qui distribuent leurs produits en France. Pour cette édition 2025 du Black Friday, il y a fort à parier que Honor propose de multiples promotions comme c'est le cas depuis plusieurs années. Son ancienne alliée Huawei pourrait également afficher quelques petites baisses de prix, mais davantage sur des montres connectées et tablettes. Enfin, il faudra certainement compter sur Oppo et OnePlus pour afficher leurs derniers smartphones avec quelques baisses de prix dans le cadre du Black Friday 2025.