iPhone Air : que propose et que vaut le nouvel iPhone ultrafin d'Apple ?

L'iPhone Air a été annoncé par Apple ce mardi 9 septembre 2025. Le PDG de la marque Tim Cook a parlé du "plus grand bond jamais réalisé par l'iPhone".

L'iPhone Air n'était donc pas qu'une rumeur. Lors de sa Keynote de rentrée ce mardi, Apple a dévoilé son nouvel iPhone ultraslim, le smartphone le plus fin que la marque à la pomme ait jamais crée. Dès l'introduction du show vers 19h, heure française, le PDG d'Apple Tim Cook promettait le "plus grand bond jamais réalisé par l'iPhone". Une fois dévoilé, l'iPhone Air a confirmé sa silhouette inédite, avec 5,6 mm d'épaisseur (contre 7,8 pour les derniers modèles). Le nouvel iPhone Air est fabriqué en titane, ce qui en fait le modèle le plus robuste jamais conçu par Apple et une réponse directe au Galaxy S25 Edge de Samsung. L'appareil est doté d'un écran de 6,5 pouces Super Retina XDR avec une fluidité ProMotion. Pour la première fois, d'une coque arrière en céramique a été imaginée pour une protection accrue. Le cadre en titane lui garantit également un poids très léger. L'iPhone Air embarque une seule caméra arrière surtout pensée pour le grand angle et le zoom x2. Capable de shooter avec quatre types de focales intégrées, elle embarque un capteur de 48 Mpx, mais avec une configuration de 24 Mpx par défaut, ce qui promet tout de même de jolis clichés. Disponible en noir, blanc, doré et bleu d'ici les prochains jours. Cette nouvelle version d'iPhone Air dispose également d'une toute nouvelle puce entièrement conçue par Apple pour de meilleures connexions cellulaires ou par internet. Quant à l'autonomie, point crucial compte tenu de sa finesse, l'iPhone Air devrait être capable de tenir pendant une journée entière, promet Apple, mais il faudra tester cela évidement.

[Publié le 9 septembre 2025] Si les yeux de nombreux fans Apple sont tournés vers l'iPhone 17, d'autres plus vifs ont déjà repéré de loin les informations concernant une nouvelle version à venir : l'iPhone 17 Air. Ce modèle inédit serait pensé comme un iPhone ultra fin et doté d'un design tout nouveau.

L'iPhone 17 Air n'existe pas par hasard. Ce smartphone ultra fin traduit la volonté d'Apple de concurrencer Samsung avec son Galaxy S25 Edge lancé plus tôt cette année. Selon les dernières informations, la finesse de l'iPhone 17 Air pourrait cependant le desservir sur certains aspects et notamment l'autonomie.

Si vous souhaitiez tout connaître de l'iPhone 17 Air, vous êtes au bon endroit. Les caractéristiques du téléphone ne cessent de fuiter sur le net depuis plusieurs semaines, et il n'y a presque plus rien à apprendre lors de la keynote Apple de ce mardi 9 septembre.

L'iPhone le plus fin jamais crée

Le but même de l'iPhone 17 Air est de prouver qu'Apple est capable de créer un nouveau smartphone ultra fin. Cette nouvelle version serait fine d'environ 5,5 mm d'épaisseur (contre 7,8 mm pour un iPhone 16). Cette finesse devrait également se ressentir du côté du poids de l'appareil qui est annoncé à 145 g (contre 170 g pour un iPhone 16).

Le détail qui choque dans ce prétendu design de l'iPhone 17 tient bien évidemment du module photo. Si l'on retrouve tous les boutons actuels de l'iPhone moderne (volume, alimentation, action et camera control), on observe surtout une nouvelle disposition pour le bloc photo de l'appareil. En se basant sur ces premiers designs, des internautes ont donc imaginé à quoi ressemblerait le prochain iPhone 17 avec un module photo étendu à l'horizontale.

Ce design ne manquera pas de rappeler les actuels téléphones Google Pixel qui disposent également d'un bloc photo entièrement répandu sur la tranche de leur boitier.

L'iPhone 17 Air, de son côté, n'est équipé que d'un seul module photo "deux-en-un" de 48 Mpx qui se chargerait de proposer de jolis clichés, à l'image de l'iPhone 16e sorti il y a quelques mois.

Une puce exclusive à l'iPhone 17 Air

Selon les dernières informations disponibles, l'iPhone 17 Air serait équipé d'une puce A19 entièrement conçue par Apple. Le smartphone ultra fin serait même le seul de la gamme à disposer de cette puce puisque la firme ferait le choix d'équiper son iPhone 17 de base avec un processeur que l'on retrouve déjà sur les iPhone 16 et 16e : la puce A18.

Mais la puce A19 ne serait pas la seule exclusivité de l'iPhone 17 Air. En effet, ce dernier profiterait d'une puce modem destinée aux communications entièrement développée par Apple : la puce C1. Cette dernière a été testée pour la première fois au sein de l'iPhone 16e avec un joli succès.

Un iPhone ultra fin et donc ultra faible ?

Si nos smartphones actuels ont tous, peu ou prou, les mêmes dimensions, cela s'explique principalement par la taille des composants utilisés. La batterie est notamment un composant assez difficile à gérer puisque sa taille impacte directement sa capacité et l'autonomie du téléphone.

Alors que de plus en plus de constructeurs se lancent sur le marché des smartphones ultra fins, une conclusion est vite apparue : il est très compliqué d'intégrer une batterie suffisante au sein de ces téléphones. Une observation confirmée par Samsung en début d'année 2025 avec la sortie du Samsung Galaxy S25 Edge. S'il s'agit bien de l'un des smartphones les plus fins au monde, la majorité des tests pointent du doigt son autonomie, la faute à une batterie jugée beaucoup trop petite pour encaisser les usages d'un smartphone haut de gamme dans un si petit boitier.

Les dernières rumeurs concernant l'iPhone 17 Air vont également dans ce sens. L'iPhone 17 Air serait proposé avec une petite batterie d'environ 3000 mAh. Il disposerait d'une charge classique pour un iPhone et d'une compatibilité avec la recharge sans fil jusqu'à 25 W.

A quel prix sera commercialisé l'iPhone 17 Air ?

Beaucoup de consommateurs peuvent s'attendre à ce que l'iPhone 17 Air soit moins onéreux que les autres smartphones de la gamme. Après tout, cet iPhone ultra fin ne devrait pas délivrer des performances aussi bonnes que les autres smartphones de la gamme notamment en matière d'autonomie.

Malheureusement, miniaturiser des composants est généralement plus coûteux que de les agrandir. Il y a donc fort à parier que l'iPhone 17 Air soit plus cher que l'iPhone 17 de base. Il y a ainsi de fortes chances que l'iPhone 17 Air soit proposé à partir de 1119 euros en France.

Chaque année, Apple a l'habitude d'organiser sa grande keynote de rentrée au début du mois de septembre pour y annoncer ses nouveaux iPhone. Il y a fort à parier que la firme profite de cet événement pour dévoiler en exclusivité son nouvel iPhone 17 Air avec une petite semaine de précommande par la suite. Apple tient ce mardi sa conférence de rentrée où l'iPhone 17 Air devrait être dévoilé. En suivant les habitudes de la firme, ce nouvel iPhone sera disponible vers le milieu ou la fin du mois de septembre 2025.