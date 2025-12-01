Black Friday iPhone : avec le Cyber Monday, on a retrouvé les meilleurs prix de vendredi sur l'iPhone 16 et iPhone 17 !

BLACK FRIDAY IPHONE 2025. Le Black Friday se prolonge encore ce lundi, avec le Cyber Monday. Et on peut de nouveau bénéficier de plusieurs des offres de vendredi sur l'iPhone 17, l'iPhone 16, l'iPhone 15 et bien d'autres...

LES 12 MEILLEURS PRIX Ce moteur fait remonter les prix les plus bas du Black Friday chez nos revendeurs partenaires, hors coupon, abonnement ou forfait. Les 4 premiers prix affichés sont ceux de la gamme d'iPhone 17, la dernière en date. Les prix suivants concernent les meilleurs prix sur les générations plus anciennes. Tous ces prix sont mis à jour automatiquement. Nous les comparons aux prix affichés chez Apple pour les mêmes modèles, à l'exception de l'iPhone 15 qui n'est plus commercialisé sur le site officiel de la marque et pour lequel nous traquons aussi les prix en reconditionné. 08:02 - Le Black Friday iPhone s'est aussi attaqué à l'iPhone 17 Pro ! L'iPhone 17 Pro a aussi perdu une centaine d'euros dès le démarrage du Black Friday, et c'est encore chez Rakuten et Rue du commerce que ça s'est passé. En Bleu intense ou en Orange, le smartphone d'Apple, un des plus développés de la gamme à date, est même affiché sous les 1200 euros au lieu de 1329,99 euros sur l'Apple Store ce lundi. iPhone 17 Pro 256 Go 07:57 - L'iPhone 17 a baissé pendant le Black Friday ! Pourtant sorti récemment, l'iPhone 17 a bien vu son prix baisser lors du Black Friday chez Rakuten. D'après ce qu'on a pu observer, le nouveau smartphone d'Apple a d'abord été affiché à 849,99 euros contre 969 euros sur le site d'Apple, puis a perdu encore une vingtaine d'euros dans la journée du Black Friday. Il s'affiche actuellement à 839,99 euros dans plusieurs coloris. iPhone 17 256 Go - Noir 829,99 â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Rakuten 07:43 - L'iPhone 16 Pro Max a frôlé les 1000 euros ? Une fois n'est pas coutume, c'est la Fnac et sa cousine Darty qui offrent les meilleurs prix sur l'iPhone 16 Pro Max, le smartphone Apple le plus performant de la gamme précédente. Ce dernier s'affichait ce vendredi soir entre 1000 et 1200 euros contre un prix qui culmine toujours à 1479 euros sur l'Apple Store. Si le prix reste élevé, pas loin de 400 euros d'économies sont donc envisageables sur cet excellent iPhone encore relativement récent. Profitez-en, c'est encore valable ce lundi ! iPhone 16 Pro Max 256Go Titane Naturel 07:38 - L'iPhone 16 Pro à 949 euros, c'est pas mal non plus L'iPhone 16 Pro, excellent compromis au niveau de l'âge (il est sorti il y a moins d'un an et demi) et des performances (il est juste en dessous du Pro Max), est encore affiché à 949 euros chez Rakuten ce lundi de Cyber Monday, contre 1229 euros chez Apple, soit 280 euros économisés. iPhone 16 Pro 07:24 - L'iPhone 16 Plus affiche 320 euros de rabais pour le Cyber Monday L'iPhone 16 Plus, dernier iPhone de la gamme "Plus" avant abandon par Apple cette année, affiche actuellement moins de 800 euros chez Rakuten et quelques autres. Le géant qui voulait surfer sur la mode des phablets (avec un grand écran 6,7" et un bouton Capture pour actions photo/vidéo rapides) était encore vendu 1119 euros sur le site d'Apple avant l'arrivée de l'iPhone 17. Voilà donc de quoi économiser théoriquement 320 euros pendant le Black Friday (et après d'ailleurs) pour un iPhone encore performant doté de la très appréciée la puce A18 . iPhone 16 Plus 128 Go 07:13 - Lors du Black Friday, l'iPhone 16 avec 256 Go de mémoire a perdu 260 euros Malin, Rakuten a aussi cherché dans les détails pour proposer ses meilleures offres. Depuis ce vendredi, un iPhone 16 blanc de 256 Go (contre 128 Go en version standard) affiche un rabais qui lui a permis de passer à 845 euros puis sous les 830 euros, contre 1099 euros chez Apple. 260 euros d'économies, ça ne se refuse pas ! iPhone 16 256 Go 07:01 - L'iPhone 16 est toujours à son meilleur prix après le Black Friday Bonjour et bienvenue dans ce direct où nous allons scruter les meilleures offres du Cyber Monday. Lors de la Black Friday Week Amazon, l'iPhone 16 affichait 649,99 euros, une remise déjà très intéressante, avec 220 euros d'économie comparé aux 869 euros affichés sur le site d'Apple. Mais vendredi, le petit coup de pouce du vrai jour du Black Friday l'a refait descendre d'un cran à 639,99 euros. Son meilleur prix depuis sa sortie en septembre 2024 et il est lui toujours en ligne ! iPhone 16 128 Go

Pour profiter du Black Friday sur les iPhone, c'est donc bien vers les revendeurs Amazon, Fnac/Darty, Boulanger, Rakuten et bien d'autres qu'il faudra se tourner, ainsi que vers les opérateurs Orange, Sosh, SFR, Bouygues, Free, qui proposent désormais d'importants rabais sur les iPhone avec ou sans forfait. Mais pour s'assurer que les promos valent vraiment le coup, mieux vaut bien avoir en tête les prix standards des iPhone convoités avant l'application des rabais. Pour vous y retrouver dans la jungle des prix, voici les tarifs affichés sur l'Apple store pour les tout derniers iPhone avant ce Black Friday 2025.

iPhone Air 256 Go : 1229 € officiel

iPhone Air 512 Go : 1479 € officiel

iPhone Air 1 To : 1729 € officiel

iPhone 17 256 Go : 969 € officiel

iPhone 17 512 Go : 1219 € officiel

iPhone 17 Pro 256 Go : 1329 € officiel

iPhone 17 Pro 512 Go : 1579 € officiel

iPhone 17 Pro 1 To : 1829 € officiel

iPhone 17 Pro Max 256 Go : 1479 € officiel

iPhone 17 Pro Max 512 Go : 1729 € officiel

iPhone 17 Pro Max 1 To : 1979 € officiel

iPhone 17 Pro Max 2 To : 2479 € officiel

iPhone 16e 128 Go : 719 € officiel

iPhone 16e 256 Go : 849 € officiel

iPhone 16e 512 Go : 1099 € officiel iPhone 16 128 Go : 869 € officiel

iPhone 16 128 Go : 869 € officiel
iPhone 16 256 Go : 1099 €

iPhone 16 512 Go : 1349 €

iPhone 16 Plus 128 Go : 1119 €

iPhone 16 Plus 256 Go : 969 € officiel

iPhone 16 Plus 512 Go : 1499 €

iPhone 16 Pro 128 Go : 1229 €

iPhone 16 Pro 256 Go : 1359 €

iPhone 16 Pro 512 Go : 1609 €

iPhone 16 Pro 1 To : 1859 €

iPhone 16 Pro Max 256 Go : 1479 €

iPhone 16 Pro Max 512 Go : 1729 €

iPhone 16 Pro Max 1 To : 1979 €

Depuis la keynote de septembre, seules les gammes des iPhone 17 et des iPhone 16e sont toujours disponibles sur l'Apple store, ainsi que les iPhone 16 (128 Go) et iPhone 16 Plus (256 Go). Les prix marqués comme "officiels" sont ceux actuellement pratiqués par Apple, les autres prix ont été relevés avant la sortie de l'iPhone 17. Ces tarifs sont de bons étalons à connaitre au moment du Black Friday. Au-dessus de ces prix, ne vous faites pas piéger ! En-dessous, les offres commencent à devenir intéressantes. Surveillez bien les capacités (128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To) et la nature de l'offre (neuf, reconditionné, occasion), avant de vous lancer ! Voici un état des lieux, de l'iPhone 17 aux modèles les plus anciens avant le Black Friday.

Apple a encore annoncé cette année un "Evénement shopping" pendant le Black Friday 2025, du vendredi 28 novembre au lundi 1er décembre. Les offres mises en ligne sur son site ne devraient pas offrir de réduction immédiate sur les iPhone et autres produits de la marque, mais jusqu'à 150 euros en "Apple Gift Card" à l'achat d'un produit éligible uniquement. Pour les iPhone, on ne pourra compter que sur 60 euros en Apple Gift Card, et ce seulement à l’achat d’un iPhone 16 ou d’un iPhone 16e. C'est mois que l'année dernière lors de laquelle Apple offrait 75 euros pour les iPhone 15 et iPhone 15 Plus et 50 euros sur les iPhone 14 et iPhone 14 Plus, en magasin et dans l'app Apple Store.

L'iPhone 17, dévoilé en septembre, s'est imposé face à ses concurrents Android comme l'un des meilleurs smartphones de 2025. Notamment, l'iPhone 17 Pro Max, qui bat tous les records d'autonomie avec près de 13h d'endurance, surpassant largement les derniers Samsung Galaxy S25. Apple reprend donc la main sur ce critère crucial qui fut longtemps son talon d'Achille. Pour l'instant évidemment, on ne peut pas s'attendre à des rabais très importants, mais l'iPhone 17 comme son équivalent sont à prix réduits pour le Black Friday 2025.

iPhone 17 256Go Blanc

L'iPhone Air marque un tournant chez Apple comme dans l'écosystème des smartphones, avec seulement 5,6 mm d'épaisseur, un record. Mais pour atteindre une telle finesse, Apple a dû faire des compromis, notamment sur la taille de la batterie. Malgré des optimisations logicielles et matérielles, l'autonomie semble être le point faible de cet iPhone Air. Cependant, un accessoire MagSafe utilisant la même batterie que le téléphone permet de doubler l'endurance, une astuce plutôt maligne d'Apple. Les ventes n'étant pas au rendez-vous depuis le lancement en septembre, les revendeurs semblent bien décidé à faire baisser le prix de l'iPhone Air pendant le Black Friday.

iPhone Air 256 Go

Qu'on se le dise : l'iPhone 16 est un excellent smartphone avec de bonnes performances grâce à la puce A18, de très bonnes finitions et des photos de qualité, surtout en vidéo. Il dispose d'un nouveau bouton "Camera Control" que nous avions particulièrement apprécié lors de nos tests. Cependant, il manque encore d'autonomie par rapport à la concurrence et le zoom photo est limité.

iPhone 16

L'iPhone 16e est venu remédier à certaines des lacunes de l'iPhone 16. Il se positionne comme l'iPhone le moins cher, en se concentrant sur l'essentiel. Son design est sobre et agréable en main (malgré l'absence de MagSafe). L'écran est de bonne qualité mais limité à 60 Hz et 1200 nits. Son unique capteur photo est correct mais montre vite ses limites en basse lumière et zoom. Ses performances sont cependant très bonnes, et même taillées pour l'IA, avec l'arrivée d'Apple intelligence un mois après sa sortie, début 2025. Son gros point fort est sa très bonne autonomie.

iPhone 16e 128 Go

L'iPhone 15, commercialisé en 2023, a été décliné en 4 modèles : l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Il n'est plus vendu sur le site d'Apple mais peut encore être une excellente affaire chez les revendeurs lors du Black Friday 2025. Doté d'un écran OLED sans bordures, qui offre une expérience visuelle immersive, il tourne avec le processeur A17 Bionic idéal tant pour les applications exigeantes que pour les jeux. L'appareil photo, amélioré avec l'intelligence artificielle (déjà !), permet des clichés d'une très bonne qualité, même en basse lumière. La caméra frontale TrueDepth est idéale pour les selfies et la reconnaissance faciale.

iPhone 15

Les iPhone 17, 16 et 15 ne sont pas les seul à surveiller lors du Black Friday, du Cyber Monday et toute l'année d'ailleurs. L'iPhone 14, bien qu'accusé de n'apporter que des améliorations minimes par rapport à son prédécesseur lors de sa sortie en 2022 (sauf pour le capteur photo), reste un produit phare qui en outre a encore quelques stocks à écouler. L'iPhone 14 est notamment le dernier smartphone Apple doté de ports Lightening pour les recharges, qui ont depuis disparu sur le marché européen... Il devrait lui aussi bénéficier de nombreuses offres jusqu'à disparition, notamment en reconditionné désormais. Utilisez bien les onglets "occasion" ci-dessous !

iPhone 14

L'iPhone SE est un modèle d'entrée de gamme d'Apple, dont la 3e et dernière génération remonte elle aussi à 2022. Connu pour son format compact et son prix abordable, il combine le design classique des premiers iPhone avec des composants internes modernes, comme le processeur A15 Bionic des modèles plus récents. Le SE offre une expérience iOS complète, avec des performances rapides, une bonne qualité de caméra, et la prise en charge des dernières mises à jour logicielles. Lors du Black Friday c'est un bon compromis pour ceux qui préfèrent un téléphone plus petit ou ont un budget limité, tout en souhaitant rester dans l'écosystème Apple.

iPhone SE

Les versions plus anciennes d'iPhone pour ce Black Friday seront elles aussi proposées à des prix alléchants. L'iPhone 13, qui n'est plus commercialisé depuis septembre 2024 sur le site officiel d'Apple, peut encore être trouvé en réduction. Les offres reconditionnées sont aussi nombreuses pour l'iPhone 13, l'iPhone 13 Plus et l'iPhone 13 Pro.

Les iPhone 12, 12 Pro, 11 et 11 Pro notamment sont toujours des iPhone très impressionnants en termes de vitesse de traitement, d'autonomie de batterie et de performances de l'appareil photo. Les versions reconditionnées sont aussi une alternative économique sur ces modèles qu'on ne trouve plus chez Apple, comme chez les plus anciens comme l'iPhone X, qui fut le premier iPhone à proposer un prix de départ à plus de 1000 euros.