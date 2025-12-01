Black Friday iPhone : avec le Cyber Monday, on a retrouvé les meilleurs prix de vendredi sur l'iPhone 16 et iPhone 17 !
BLACK FRIDAY IPHONE 2025. Le Black Friday se prolonge encore ce lundi, avec le Cyber Monday. Et on peut de nouveau bénéficier de plusieurs des offres de vendredi sur l'iPhone 17, l'iPhone 16, l'iPhone 15 et bien d'autres...
Le Black Friday 2025 continue pour les iPhone ce lundi 1er décembre et c'est une excellente nouvelle ! Alors que le grand jour de promos annuelles a eu lieu vendredi en France, de très nombreux revendeurs Apple ont "oublié" leurs meilleures offres en ligne ce week-end et jouent encore les prolongations aujourd'hui, qu'ils adhèrent ou non au concept de Cyber Monday. Les prix de l'iPhone 17, de l'iPhone 16, de l'iPhone 15, ou de l'iPhone Air sont toujours en réduction chez les revendeurs comme Amazon, Fnac/Darty, CDiscount, ou Rakuten. Et dans la plupart des cas, on a toujours ce lundi les prix les plus bas atteints lors du Black Friday !
Pour l'iPhone 16, le Black Friday se poursuit au même niveau, avec un plus bas à 639,99 euros. Il en va de même de l'iPhone 17, toujours sous les 840 euros pour ce Cyber Monday, qui vient traditionnellement conclure une semaine voire plus d'offres, avec un accent mis sur la tech. Attention tout de même : certaines offres du Black Friday vendredi se sont évaporées : l'iPhone 16e était passé sous la barre symbolique des 500 euros, mais est remonté à 519 euros ce dimanche. L'iPhone Air était descendu jusqu'à 819 euros, mais se vend désormais à 910 euros. D'excellents prix néanmoins pour des iPhone récents, qui perdent toujours plusieurs centaines d'euros. Il faut en profiter avant qu'il n'y en ait plus !
Le Black Friday 2025 concerne aussi bien l'iPhone 12 que l'iPhone 17, en passant par les iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15 et iPhone 16. Comme chaque année, nous traquons les prix avec notre moteur qui remonte les prix les plus bas chez les marchands pour les modèles d'iPhone les plus récents. Cliquez aussi dans le sommaire ci-dessus pour découvrir en détail les meilleurs prix, iPhone par iPhone, pendant le Black Friday. Enfin, découvrez ci-dessous toutes dernières offres du moment sur les iPhone.
08:02 - Le Black Friday iPhone s'est aussi attaqué à l'iPhone 17 Pro !
L'iPhone 17 Pro a aussi perdu une centaine d'euros dès le démarrage du Black Friday, et c'est encore chez Rakuten et Rue du commerce que ça s'est passé. En Bleu intense ou en Orange, le smartphone d'Apple, un des plus développés de la gamme à date, est même affiché sous les 1200 euros au lieu de 1329,99 euros sur l'Apple Store ce lundi.
07:57 - L'iPhone 17 a baissé pendant le Black Friday !
Pourtant sorti récemment, l'iPhone 17 a bien vu son prix baisser lors du Black Friday chez Rakuten. D'après ce qu'on a pu observer, le nouveau smartphone d'Apple a d'abord été affiché à 849,99 euros contre 969 euros sur le site d'Apple, puis a perdu encore une vingtaine d'euros dans la journée du Black Friday. Il s'affiche actuellement à 839,99 euros dans plusieurs coloris.
07:43 - L'iPhone 16 Pro Max a frôlé les 1000 euros ?
Une fois n'est pas coutume, c'est la Fnac et sa cousine Darty qui offrent les meilleurs prix sur l'iPhone 16 Pro Max, le smartphone Apple le plus performant de la gamme précédente. Ce dernier s'affichait ce vendredi soir entre 1000 et 1200 euros contre un prix qui culmine toujours à 1479 euros sur l'Apple Store. Si le prix reste élevé, pas loin de 400 euros d'économies sont donc envisageables sur cet excellent iPhone encore relativement récent. Profitez-en, c'est encore valable ce lundi !
07:38 - L'iPhone 16 Pro à 949 euros, c'est pas mal non plus
L'iPhone 16 Pro, excellent compromis au niveau de l'âge (il est sorti il y a moins d'un an et demi) et des performances (il est juste en dessous du Pro Max), est encore affiché à 949 euros chez Rakuten ce lundi de Cyber Monday, contre 1229 euros chez Apple, soit 280 euros économisés.
07:24 - L'iPhone 16 Plus affiche 320 euros de rabais pour le Cyber Monday
L'iPhone 16 Plus, dernier iPhone de la gamme "Plus" avant abandon par Apple cette année, affiche actuellement moins de 800 euros chez Rakuten et quelques autres. Le géant qui voulait surfer sur la mode des phablets (avec un grand écran 6,7" et un bouton Capture pour actions photo/vidéo rapides) était encore vendu 1119 euros sur le site d'Apple avant l'arrivée de l'iPhone 17. Voilà donc de quoi économiser théoriquement 320 euros pendant le Black Friday (et après d'ailleurs) pour un iPhone encore performant doté de la très appréciée la puce A18 .
07:13 - Lors du Black Friday, l'iPhone 16 avec 256 Go de mémoire a perdu 260 euros
Malin, Rakuten a aussi cherché dans les détails pour proposer ses meilleures offres. Depuis ce vendredi, un iPhone 16 blanc de 256 Go (contre 128 Go en version standard) affiche un rabais qui lui a permis de passer à 845 euros puis sous les 830 euros, contre 1099 euros chez Apple. 260 euros d'économies, ça ne se refuse pas !
07:01 - L'iPhone 16 est toujours à son meilleur prix après le Black Friday
Bonjour et bienvenue dans ce direct où nous allons scruter les meilleures offres du Cyber Monday. Lors de la Black Friday Week Amazon, l'iPhone 16 affichait 649,99 euros, une remise déjà très intéressante, avec 220 euros d'économie comparé aux 869 euros affichés sur le site d'Apple. Mais vendredi, le petit coup de pouce du vrai jour du Black Friday l'a refait descendre d'un cran à 639,99 euros. Son meilleur prix depuis sa sortie en septembre 2024 et il est lui toujours en ligne !
Les vrais prix des iPhone avant promos du Black Friday
Pour profiter du Black Friday sur les iPhone, c'est donc bien vers les revendeurs Amazon, Fnac/Darty, Boulanger, Rakuten et bien d'autres qu'il faudra se tourner, ainsi que vers les opérateurs Orange, Sosh, SFR, Bouygues, Free, qui proposent désormais d'importants rabais sur les iPhone avec ou sans forfait. Mais pour s'assurer que les promos valent vraiment le coup, mieux vaut bien avoir en tête les prix standards des iPhone convoités avant l'application des rabais. Pour vous y retrouver dans la jungle des prix, voici les tarifs affichés sur l'Apple store pour les tout derniers iPhone avant ce Black Friday 2025.
|
|
Que propose Apple lors du Black Friday sur les iPhone ?
Apple a encore annoncé cette année un "Evénement shopping" pendant le Black Friday 2025, du vendredi 28 novembre au lundi 1er décembre. Les offres mises en ligne sur son site ne devraient pas offrir de réduction immédiate sur les iPhone et autres produits de la marque, mais jusqu'à 150 euros en "Apple Gift Card" à l'achat d'un produit éligible uniquement. Pour les iPhone, on ne pourra compter que sur 60 euros en Apple Gift Card, et ce seulement à l’achat d’un iPhone 16 ou d’un iPhone 16e. C'est mois que l'année dernière lors de laquelle Apple offrait 75 euros pour les iPhone 15 et iPhone 15 Plus et 50 euros sur les iPhone 14 et iPhone 14 Plus, en magasin et dans l'app Apple Store.
iPhone 17 : déjà des prix en baisse, tout de suite après sa sortie
L'iPhone 17, dévoilé en septembre, s'est imposé face à ses concurrents Android comme l'un des meilleurs smartphones de 2025. Notamment, l'iPhone 17 Pro Max, qui bat tous les records d'autonomie avec près de 13h d'endurance, surpassant largement les derniers Samsung Galaxy S25. Apple reprend donc la main sur ce critère crucial qui fut longtemps son talon d'Achille. Pour l'instant évidemment, on ne peut pas s'attendre à des rabais très importants, mais l'iPhone 17 comme son équivalent sont à prix réduits pour le Black Friday 2025.
iPhone Air : un prix intouchable ou au contraire fragile ?
L'iPhone Air marque un tournant chez Apple comme dans l'écosystème des smartphones, avec seulement 5,6 mm d'épaisseur, un record. Mais pour atteindre une telle finesse, Apple a dû faire des compromis, notamment sur la taille de la batterie. Malgré des optimisations logicielles et matérielles, l'autonomie semble être le point faible de cet iPhone Air. Cependant, un accessoire MagSafe utilisant la même batterie que le téléphone permet de doubler l'endurance, une astuce plutôt maligne d'Apple. Les ventes n'étant pas au rendez-vous depuis le lancement en septembre, les revendeurs semblent bien décidé à faire baisser le prix de l'iPhone Air pendant le Black Friday.
iPhone 16 : certainement l'iPhone le plus bradé lors du Black Friday 2025
Qu'on se le dise : l'iPhone 16 est un excellent smartphone avec de bonnes performances grâce à la puce A18, de très bonnes finitions et des photos de qualité, surtout en vidéo. Il dispose d'un nouveau bouton "Camera Control" que nous avions particulièrement apprécié lors de nos tests. Cependant, il manque encore d'autonomie par rapport à la concurrence et le zoom photo est limité.
L'iPhone 16e est venu remédier à certaines des lacunes de l'iPhone 16. Il se positionne comme l'iPhone le moins cher, en se concentrant sur l'essentiel. Son design est sobre et agréable en main (malgré l'absence de MagSafe). L'écran est de bonne qualité mais limité à 60 Hz et 1200 nits. Son unique capteur photo est correct mais montre vite ses limites en basse lumière et zoom. Ses performances sont cependant très bonnes, et même taillées pour l'IA, avec l'arrivée d'Apple intelligence un mois après sa sortie, début 2025. Son gros point fort est sa très bonne autonomie.
iPhone 15 : Apple lui dit au revoir, les prix devraient valser
L'iPhone 15, commercialisé en 2023, a été décliné en 4 modèles : l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Il n'est plus vendu sur le site d'Apple mais peut encore être une excellente affaire chez les revendeurs lors du Black Friday 2025. Doté d'un écran OLED sans bordures, qui offre une expérience visuelle immersive, il tourne avec le processeur A17 Bionic idéal tant pour les applications exigeantes que pour les jeux. L'appareil photo, amélioré avec l'intelligence artificielle (déjà !), permet des clichés d'une très bonne qualité, même en basse lumière. La caméra frontale TrueDepth est idéale pour les selfies et la reconnaissance faciale.
iPhone 14 : des promotions très fortes pour un iPhone en fin de vie
Les iPhone 17, 16 et 15 ne sont pas les seul à surveiller lors du Black Friday, du Cyber Monday et toute l'année d'ailleurs. L'iPhone 14, bien qu'accusé de n'apporter que des améliorations minimes par rapport à son prédécesseur lors de sa sortie en 2022 (sauf pour le capteur photo), reste un produit phare qui en outre a encore quelques stocks à écouler. L'iPhone 14 est notamment le dernier smartphone Apple doté de ports Lightening pour les recharges, qui ont depuis disparu sur le marché européen... Il devrait lui aussi bénéficier de nombreuses offres jusqu'à disparition, notamment en reconditionné désormais. Utilisez bien les onglets "occasion" ci-dessous !
iPhone SE : la solution "abordable" qui fait de la résistance
L'iPhone SE est un modèle d'entrée de gamme d'Apple, dont la 3e et dernière génération remonte elle aussi à 2022. Connu pour son format compact et son prix abordable, il combine le design classique des premiers iPhone avec des composants internes modernes, comme le processeur A15 Bionic des modèles plus récents. Le SE offre une expérience iOS complète, avec des performances rapides, une bonne qualité de caméra, et la prise en charge des dernières mises à jour logicielles. Lors du Black Friday c'est un bon compromis pour ceux qui préfèrent un téléphone plus petit ou ont un budget limité, tout en souhaitant rester dans l'écosystème Apple.
iPhone 13, 12 et iPhone 11 : surveillez encore le reconditionné !
Les versions plus anciennes d'iPhone pour ce Black Friday seront elles aussi proposées à des prix alléchants. L'iPhone 13, qui n'est plus commercialisé depuis septembre 2024 sur le site officiel d'Apple, peut encore être trouvé en réduction. Les offres reconditionnées sont aussi nombreuses pour l'iPhone 13, l'iPhone 13 Plus et l'iPhone 13 Pro.
Les iPhone 12, 12 Pro, 11 et 11 Pro notamment sont toujours des iPhone très impressionnants en termes de vitesse de traitement, d'autonomie de batterie et de performances de l'appareil photo. Les versions reconditionnées sont aussi une alternative économique sur ces modèles qu'on ne trouve plus chez Apple, comme chez les plus anciens comme l'iPhone X, qui fut le premier iPhone à proposer un prix de départ à plus de 1000 euros.