Google a secrètement installé cette application sur votre smartphone : elle scanne toutes vos photos

Google pensait que son stratagème passerait inaperçu, mais cette application discrètement téléchargée dans le dos des utilisateurs a été remarquée et remise en cause.

Google a récemment installé sur vos smartphones Android une toute nouvelle application. Intitulé "Android System SafetyCore", le logiciel s'est discrètement téléchargé dans votre appareil sans même que vous puissiez donner votre avis. D'après Google, il s'agit d'un "composant du système Android qui fournit une infrastructure de protection de la confidentialité des utilisateurs".

Malgré les promesses de sécurité affichées par Google, "Android System SafetyCore" se présente comme un "logiciel espion" d'après plusieurs analyses, relayées par le magazine Forbes. La colère suscitée par "Android System SafetyCore" provient, à la base, d'un simple post X (anciennement Twitter) dénonçant la supercherie de Google : "ALERTE. Google a secrètement installé cette application sans la permission de ses utilisateurs [...]. Elle peut scanner dans les photos de votre galerie et occupe 2 Go". Une révélation qui n'est pas passée inaperçue et qui a suscité une grande méfiance envers l'application. Est-elle pour autant justifiée ?

Dans les faits, "Android System SafetyCore" a pour objectif premier de vous protéger. Par exemple, l'application filtre vos messages reçus via Google Messages, en identifiant les potentiels spams, menaces ou encore images heurtant la sensibilité. Il s'agit donc d'une sorte de filtres pour vous protéger d'images jugées sensibles, une fonction somme toute très appréciable.

Pourtant, la possibilité donnée d'analyser les photos reçues ou envoyées suscitent le scepticisme et les interrogations. Même si l'intention peut être bonne, comment Google peut-il parler de sécurité et de transparence alors qu'il installe une application dans le dos de ses clients, jugent ainsi certains experts ?

L'application "Android System SafetyCore" est en plus difficilement trouvable sur votre smartphone, puisqu'elle n'est pas rangée aux côtés des autres logiciels et qu'elle ne comporte aucun logo. Le seul moyen de la repérer est de se rendre dans les paramètres de votre appareil.

Si vous souhaitez vous débarrasser de "Android System SafetyCore", il vous faut donc exécuter une rapide manipulation. Rendez-vous dans Paramètres > Applications > Toutes les Applis. Vous sélectionnerez ensuite le logiciel controversé et cliquerez sur "Désinstaller". La désactivation est immédiate. Certains utilisateurs ont cependant remarqué que même désinstallé, "Android System SafetyCore" pouvait surgir à nouveau sur votre smartphone après une nouvelle mise à jour de système. Impossible cette fois-ci de contrer les ambitions de Google : vous serez forcés, à nouveau, de désinstaller l'application.

De son côté, Google a réagi à la situation auprès du magazine Forbes : "Les services système Google mettent automatiquement à jour votre appareil avec de nouvelles fonctionnalités. Certaines mises à jour sont fournies via les services système. Cela maintient la confidentialité, la sécurité et l'isolation des données. Dans le cadre de l'investissement continu de Google dans la transparence de ses produits, nous avons ajouté la transparence binaire à ces applications de systèmes Google." Sans plus de détails...