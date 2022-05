Mort de Vangélis : de quoi est décédé le musicien grec ?

Le musicien grec Vangelis est décédé ce jeudi 19 mai, à l'âge de 79 ans. Mais de quoi est décédé le compositeur des bandes originales des "Chariots de feu" et de "Blade Runner" ?

Sommaire Pionner de la musique

Le compositeur grec Vangelis Papathanassiou, connu sous le nom de Vangelis, est décédé à l'âge de 79 ans. L'annonce a été faite, ce jeudi 19 mai, par le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis : " Le monde de la musique a perdu (l'artiste) international Vangelis ", a-t-il indiqué sur Twitter. Son avocat a annoncé que Vangelis est décédé dans un hôpital parisien, où il était soigné pour la Covid-19. Le décès a eu lieu, comme l'a rapporté l'agence grecque Athens News Agency, mardi 17 mai, dans la nuit. Le musicien partageait sa vie entre Paris, Londres et Athènes.

Il s'est fait remarquer pour avoir composé les bandes sonores des films Les Chariots de feu, Blade Runner ou Disappeared, de son compatriote Costa-Gavras (1982). Son son caractéristique, résultat de l'utilisation de synthétiseurs analogiques dans les années 1970, a été nourri par les racines de la musique folklorique grecque et la musique chorale de la religion orthodoxe.

Autodidacte en musique, Vangelis a grandi à Athènes et formé son premier groupe en 1963, appelé The Forminx, jouant la musique pop de l'époque. En 1968, il part pour Paris pour poursuivre sa carrière, où il forme le quatuor de rock progressif Aphrodite's Child avec des expatriés grecs, dont Demis Roussos, qui sort notamment le single " Rain and Tears ", qui a été un succès à travers l'Europe.

Le musicien a commencé à être lié au monde de la science-fiction en raison du son " spatial " caractéristique qu'il a développé dans certains albums comme Albedo 0.39, mais aussi grâce à la composition de la bande originale du film Blade Runner de Ridley Scott, à la série Cosmos et à des projets avec la NASA et l'Agence spatiale européenne.

Vangelis a poursuivi son travail de musiques de films tout au long des années 70, mais c'est dans les années 80 qu'il atteint son apogée avec la bande originale des Chariots de feu, pour laquelle il reçoit l'Oscar de la meilleure musique. La musique est devenue synonyme de montages sportifs au ralenti. " Ma musique n'essaie pas d'évoquer des émotions comme la joie, l'amour ou la douleur du public. Cela va juste avec l'image, parce que je travaille dans l'instant ", expliquera-t-il.

Le compositeur a également été mandaté par des organismes sportifs pour créer la bande originale d'événements majeurs, notamment celle des Jeux olympiques de 2000 à Sydney, de la Coupe du monde de 2002 au Japon et en Corée du Sud et des Jeux olympiques de 2004 à Athènes.

Vangelis a reçu le prix de la musique de film Max Steiner, la Légion d'honneur en France, la médaille du service public de la NASA et la plus haute distinction grecque, l'ordre du Phénix.