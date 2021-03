Lollapalooza 2021 annulé : le festival donne rendez-vous en 2022

LOLLAPALOOZA. Compte tenu des incertitudes et des contraintes liées à la crise sanitaire du coronavirus, Lollapalooza n'aura pas lieu en 2021.

[Mis à jour le 31 mars 2021 à 09h50] Nouveau coup dur et nouvelle annulation pour Lollapalooza. Le festival parisien, déjà annulé l'an passé en raison du contexte sanitaire lié à la pandémie de coronavirus, vient d'annoncer qu'il renonçait également à son édition 2021 "au vu des incertitudes qui perdures dans le contexte actuel", peut-on lire dans un communiqué posté sur les réseaux sociaux. L'hippodrome de ParisLonchamps restera donc vide les 18 et 19 juillet 2021.

Toutefois, pour réconforter son public, Lollapalooza aura lieu l'an prochain, les samedi 16 et dimanche 17 juillet 2022. Une tête d'affiche est déjà annoncée : Pearl Jam, le deuxième jour de festival. Les billets des éditions 2020 et 2021, annulées, restent valables pour l'année prochaine, en espérant que le contexte permette enfin aux festival de rouvrir, sans contraintes comme celles annoncées par Roselyne Bachelot le mois dernier d'une jauge de 5 000 festivaliers en configuration assise.

Après l'annulation des éditions 2020 et 2021 du festival Lollapalooza, les festivités sont reportées à l'année prochaine, les 16 et 17 juillet 2021. Les billets pour les deux années annulées restent valables pour l'édition prochaine.

Les organisateurs, en même temps que d'annoncer l'annulation et le report du festival à 2022, ont annoncé les nouvelles dates de l'événement : le Lollapalooza se tiendra les samedi 16 et dimanche 17 juillet 2022. Il est par ailleurs toujours possible d'acheter des billets, valables pour ces nouvelles dates, sur le site de Ticketmaster.

Avant l'annulation de la cinquième édition française de l'un des plus mythiques festivals de musique, le Lollapalooza qui devait se dérouler le temps d'un week-end à l'hippodrome ParisLongchamp, seul un nom est resté à la programmation : celui de Pearl Jam, tête d'affiche qui devait déjà s'y produire en 2020 et 2021.

Le festival a lieu à l'Hippodrome de Longchamp dans le 16e arrondissement de Paris. Pour s'y rendre, vous pouvez emprunter des stations de métro, de tram ou de bus :

Porte Dauphine (ligne 2 du métro)

Porte Maillot (ligne 1 du métro)

Boulogne Jean Jaurès (ligne 10 du métro)

Suresnes Longchamp (tramway T2)

Carrefour de Longchamp (ligne 244)

Camping Les Moulins (ligne 241)

Le festival Lollapalooza a été crée en 1991, par Perry Farrel, le leader du groupe Jane's Addiction. L'événement s'est imposé sur le continent américain comme le festival rock, punk et heavy metal de référence, avec des éditions aux Etats-Unis, au Brésil, en Argentine, au Chili et à Berlin. Le festival est racheté par Live Nation, multinationale considérée comme le plus gros organisateur d'événements musicaux du monde. En France, l'entreprise américaine organise déjà trois festivals, le Main Square d'Arras, I Love Techno de Montpellier et le Download Festival de Paris, crée en 2016. "Live Nation voulait continuer à développer son activité sur les festivals en France" a assuré Angelo Gopee qui ne parle pourtant pas de concurrence.

"Je ne suis pas sûr que les Vieilles Charrues, ni même Solidays, We Love Green, Rock en Seine fassent venir des artistes comme David Guetta, Calvin Harris ou Ariana Grande" se défend-il avant de trancher : "Entre tous ces festivals, il y a une place pour nous, avec des artistes que nous sommes les seuls à pouvoir proposer". Historiquement, le Lollapalooza a été le tremplin d'origine des mastodontes du rock que sont les Rage Against The Machine, Nine Inch Nails, Soundgarden ou encore Pearl Jam."Le Lollapalooza, c'est le plus grand festival du monde, qui réunit 120 000 spectateurs par jour à Chicago chaque été" explique-t-il.