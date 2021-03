Main Square 2021 : le festival annulé, de nouvelles dates en 2022

MAIN SQUARE. En raison des conditions sanitaires et des interdictions liées au Covid-19, la 16e édition du Main Square festival d'Arras est reportée à 2022. Toutes les infos.

[Mis à jour le 31 mars 2021 à 10h32] Quelques semaines après les annonces de Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, d'imposer aux festivals de l'été une jauge de 5 000 personnes assises, les annulations s'enchaînent. Après Lollapalooza, le Hellfest, Solidays ou Garorock, c'est au tour du Main Square Festival d'Arras d'annuler son édition 2021.

"La gorge serrée et sans plaisir aucun, et après consultations et accords avec nos partenaires publics et privés, nous avons pris la décision difficile et unanime de reporter une fois encore la 16ème édition du Main Square", peut-on lire dans un communiqué annonçant les nouvelles dates du Main Square : les 1, 2 et 3 juillet 2022. Pour se consoler, les festivaliers fidèles du rendez-vous d'Arras peuvent être sûr d'une chose : Sting sera de retour à la programmation de l'été prochain, le vendredi 1er Juillet 2022.

Après deux éditions annulées, la programmation n'a pour l'heure qu'un nom officiel pour 2022 : Sting ! "Nous allons concentrer nos efforts à réunir une programmation qui fera votre bonheur en 2022 et dont nous vous partagerons la teneur le plus vite possible. Vous y retrouverez des artistes que vous attendiez et aussi forcément de nouveaux visages. Un savant mélange pour des retrouvailles exceptionnelles et tant attendues dans notre chère Citadelle", peut-on lire dans un communiqué de presse du festival.

En ce qui concerne la billetterie, après deux annulations successives, les tickets achetés pour 2020 ainsi que ceux pour 2021 resteront valables pour 2022. Il est également de demander le remboursement, dont les modalités seront prochainement communiquées.

L'événement rock estival du Main Square Festival revient à Arras pour sa 16e édition, 1, 2 et 3 juillet 2022, après deux années consécutives d'annulation en 2020 et 2021 en raison des conditions sanitaires et des restrictions imposées par le gouvernement pour contenir la pandémie de coronavirus.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le Main Square Festival se déroule dans la Citadelle d'Arras, Boulevard du Général De Gaulle, à Arras dans les Hauts de France. Que vous veniez en train, en avion ou en voiture, consultez les différents accès et transports disponibles à cette page. L'entrée du public s'effectue par la Porte Royale de la Citadelle, depuis le Boulevard du Général De Gaulle. Découvrez le plan du Main Square