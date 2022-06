Main Square 2022 : programmation, horaires, accès... Les infos

MAIN SQUARE. Le Main Square festival d'Arras est de retour à Arras du jeudi 30 juin au dimanche 3 juillet 2022. Toutes les infos.

[Mis à jour le 29 juin 2022 à 16h08] Après deux années blanches, c'est le grand retour des festivals en France. Parmi les rendez-vous immanquables de l'été, le Main Square Festival ! L'événement est de retour à Arras, de ce jeudi 30 juin au dimanche 3 juillet 2022. A noter la venue d'artistes comme Angèle, Black Eyed Peas, Feu! Chatterton, DJ Snake, Last Train, Louane, -M-, mais aussi Sting, SUM 41 ou encore Vald.

Une programmation prometteuse, pour un Main Square Festival étendu sur quatre jours dans la Citadelle d'Arras, avec la venue de plus de 55 artistes. La billetterie de l'événement est accessible sur le site du festival, par ici, mais aussi sur celui de La Fnac ou Seetickets.

Le Main Square Festival se tiendra donc sur quatre jours : du jeudi 30 juin au dimanche 3 juillet 2022. Les organisateurs de l'événement ont levé le voile sur la programmation de ce retour en fanfare, dont voici le détail jour par jour :

Jeudi 30 juin : DJ Snake, Angèle, SCH, Yungblud, Louane, Turnstile, Kas:st; Kennyhoopla, Le Juiice, Bekar, The Breakfast Club, Ninon.

: DJ Snake, Angèle, SCH, Yungblud, Louane, Turnstile, Kas:st; Kennyhoopla, Le Juiice, Bekar, The Breakfast Club, Ninon. Vendredi 1er juillet : Sting, Niska&Gazo&Tiakola, LP, Feu! Chatterton, Alan Walker, Marcel et son orchestre, Henri PFR, P.R2B, Giant Rooks, The Lathums, YN, Richard Allen, Pastel Coast, Last Night We Killed Pineapple, Almost Lovers.

: Sting, Niska&Gazo&Tiakola, LP, Feu! Chatterton, Alan Walker, Marcel et son orchestre, Henri PFR, P.R2B, Giant Rooks, The Lathums, YN, Richard Allen, Pastel Coast, Last Night We Killed Pineapple, Almost Lovers. Samedi 2 juillet : Black Eyed Peas, -M-, Vald, Pixies, La Femme, Madeon, Gambi, Declan McKenna, Larkin Poe, Iris Gold, Lena Deluxe, Baasta!, Midos Ladowz, Okala, Space Alligators.

: Black Eyed Peas, -M-, Vald, Pixies, La Femme, Madeon, Gambi, Declan McKenna, Larkin Poe, Iris Gold, Lena Deluxe, Baasta!, Midos Ladowz, Okala, Space Alligators. Dimanche 3 juillet : Twenty One Pilots, SUM 41, George Ezra, Caballero VS JeanJass, Tones And I, Skip the Use, Purple Disco Machine, Last Train, You Me At Six, Brass Against, Christone "Kingfish" Ingram, Junon, Betical, Eesah Yasuke, Massto, Dedhomiz.

Comme chaque année, les festivités du Main Square se déroulent dans la citadelle d'Arras. L'entrée publique du festival s'effectue par la Porte Royale de la Citadelle, accessible depuis le Boulevard du Général De Gaulle. Voici le plan du site :

Le festival Main Square, dans la Citadelle d'Arras, se tient du jeudi 30 juin au dimanche 3 juillet 2022. Pour mieux préparer votre venue, voici tous les horaires de l'événement :

Jeudi 30 juin 2022

Ouverture des portes : 15h30

Début des concerts : 16h30

Fin du dernier show : 02h00

Vendredi 1 juillet 2022

Ouverture des portes : 15h30

Début des concerts : 16h30

Fin du dernier show : 02h15

Samedi 2 juillet 2022

Ouverture des portes : 13h30

Début des concerts : 15h00

Fin du dernier show : 01h50

Dimanche 3 juillet 2022

Ouverture des portes : 12h30

Début des concerts : 14h30

Fin du dernier show : 00h20

La billetterie du Main Square Festival est accessible sur le site de l'événement, mais aussi sur celui de La Fnac ou Seetickets. Côté prix, comptez de 54 euros pour la journée (n'importe quel jour du festival), à 129 euros pour un Pass 3 Jours.

Les tickets achetés pour le Main Square Festival 2020 et le Main Square Festival 2021 sont valables pour le Main Square Festival 2022 :

Vendredi 3 Juillet 2020 ou Vendredi 2 Juillet 2021 > Vendredi 1 Juillet 2022

Samedi 4 Juillet 2020 ou Samedi 3 Juillet 2021 > Samedi 2 Juillet 2022

Dimanche 5 Juillet 2020 ou Dimanche 4 Juillet 2021 > Dimanche 3 Juillet 2022

Pass 3 Jours pour 3, 4 et 5 Juillet 2020 ou 2, 3 et 4 Juillet 2021 > Pass 3 Jours pour 1,2 et 3 Juillet 2022

L'événement rock estival du Main Square Festival revient à Arras pour sa 16e édition, 1, 2 et 3 juillet 2022, après deux années consécutives d'annulation en 2020 et 2021 en raison des conditions sanitaires et des restrictions imposées par le gouvernement pour contenir la pandémie de coronavirus.

Le Main Square Festival se déroule dans la Citadelle d'Arras, Boulevard du Général De Gaulle, à Arras dans les Hauts de France. Que vous veniez en train, en avion ou en voiture, consultez les différents accès et transports disponibles à cette page. L'entrée du public s'effectue par la Porte Royale de la Citadelle, depuis le Boulevard du Général De Gaulle.