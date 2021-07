We Love Green 2021 : dates, programmation... Tout sur le festival reporté

WE LOVE GREEN. Le festival We Love Green aura lieu en septembre prochain, après un report de l'édition 2021. La programmation est sortie !

[Mis à jour le 15 juillet 2021 à 18h04] "Bientôt, nous pourrons chanter, rire et danser debout pendant trois jours de musique, de food et d'engagement." Dans un communiqué de presse dévoilé ce jeudi 15 juillet 2021, les organisateurs de We Love Green lèvent enfin le voile sur une partie de la programmation de l'édition 2021, reportée au mois de septembre pour des raisons sanitaires. "Les Vendredi 10, Samedi 11 et Dimanche 12 septembre 2021, WE LOVE GREEN célèbrera le retour du Festival avec une affiche voyageuse, colorée et joyeuse au cœur du Bois de Vincennes", est-il promis dans le document.

Aussi, sur les quatre scènes du festival, se produiront : London Grammar, Young Thug, Disclosure, Niska, Caribou, Catherine Ringer chante les Rita Mitsouko, Rone, 13 Block, Pomme, Oboy, Sébastien Tellier, L'impératrice, Dixon, Floating Points, Rema, Koba LaD, Dinos, Lala &ce, Meryl, Myd, La Marche Bleue, Mezerg, Acid Arab, Chassol, Squid, Kampire, Decay, Diaki, Authentically Plastic, DJ Lag, P.R2B, Crystal Murray, Mad Rey, DJ Holographic, Yndi et d'autres à venir... L'entrée du festival sera sous condition de présenter un pass sanitaire valide et la jauge sera limitée à 20 000 festivaliers par jour.

Les billets achetés pour juin 2020 ou juin 2021 restent valables pour septembre 2021. Les détenteurs de ces billets ne pouvant pas venir aux nouvelles dates de We Love Green peuvent les échanger pour l'édition 2022 ou en demander le remboursement.

L'édition 2020 annulée du festival We Love Green devait se tenir du 19 au 21 juin prochain dans le Bois de Vincennes. Les dix ans du festival, reportés aux 5 et 6 juin, devraient finalement avoir lieu vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 Septembre 2021 au Bois de Vincennes.

We Love Green est devenu l'un des festivals les plus en vogue de l'Hexagone. Depuis sa première édition en 2011, il propose une programmation de qualité dans un respect total pour l'environnement. 100% d'énergies de sources renouvelables, une scène alimentée en panneaux solaires, des rencontres et débats autour des enjeux écologiques, bref, un festival éco-responsable à ne pas manquer. Niché en plein cœur d'un sous bois verdoyant dans le bois de Vincennes à proximité de Paris, le festival We Love Green dispose de 4 scènes magistrales : la Prairie Scène Open Air les pieds dans l'herbe sous le soleil, la Clairière live-shows immersifs sous Chapiteau à la tombée de la nuit, la Canopée & le Club Lalaland Grand Club... Il est également doté d'un Espace Kids, un mini village de 1 000 m² sécurisé. Les enfants sont encadrés par une équipe de professionnels de la petite enfance qui leur proposent des animations autour de l'alimentation responsable, l'écologie, la musique, le recyclage...