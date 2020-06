We Love Green : l'édition 2020 annulée, un festival en ligne jusqu'à 2021

Le festival parisien de We Love Green, qui devait avoir lieu les 6 et 7 juin 2020, est annulé et reporté à juin 2021. Les organisateurs annoncent la mise en place de We Love Green TV, en ligne.

[Mis à jour le 1er juin 2020 à 09h35] "La programmation était bouclée, le festival était en construction, l'affiche venait d'être dévoilée, Lana Del Rey avait confirmé et nous comptions les jours avant le grand rush, impatients de vous retrouver dans le Bois de Vincennes (...) Puis le Covid-19 s'est invité dans l'agenda, réduisant à néant des mois de travail arrêt forcé au stand". C'est dans ce communiqué, publié le 16 avril dernier, que les organisateurs du festival We Love Green, qui devait se tenir du 19 au 21 juin prochain, faisaient part de l'annulation de son édition 2020. L'événement sera reporté à l'été 2021, à de nouvelles dates : les samedi 5 et dimanche 6 juin 2021, qui marqueront les dix ans du festival.

D'ici là, les organisateurs annoncent la création de We Love Green TV, soit un festival en ligne, qui débutera du 3 au 7 juin et durera jusqu'à l'édition prochaine. "Tout au long de l'année, nous vous donnerons rendez-vous pour des concerts inédits, des rencontres avec les artistes et les personnalités à suivre, des soirées souvenirs, des conférences... vous pouvez compter sur nous !", est-il expliqué dans un communiqué. Le site sera disponible dès le 3 juin : le i-festivalier pourra se balader partout dans le Bois de Vincennes pixelisé et interactif et retrouvera des concerts Culturebox, FranceInter, mais aussi des Think Tank, des découvertes de jeunes artistes ou même, des livraisons des restaurants du festival. Tout ceci sera à retrouver sur le site de We Love Green, en attendant donc le dixième anniversaire du festival, l'année prochaine.

Depuis deux mois, les annulations de festivals tombent en cascade, compte tenu de la situation de pandémie de coronavirus dans le monde. Les rassemblements de plus de 5 000 personnes sont interdits (au moins) jusqu'en septembre, impossible donc pour We Love Green de maintenir son édition 2020. Le report du festival succède aux annulations de nombreux grands événements de cet été 2020, comme le Printemps de Bourges, le Lollapalooza, Solidays, le Hellfest, Rock en Seine ou les Eurockéennes de Belfort. Comme le We Love Green, certains festivals ont déjà annoncé le report des dates de cet été à l'année prochaine comme les Francofolies de la Rochelle ou Garorock.

Les billets de cet été resteront valables pour l'année prochaine, font savoir les organisateurs de We Love Green. Toutefois, les détenteurs de places souhaitant faire un geste solidaires peuvent faire don de leur billet au festival, "en soutien à la culture", est-il écrit dans un communiqué de presse. Pour ceux qui souhaitent un remboursement, les modalités seront prochainement annoncées.

L'édition 2020 du festival We Love Green devait donc se tenir du 19 au 21 juin prochain dans le Bois de Vincennes. Finalement, compte tenu de la situation de crise sanitaire liée au coronavirus, cette édition a été reportée à l'année prochaine. Les nouvelles dates ont été annoncées par les organisateurs : We Love Green 2021, soit les dix ans de l'événement, se tiendra les samedi 5 et dimanche 6 juin.

We Love Green est devenu l'un des festivals les plus en vogue de l'Hexagone. Depuis sa première édition en 2011, il propose une programmation de qualité dans un respect total pour l'environnement. 100% d'énergies de sources renouvelables, une scène alimentée en panneaux solaires, des rencontres et débats autour des enjeux écologiques, bref, un festival éco-responsable à ne pas manquer. Niché en plein cœur d'un sous bois verdoyant dans le bois de Vincennes à proximité de Paris, le festival We Love Green dispose de 4 scènes magistrales : la Prairie Scène Open Air les pieds dans l'herbe sous le soleil, la Clairière live-shows immersifs sous Chapiteau à la tombée de la nuit, la Canopée & le Club Lalaland Grand Club... Il est également doté d'un Espace Kids, un mini village de 1 000 m² sécurisé. Les enfants sont encadrés par une équipe de professionnels de la petite enfance qui leur proposent des animations autour de l'alimentation responsable, l'écologie, la musique, le recyclage...