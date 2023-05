Rock en Seine 2023 : la programmation complète, billetterie et infos

ROCK EN SEINE. Le festival parisien de Rock en Seine dévoile les derniers noms de sa programmation 2023. Voici tout ce qu'il faut savoir sur l'événement.

[Mis à jour le 23 mai 2023 à 16h25] L'affiche de Rock en Seine 2023 est complète. Les organisateurs du festival parisien ont levé le voile sur les (32 tout de même) derniers noms de sa programmation, avec notamment Avalon Emerson & The Charm, Brutus, Chromeo, Kenny Beats, Snail Mail, Upsahl et Young Fathers. Cette ultime salve de nom rejoint le programme déjà explosif, annoncé ces dernières semaines.

Le festival de Rock en Seine 2023 se tiendra sur quatre jours, les mercredi 23 août, vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 août 2023, au domaine national de Saint-Cloud. Et la programmation devrait attirer des milliers de festivaliers, avec notamment Billie Eilish, Christine and the Queens, les Strokes, Placebo, Florence + The Machine, ou encore The Chemical Brothers. Programmée au mercredi 23 août 2023, Billie Eilish se produira lors d'une soirée exceptionnelle (son unique concert en France en 2023), au même titre que Girl in Red, Tove Lo et Hannah Grae.

Les billets de Rock en Seine sont disponibles sur le site du festival et dans les points de vente habituels, comme La Fnac.

Les premiers noms de Rock en Seine 2023 © Rock en Seine

La programmation de Rock en Seine 2023

Les premiers noms de la programmation de l'édition 2023 de Rock en Seine, qui marquera les vingt ans du festival, ont été dévoilés le mardi 24 janvier. Voici les noms, jour par jour :

MERCREDI 23 AOÛT : Billie Eilish, Girl in Red, Tove Lo, Hannah Grae, Lucie Antunes, Mae Stephens et Nieve Ella.

: Billie Eilish, Girl in Red, Tove Lo, Hannah Grae, Lucie Antunes, Mae Stephens et Nieve Ella. VENDREDI 24 AOÛT : Placebo, Boygenius, Christine and the Queens, Flavien Berger, Fever Ray, Romy, Turnstile, Viagra Boys, Avalon Emerson & The Charm, Bertrand Belin, Bracco, Dalle Béton, En Attendant Ana, Glauque, Pogo Car Crash Control, Silly Boy Blue, The Big Idea, Théa et Upsahl.

: Placebo, Boygenius, Christine and the Queens, Flavien Berger, Fever Ray, Romy, Turnstile, Viagra Boys, Avalon Emerson & The Charm, Bertrand Belin, Bracco, Dalle Béton, En Attendant Ana, Glauque, Pogo Car Crash Control, Silly Boy Blue, The Big Idea, Théa et Upsahl. SAMEDI 25 AOÛT : The Chemical Brothers, Florence + The Machine, Charlotte de Witte, L'Impératrice, Tamino, Yeah Yeah Yeahs, Ada Oda, Altin Gün, Brutus, Chromeo, Coach Party, Ditter, Dry Cleaning, Ethel Cain, NKA, Noga Erez, Overmono, Parlor Snakes, Social Dance, The Amazons et Uzi Freyja.

: The Chemical Brothers, Florence + The Machine, Charlotte de Witte, L'Impératrice, Tamino, Yeah Yeah Yeahs, Ada Oda, Altin Gün, Brutus, Chromeo, Coach Party, Ditter, Dry Cleaning, Ethel Cain, NKA, Noga Erez, Overmono, Parlor Snakes, Social Dance, The Amazons et Uzi Freyja. DIMANCHE 26 AOÛT : The Stokes, Amyl & the Sniffers, Bonobo, Foals, Kenny Beats, Wet Leg, Angel Olsen, Be Your Own Pet, Blumi, Gaz Coombes, Gigi Perez, Julie, Lynn, Marguerite Thiam, Snail Mail, Spoink, The Murder Capital, The Reytons, Young Fathers, Zed Yun Pavarotti...

La billetterie de Rock en Seine 2023

Pour la billetterie de Rock en Seine 2023, deux billetteries distinctes ont été mises en place par les organisateurs du festival :

Mise en vente de la soirée du 23 août : le 25 janvier à 12 heures

: le 25 janvier à 12 heures Mise vente des journées du 25, 26, 27 août : le 26 janvier à 12 heures

Les billets de Rock en Seine sont disponibles sur le site du festival et dans les points de vente habituels, comme La Fnac.

Côté prix, comptez de 55 euros pour le billet 1 jour du mercredi, 75 euros pour le billet 1 jour du vendredi, samedi ou dimanche, 129 euros pour le forfait deux jours au choix et 175 euros pour le forfait 3 jours au choix.

Comme chaque année, le festival Rock en Seine investit le domaine de Saint-Cloud, aux portes de Paris. L'adresse du festival est la suivante : Adresse : L'accès au festival est situé Place George Clémenceau, 92210 Saint-Cloud.

Il existe différents moyens de se rendre sur le site :