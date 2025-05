Ronfler n'est pas seulement gênant pour les autres, cela peut aussi être un signe de ces maladies graves

Les ronflements peuvent avoir des conséquences bien plus graves que ce qu'on pourrait penser sur la santé.

Dormir avec une personne qui ronfle peut être un véritable calvaire. Malheureusement, les ronflements sont très courants : ils touchent près de la moitié de la population, et particulièrement les hommes et les personnes âgées. Si les ronflements peuvent être très gênants pour l'entourage, ils sont loin d'être anodins pour la santé.

D'abord, le ronflement est l'un des principaux symptômes de l'apnée obstructive du sommeil. Cette maladie caractérisée par des pauses respiratoires pendant le sommeil touche environ 4 à 10 % de la population française. L'apnée du sommeil est à l'origine d'une fatigue chronique, de troubles de la concentration et de la vigilance, de troubles de l'humeur qui compliquent le quotidien. L'apnée du sommeil favorise de nombreuses maladies graves, notamment cardiovasculaires, comme l'hypertension artérielle, les troubles du rythme cardiaque, l'insuffisance cardiaque ou encore l'AVC. Elle augmente également le risque de diabète.

Indépendamment de l'apnée du sommeil, les ronflements ont été associés avec une hausse du risque d'hypertension artérielle. Des chercheurs australiens de l'université Flinders avaient mesuré la tension artérielle et le ronflement de plus de 12 000 personnes pendant plusieurs mois. Ils avaient rapporté dans leur étude publiée en 2024 que les plus gros ronfleurs avaient jusqu'à 80 % de plus de risque de souffrir d'hypertension.

D'autres chercheurs, dans une étude publiée en 2023 dans la revue Neurology, s'étaient eux penchés sur les liens entre le ronflement et l'AVC. Ils avaient conclu que les ronfleurs avaient 90 % de risque en plus d'en souffrir, et le risque était presque triplé chez les personnes qui avaient une apnée du sommeil.

Les personnes - adultes et enfants - qui ronflent de manière chronique devraient ainsi consulter un professionnel de santé, en particulier si elles souffrent de troubles liés au sommeil, comme une fatigue chronique ou des pauses respiratoires. Le ronflement n'est pas forcément signe de quelque chose de grave, il peut être dû à une cause anatomique comme une déviation de la cloison nasale, ou encore une mâchoire trop en avant.