Mardi Gras 2026 : recettes de beignets maison et origine de la tradition

La date de Mardi gras est arrivée ! Comment réussir vos beignets, bugnes, ganses et pets de nonne maison ? Découvrez nos recettes faciles et l'histoire fascinante des origines de cette fête.

Ce mardi 17 février 2026, Mardi Gras vient illuminer l'hiver avec une dose de gourmandise indispensable. Pour célébrer cette fête, les recettes traditionnelles de beignets offrent un voyage savoureux à travers nos régions : des célèbres bugnes lyonnaises croustillantes aux gaufres du Nord généreusement beurrées, sans oublier les incontournables pets-de-nonne de Franche-Comté.

Le voyage continue dans le Sud avec les oreillettes de Provence ou de Corse, parfumées au zeste de citron et à l'eau-de-vie. Vous manquez de temps ? Pas de panique : nous vous livrons notre recette de pâte à beignet facile et rapide, à personnaliser selon vos envies : chocolat fondant, sucre glace, miel ou confiture. Retrouvez toutes nos idées de recettes et l'histoire de la tradition de Mardi Gras juste plus bas. À vos fourneaux !

Quelle est la recette rapide du beignet de Mardi gras ?

Vous vous lancez dans les beignets maison mais n'avez que peu de temps ? On vous dévoile la meilleure recette de pâte à beignets, facile et rapide (5 minutes de préparation, 15 minutes de cuisson !) pour des beignets maison qui n'ont rien à envier aux recettes régionales, avec une pâte aromatisée au zeste du citron ou de l'orange, que l'on saupoudre d'un mélange de sucre et de cannelle ou que l'on peut agrémenter de confiture ou Nutella... Bon appétit !

Quelles sont les recettes de Mardi Gras selon les régions ?

Chaque région possède sa propre recette de Mardi Gras. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les traditions, et bien sûr, chaque région assure avoir la "vraie" recette de Mardi Gras. A vous de choisir parmi les traditions de nos régions de France :

En 2026, Mardi gras est fixé au mardi 17 février, ce qui est une situation plutôt fréquente car Mardi gras a davantage lieu en février qu'en mars. Les prochaines dates de Mardi gras tombent au choix en février ou en mars, mais, comme le nom de la célébration l'indique, toujours un mardi. Quel sont les jours exacts concernés jusqu'en 2028 ? En 2027, Mardi gras est fixé le 9 février, suivront le 29 février 2028 puis le 13 février 2029.

Pâques survient comme toujours 47 jours après le Mardi gras. Cette fête est directement liée aux carnavals qui ont lieu dans le monde. Elle marque le dernier jour des festivités, comme c'est le cas du Carnaval de Dunkerque qui fête le dernier jour des "Trois Joyeuses".

Si tous les Français sauront très bien quoi manger en ce jour de Mardi Gras, combien savent réellement à quoi correspond cette date ? Pour la petite histoire, Mardi Gras, cette fête aux origines chrétiennes et païennes, désigne en réalité la fin de la "semaine des sept jours gras". Autrement dit la journée qui précède les 40 jours de jeûne du Carême. Chaque année, des mets sucrés sont distribués dans les écoles, pour satisfaire les papilles des enfants gourmands. Ces derniers étaient d'ailleurs les premiers à mettre la main à la pâte : à l'époque, les enfants se déguisaient pour sonner aux portes, afin de rassembler tous les ingrédients nécessaires à la préparation des crêpes, comme à la Chandeleur.