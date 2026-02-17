Mardi Gras 2026 : recettes de beignets maison et origine de la tradition
La date de Mardi gras est arrivée ! Comment réussir vos beignets, bugnes, ganses et pets de nonne maison ? Découvrez nos recettes faciles et l'histoire fascinante des origines de cette fête.
Ce mardi 17 février 2026, Mardi Gras vient illuminer l'hiver avec une dose de gourmandise indispensable. Pour célébrer cette fête, les recettes traditionnelles de beignets offrent un voyage savoureux à travers nos régions : des célèbres bugnes lyonnaises croustillantes aux gaufres du Nord généreusement beurrées, sans oublier les incontournables pets-de-nonne de Franche-Comté.
Le voyage continue dans le Sud avec les oreillettes de Provence ou de Corse, parfumées au zeste de citron et à l'eau-de-vie. Vous manquez de temps ? Pas de panique : nous vous livrons notre recette de pâte à beignet facile et rapide, à personnaliser selon vos envies : chocolat fondant, sucre glace, miel ou confiture. Retrouvez toutes nos idées de recettes et l'histoire de la tradition de Mardi Gras juste plus bas. À vos fourneaux !
Quelle est la recette rapide du beignet de Mardi gras ?
Vous vous lancez dans les beignets maison mais n'avez que peu de temps ? On vous dévoile la meilleure recette de pâte à beignets, facile et rapide (5 minutes de préparation, 15 minutes de cuisson !) pour des beignets maison qui n'ont rien à envier aux recettes régionales, avec une pâte aromatisée au zeste du citron ou de l'orange, que l'on saupoudre d'un mélange de sucre et de cannelle ou que l'on peut agrémenter de confiture ou Nutella... Bon appétit !
Quelles sont les recettes de Mardi Gras selon les régions ?
Chaque région possède sa propre recette de Mardi Gras. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les traditions, et bien sûr, chaque région assure avoir la "vraie" recette de Mardi Gras. A vous de choisir parmi les traditions de nos régions de France :
- Les gaufres authentiques, savoureuses et croustillantes dans le Nord, au beurre forcément ! Vous pouvez les garnir de chocolat, de confiture ou de sucre glace.
- A Dunkerque, pour le dernier jour des "Trois Joyeuses", on mange des crêpes, des gaufres, des beignets aux pommes ou des croustillons de ch'nord, au zeste d'orange.
- Les bugnes de Lyon, spécialités de la Rome antique, que l'on appelle en italien les chiacchiere, et que les Français s'approprient à tord !
- Les ganses niçoises, soufflées et croquantes à la fois, célèbres durant le Carnaval de Nice.
- Les pets de nonne ou beugnets en Franche-Comté à base de pâte à choux frite en boule.
- Les roussettes à Strasbourg, aux formes géométriques variées, souvent cannelées et parfumées au kirsch.
- Les merveilles de Provence ou de Gascogne, bien dorées et croustillantes, à la fleur d'oranger.
- Les crouchepettes dans les Landes, des beignets spécifiquement gonflés.
- Les bougnettes de Perpignan, pu plus largement du Roussillon, légers et ronds.
- Les bottereaux en Vendée, à partir d'une pâte levée et ferme.
- Le beugnot dans les Vosges.
- Les oreillettes en Provence ou en Corse.
Vous manquez cette année d'inspiration pour célébrer Mardi Gras dans les règles de la gourmandise ? Retrouvez toutes nos meilleures compilations de recettes ci-dessous :
- Ganses, crêpes, merveilles, jalousies... Découvrez notre top des recettes de Mardi Gras
- Les gaufres seront aussi de la partie à Mardi Gras ! Consultez les meilleures recettes de gaufres
Quelle est la date de Mardi gras en 2026 ?
En 2026, Mardi gras est fixé au mardi 17 février, ce qui est une situation plutôt fréquente car Mardi gras a davantage lieu en février qu'en mars. Les prochaines dates de Mardi gras tombent au choix en février ou en mars, mais, comme le nom de la célébration l'indique, toujours un mardi. Quel sont les jours exacts concernés jusqu'en 2028 ? En 2027, Mardi gras est fixé le 9 février, suivront le 29 février 2028 puis le 13 février 2029.
Pâques survient comme toujours 47 jours après le Mardi gras. Cette fête est directement liée aux carnavals qui ont lieu dans le monde. Elle marque le dernier jour des festivités, comme c'est le cas du Carnaval de Dunkerque qui fête le dernier jour des "Trois Joyeuses".
Quelle est la tradition du Mardi Gras en France ?
Si tous les Français sauront très bien quoi manger en ce jour de Mardi Gras, combien savent réellement à quoi correspond cette date ? Pour la petite histoire, Mardi Gras, cette fête aux origines chrétiennes et païennes, désigne en réalité la fin de la "semaine des sept jours gras". Autrement dit la journée qui précède les 40 jours de jeûne du Carême. Chaque année, des mets sucrés sont distribués dans les écoles, pour satisfaire les papilles des enfants gourmands. Ces derniers étaient d'ailleurs les premiers à mettre la main à la pâte : à l'époque, les enfants se déguisaient pour sonner aux portes, afin de rassembler tous les ingrédients nécessaires à la préparation des crêpes, comme à la Chandeleur.
15:30 - Pourquoi la pâte à beignets est-elle parfois trop grasse ?
C'est souvent une question de température d'huile ! Si l'huile n'est pas assez chaude (moins de 170°C), la pâte met trop de temps à cuire et absorbe le gras au lieu de saisir. L'astuce : Plongez un morceau de pain ou un petit bout de pâte ; si l'huile crépite immédiatement et que la pâte remonte à la surface, c'est prêt. Pensez aussi à ne pas mettre trop de beignets d'un coup pour ne pas faire chuter la température de l'huile.
15:03 - Pourquoi la date de Mardi Gras 2026 change-t-elle chaque année ?
Cette année, Mardi Gras tombe ce mardi 17 février 2026. Sa date est mobile car elle dépend directement de celle de Pâques. Elle est fixée exactement 47 jours avant le dimanche de Pâques. C’est la dernière occasion de faire la fête et de manger "gras" avant le début du Carême, une période de jeûne de 40 jours.
14:30 - Pourquoi mange-t-on spécifiquement des beignets le jour du Mardi Gras ?
A l'origine, il fallait épuiser toutes les réserves d'aliments "gras" (œufs, beurre, saindoux) avant la période de privation du Carême. Faire des beignets, des gaufres ou des crêpes était la solution la plus simple et la plus festive pour utiliser ces stocks. C’est ainsi que la gourmandise est devenue le symbole indissociable de Mardi Gras.
13:30 - Pourquoi utilise-t-on des confettis et des serpentins le jour de Mardi Gras ?
À l'origine, lors des carnavals médiévaux, on se jetait de la boue, des œufs ou de la farine ! Plus tard, en Italie, on utilisait des graines de coriandre enrobées de sucre (les confetti en italien). Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que les chutes de papier de soie (confettis) et les bobines de papier télégraphique (serpentins) ont remplacé ces projectiles pour une fête plus propre et moins dangereuse.
11:30 - Pourquoi le Carnaval de Dunkerque est-il unique au monde ?
C'est l'un des plus célèbres de France ! Sa particularité ? Le "jet de harengs". Le maire et ses adjoints lancent des kilos de harengs fumés du haut du balcon de l'Hôtel de Ville sur les "masquelours" (les carnavaleux déguisés). Une tradition qui remonte au XVIIe siècle pour célébrer les marins qui partaient pêcher en Islande.
09:30 - Pourquoi se déguise-t-on et porte-t-on des masques le jour de Mardi Gras ?
À l'origine, le carnaval servait à renverser les rôles sociaux. Le masque permettait aux pauvres de se déguiser en riches, et inversement, sans être reconnus. C'était un jour de liberté totale où toutes les barrières de la société tombaient derrière l'anonymat du costume.
Fixé 47 jours avant Pâques, Mardi Gras sonne l'heure des ultimes festivités carnavalesques avant le Carême. Cette fête populaire incontournable célèbre le partage à travers des déguisements, des parades colorées et une généreuse gourmandise. C'est le moment idéal pour savourer des beignets, des gaufres ou des bugnes maison, marquant ainsi en beauté la fin de la traditionnelle "semaine grasse".