Grève SNCF 6 juillet : quel trafic ce mercredi ? Les prévisions

GREVE SNCF. Un mouvement de grève national à la SNCF ce mercredi 6 juillet promet des perturbations de trafic sur les lignes TGV, TER partout en France mais aussi sur les Transilien en Ile de France. Voici les premières prévisions.

[Mis à jour le 6 juillet 2022 à 09h40] Journée compliquée en vue sur les rails mercredi 6 juillet 2022 pour les utilisateurs des lignes SNCF. Un préavis de grève au niveau national a été déposé et le mouvement s'annonce suivi avec des perturbation majeures sur certaines lignes du réseau. Si le trafic vers l'international (Eurostar, Thalys...) s'annonce normal, ce ne sera pas le cas au niveau national avec 3 trains sur 4 en moyenne sur les TGV Inoui de l'axe Nord et Atlantique, 3 TGV sur 5 pour la ligne TGV Est, 4 trains sur 5 pour le sud-est. 2 Ouigo sur 3 devraient circuler en moyenne alors qu'on annonce sinon 2 TER sur 5 en moyenne et 1 Intercités sur 3. Vous pouvez retrouver les prévisions détaillées axe par axe dans notre article dédié à ces perturbations de trafic.

En Ile de France, quelles prévisions de trafic ?

Qu'en sera-t-il en Ile de France sur les lignes gérées par la SNCF. Le RER A ne sera pas concerné mais on annonce des perturbations sur les autres lignes. Ces prévisions doivent encore être affinées dans la journée :