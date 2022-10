"Grève SNCF : de fortes perturbations le 18 octobre ?"

GREVE SNCF. Un mardi noir se profile le 18 octobre, les agents de la SNCF étant en grève pour réclamer une hausse des salaires et de protester contre les réquisitions dans le secteur de l'énergie.

[Mis à jour le 14 octobre à 12h27] La CGT-Cheminots a appelé les agents de la SNCF à se joindre au mouvement de grève générale et nationale du mardi 18 octobre. Les agents de la SNCF se mobiliseront principalement pour une augmentation générale des salaires, comme pour les grévistes de Total ou des centrales nucléaires, mais comptent également protester contre les réquisitions dans le secteur de l'énergie, solidaire des salariés des raffineries en grève. La CGT-Cheminots appelle en effet "à participer massivement aux manifestations en territoires ce jour-là". Conséquence : les trains régionaux (TER), de banlieue parisienne (Transilien et RER) devraient être fortement impactés. Restez connectés sur cette page pour connaître les perturbations qui seront annoncées au plus tard 24 heures avant.

Fabien Villedieu, délégué syndical Sud-Rail, invité sur BFMTV ce vendredi 14 octobre, "revendique une augmentation uniforme de 300 euros par mois". Le syndicat Sud-Rail a également voté mercredi soir pour démarrer la grève à partir de lundi 17 octobre au technicentre de maintenance des trains au départ de la gare du nord, situé à Landy à Saint-Denis dans le 93.

Le syndicat CGT-Cheminots a appelé à la grève des cheminots mardi 18 octobre 2022 pour réclamer l'ouverture de négociation avec la direction de la SNCF sur les augmentations de salaires et les embauches dans les sociétés de transport. "Nous ne lâcherons pas sur l'indispensable augmentation générale des salaires et des pensions ! La situation économique, couplée à une politique salariale désastreuse à la SNCF depuis des années, ne peut plus durer !" expliquait la CGT-Cheminots dans un communiqué publié le 10 octobre. Par ailleurs, la RATP, le réseau des transports à Paris, se joint également au mouvement :

Les usagers de la SNCF peuvent rapidement vérifier l'état du trafic et savoir si un train en particulier a été supprimé ou s'il part avec du retard. Pour les informations concernant les TGV, le numéro de téléphone mis à disposition est le 0 805 90 36 35. Pour suivre le trafic de toutes les grandes ou moyennes lignes (TGV, Intercités, TER), rendez-vous à cette page de la SNCF. Pour les informations portant sur les Transilien ou RER en banlieue parisienne, il faut appeler le 0 805 90 36 35 ou consulter la plateforme dédiée.