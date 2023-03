Grève SNCF : des perturbations ce mardi 21 mars ? Les prévisions du lundi

GREVE SNCF 21 MARS. La grève contre la réforme des retraites se poursuit ce lundi 20 mars sur les rails de la SNCF, avec des TGV, TER et Transiliens encore perturbés. Quid des prévisions de mardi ?

[Mis à jour le 20 mars 2023 à 12h52] Ce lundi 20 mars, la grève contre la réforme des retraites se poursuit encore à la SNCF. Du côté des perturbations, près de 4 TGV ou OUIGO sur 5, 2 TER sur 3 et 3 Intercités sur 5 circulent ce lundi sur le territoire. Les Intercités ne circuleront pas cette nuit. "Les circulations resteront perturbées mardi 21 mars", a d'ores et déjà annoncé la SNCF sur son site officiel sans fournir pour le moment de plus amples informations sur les prévisions.

En effet, avec le recours au 49.3 par le gouvernement pour faire adopter la réforme des retraites, l'intersyndicale de la SNCF a appelé à la poursuite de la grève reconductible, laissant présager aux voyageurs de nouvelles perturbations dans les jours qui viennent. "Le point d'orgue est attendu jeudi 23 mars, sauf si une motion de censure contre le gouvernement est adoptée ou si la réforme est retirée", a commenté à l'AFP Didier Mathis, secrétaire général de l'Unsa-Ferroviaire. Découvrez les prévisions de trafic ci-dessous :

"Dans le cadre du mouvement social national interprofessionnel, la circulation des trains restera perturbée sur certaines lignes opérées par SNCF Voyageurs lundi 20 mars, de façon globalement similaire aux jours précédents", annonce la SNCF sur son site officiel. Voici les prévisions détaillées du trafic SNCF ce 20 mars :

Perturbations TGV : 4 TGV Inoui et Ouigo sur 5 sont prévus ce lundi. Les voyageurs TGV concernés par l'annulation de leur train ont déjà été contactés par mail ou SMS afin d'échanger leur billet sans frais pour un autre train ou pour annuler leur billet sur les sites et applications SNCF avec remboursement intégral.

: RER A : trafic normal.

: trafic normal. RER B : 1 train sur 2 en moyenne. Interconnexion maintenue en gare de Paris Nord, pas de changement nécessaire. 1 train sur 2 entre Paris Gare du Nord et Aéroport CDG2/ Mitry-Claye. 2 trains sur 3 entre Paris Gare du Nord et Robinson / Saint-Rémy Lès Chevreuse.

: 3 trains sur 4. Perturbations Transilien : Dans le détail ligne par ligne pour ce lundi 20 mars 2023 :

: trafic normal. Ligne J : 2 trains sur 3.

: trafic normal. Ligne L : 2 trains sur 3.

: 2 trains sur 3. Ligne P : 3 trains sur 4. Service normal entre Esbly et Crécy-la-Chapelle et entre Paris Est et La Ferté-Milon.

: 1 train sur 2. Aucun train entre Melun et Montereau via Héricy. Ligne U : 1 train sur 3. Premier train direction La Verrière vers La Défense à 5h20, dernier train à 21h20. Premier train direction La Défense vers La Verrière à 6h15, dernier train à 22h15.

Perturbations trains internationaux : l'info trafic n'a pas été communiquée.

Le passage en force du gouvernement avec le recours à l'article 49.3 jeudi 16 mars pour faire adopter la réforme des retraites a incité l'intersyndicale (CGT-Cheminots, l'Unsa-Ferroviaire, SUD-Rail et la CFDT-Cheminots) à proposer aux agents de la SNCF de poursuivre la grève reconductible et d'"agir massivement le 23 mars". "La contestation sociale doit s'amplifier et s'élargir", a annoncé dans un communiqué la CGT, considérant le cet acte du gouvernement comme un "énième bras d'honneur au mouvement social".

Selon une source syndicale, 27 % de conducteurs, 11 % de contrôleurs et 8 % d'aiguilleurs sont des grévistes. "Le niveau de grévistes est encore fort par rapport à la durée du mouvement", a commenté Didier Mathis, secrétaire général de l'Unsa-Ferroviaire.

