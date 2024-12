Grève SNCF : faut-il s'attendre à une grève illimitée dès mercredi 11 décembre ?

GREVE SNCF. La crainte d'une grande grève reconductible à la SNCF à partir de ce mercredi 11 décembre s'éloigne de plus en plus.

Les vacances de Noël vont-elles être finalement épargnées par la grève reconductible annoncée ce mercredi 11 décembre à la SNCF pour protester contre le démantèlement du Fret SNCF ? Suite à la signature d'un accord entre la direction du groupe ferroviaire et l'Unsa et la CFDT au sujet de l'avenir des salariés de Fret SNCF, ces deux organisations syndicales ont annoncé retiré leur mobilisation, tandis que la CGT-Cheminots et Sud-Rail maintiennent leur appel.

L'Unsa et la CFDT ont en effet annoncé avoir obtenu des garanties pour les 4 500 salariés transférés vers les filiales Hexafret et Technis au 1er janvier. Via un communiqué, les deux syndicats expliquent avoir agi "en responsabilité" et dans un "esprit constructif". Mais ces deux organisations considérées comme réformistes ne sont cependant pas majoritaires chez les syndicats.

Faut-il entendre par là que la menace d'une grève reconductible toutes les 24 heures à partir de cette date pourrait toujours être d'actualité ? Jeudi 21 novembre, le mouvement de grève présenté comme un "ultimatum" avant le 11 décembre, si aucune réponse n'était apportée aux revendications de l'intersyndicale, n'a été que peu suivi. Selon le syndicat de la CGT, un cheminot sur quatre était seulement en grève ce jour-là. Un chiffre qui se distance du niveau de mobilisation des grèves de ces dernières années. Les perturbations sur les rails se sont en effet concentrées uniquement sur les trains régionaux, à raison d'un Intercités sur deux en circulation, 7 TER sur 10 en moyenne à l'échelle nationale et des perturbations sur les RER (D notamment) et Transiliens d'Île-de-France.

"Cette grève à Noël, les Français n'en veulent pas, on les comprend, et il n'y a pas de raisons surtout", a déclaré Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, sur RTL. Ce grand mouvement en réponse à la confirmation du démantèlement de Fret SNCF au 1er janvier ainsi que pour dénoncer l'ouverture à la concurrence a rendu "assez dubitatif" le ministre délégué aux Transports François Durovray, "d'autant plus qu'il n'y a pas d'autres hypothèses possibles" que ce démantèlement, avait-il annoncé. L'intersyndicale ne s'est pas encore prononcé sur la reconduction du mouvement. Vous en serez les premiers informés à cette page.