"Grève SNCF : RER, Transilien, TER, voici les prévisions du trafic du 29 septembre"

GREVE SNCF. Ce jeudi 29 septembre 2022, une mobilisation de la CGT Cheminots, Sud Rail et CFDT impacte le trafic des trains de la SNCF. Les TER, les Intercités, les TGV et les RER et Transilien de la région Île-de-France rencontrent des perturbations. Consulter les prévisions du trafic des trains SNCF.

[Mis à jour le 28 septembre 2022 à 18h26] Ce mercredi 28 septembre 2022 commence dès 18 heures une grève à la SNCF en raison d'une grève générale et nationale qui paralysera, entre autre, les trains de courte, moyenne et longue distance à la SNCF toute la journée de ce jeudi 29 septembre 2022. Le trafic des TER est le plus perturbé avec 6 trains sur 10 en circulation et celui des Intercités l'est aussi, à raison d'un train sur deux en circulation et aucun train de nuit. En revanche, les TGV et les lignes internationales affichent un trafic quasi-normale. En ce qui concerne les TGV, les usagers ont été informés par SMS ou par mail si leur train est impacté par la grève.

En Île-De-France, seuls les RER C, D et B et les lignes du Transilien H, J, N, R sont perturbées. Il est à noter que dans les autres villes de France, le transport urbain connaîtra également des perturbations, comme à Dijon ou dans les Alpes-Maritimes. Du côté du transport express régional à grande vitesse (TER-GV), une majorité des trains devraient en revanche rouler (85%). Découvrez ci-dessous ou l'aide du sommaire ci-dessus, les prévisions du trafic dans le détail.

TER, Intercités, Transilien, RER et quelques TGV sont concernés par cette grève lancée par la CGT-RATP. Découvrez ci-dessous l'ensemble des prévisions détaillées, ligne par ligne :

Perturbations RER :

: RER A : trafic normal avec interconnexion maintenue à Nanterre-Préfecture ce jeudi 29 septembre 2022.

: trafic normal avec interconnexion maintenue à Nanterre-Préfecture ce jeudi 29 septembre 2022. RER B : prévoir 3 trains sur 4 en moyenne sur la partie sud de la ligne et 1 train sur 2 sur sa partie nord ce jeudi 29 septembre 2022. Pas de changement de train à Gare du Nord.

: prévoir 3 trains sur 4 en moyenne sur la partie sud de la ligne et 1 train sur 2 sur sa partie nord ce jeudi 29 septembre 2022. Pas de changement de train à Gare du Nord. RER C : le trafic est perturbé sur l'ensemble de la ligne ce jeudi 29 septembre 2022. Prévoir 3 trains sur 4 et la gare de Dourdan-la-Forêt ne sera pas desservie.

: le trafic est perturbé sur l'ensemble de la ligne ce jeudi 29 septembre 2022. Prévoir 3 trains sur 4 et la gare de Dourdan-la-Forêt ne sera pas desservie. RER D : le trafic est perturbé sur l'ensemble de la ligne ce jeudi 29 septembre 2022. Prévoir 1 train sur 2.

: le trafic est perturbé sur l'ensemble de la ligne ce jeudi 29 septembre 2022. Prévoir 1 train sur 2. RER E : trafic normal ce jeudi 29 septembre.

: trafic normal ce jeudi 29 septembre. Perturbations Transilien : Pour le réseau Transilien, il existe une plateforme dédiée pour suivre les prochaines perturbations de trafic ou vous pouvez appeler le 0 805 90 36 35.

: Pour le réseau Transilien, il existe une plateforme dédiée pour suivre les prochaines perturbations de trafic ou vous pouvez appeler le 0 805 90 36 35. Ligne H : 2 trains sur 3 sur l'ensemble de la ligne.

: 2 trains sur 3 sur l'ensemble de la ligne. Ligne J : 2 trains sur 3 sur l'ensemble de la ligne.

: 2 trains sur 3 sur l'ensemble de la ligne. Ligne K : trafic normal.

: trafic normal. Ligne L : trafic normal.

: trafic normal. Ligne N : 1 train sur 2 sur l'ensemble de la ligne.

: 1 train sur 2 sur l'ensemble de la ligne. Ligne P : trafic normal hors travaux.

: trafic normal hors travaux. Ligne R : 1 train sur 2 sur l'ensemble de la ligne.

: 1 train sur 2 sur l'ensemble de la ligne. Ligne U : trafic normal.

: trafic normal. Perturbations TGV : les usagers ont été prévenus par sms ou par mail, sauf pour les correspondances TER. Vérifiez d'ores et déjà si votre train est concerné en renseignant votre numéro de train à cette page du site de la SNCF.

: les usagers ont été prévenus par sms ou par mail, sauf pour les correspondances TER. Vérifiez d'ores et déjà si votre train est concerné en renseignant votre numéro de train à cette page du site de la SNCF. Perturbations TER : les perturbations varient d'une région à l'autre (retrouvez-les toutes ici), mais au global, 6 TER sur 10 sont en circulation en France ce jeudi 29 septembre 2022. Consultez-les par région ci-dessous :

: les perturbations varient d'une région à l'autre (retrouvez-les toutes ici), mais au global, 6 TER sur 10 sont en circulation en France ce jeudi 29 septembre 2022. Consultez-les par région ci-dessous : TER Hauts-de-France : seuls 40 % des TER du Nord-Pas-de-Calais sont maintenus ce jeudi 29 septembre. La SNCF prévoit 50% des TER sur la partie Sud et 85% des TERGV en circulation.

: seuls 40 % des TER du Nord-Pas-de-Calais sont maintenus ce jeudi 29 septembre. La SNCF prévoit 50% des TER sur la partie Sud et 85% des TERGV en circulation. TER Auvergne-Rhône-Alpes : trafic "très perturbé" ce jeudi 29 septembre selon la SNCF.

: trafic "très perturbé" ce jeudi 29 septembre selon la SNCF. TER Bourgogne-Franche-Comté : 3 trains sur 5 en moyenne. Dans le détail, 4 trains sur 5 sur l'axe Paris-Bercy-Laroche Migennes, 4 trains sur 5 sur l'axe Laroche Migennes-Auxerre, 4 trains sur 5 sur l'axe Laroche Migennes-Dijon, 2 trains sur 3 sur l'axe Dijon-Is-sur-Tille, 1 train sur 2 sur l'axe Dijon-Bourg en Bresse, 1 train sur 2 sur l'axe Dijon-Nevers, 2 trains sur 5 sur l'axe Nevers-Cosne Sur Loire, 4 trains sur 5 sur l'axe Nevers-Decize, 2 trains sur 3 sur l'axe Montchanin-Chalon Sur Saône, 2 trains sur 3 sur l'axe Montchanin-Paray Le Monial, 1 train sur 2 sur l'axe Paray le Monial-Lyon, 1 train sur 2 sur l'axe Dijon-Besançon, 1 train sur 2 sur l'axe Besançon-Belfort, 1 train sur 3 sur l'axe Dole-Pontarlier, pas de circulation sur l'axe Dole-Saint Claude, pas de circulation sur l'axe Besançon-Viotte-Besançon TGV, 1 train sur 2 sur l'axe Besançon-Morteau, 1 train sur 2 sur l'axe Besançon-Lons-le-Saunier, 1 train sur 3 sur l'axe Belfort-Epinal via Vesoul. Des cars de substitution circuleront sur certains axes.

: 3 trains sur 5 en moyenne. Dans le détail, 4 trains sur 5 sur l'axe Paris-Bercy-Laroche Migennes, 4 trains sur 5 sur l'axe Laroche Migennes-Auxerre, 4 trains sur 5 sur l'axe Laroche Migennes-Dijon, 2 trains sur 3 sur l'axe Dijon-Is-sur-Tille, 1 train sur 2 sur l'axe Dijon-Bourg en Bresse, 1 train sur 2 sur l'axe Dijon-Nevers, 2 trains sur 5 sur l'axe Nevers-Cosne Sur Loire, 4 trains sur 5 sur l'axe Nevers-Decize, 2 trains sur 3 sur l'axe Montchanin-Chalon Sur Saône, 2 trains sur 3 sur l'axe Montchanin-Paray Le Monial, 1 train sur 2 sur l'axe Paray le Monial-Lyon, 1 train sur 2 sur l'axe Dijon-Besançon, 1 train sur 2 sur l'axe Besançon-Belfort, 1 train sur 3 sur l'axe Dole-Pontarlier, pas de circulation sur l'axe Dole-Saint Claude, pas de circulation sur l'axe Besançon-Viotte-Besançon TGV, 1 train sur 2 sur l'axe Besançon-Morteau, 1 train sur 2 sur l'axe Besançon-Lons-le-Saunier, 1 train sur 3 sur l'axe Belfort-Epinal via Vesoul. Des cars de substitution circuleront sur certains axes. TER Centre-Val de Loire : "aucun train et seul 2 bus de substitution circuleront entre Tours et Loches et entre Tours et Chinon, tandis que sur les lignes plus fréquentées, comme Tours-Vierzon-Bourges ou Tours-Orléans, plus d'un train sur 2 seront assurés" annonce France 3.

: "aucun train et seul 2 bus de substitution circuleront entre Tours et Loches et entre Tours et Chinon, tandis que sur les lignes plus fréquentées, comme Tours-Vierzon-Bourges ou Tours-Orléans, plus d'un train sur 2 seront assurés" annonce France 3. TER Grand Est : "sur les 17 trains prévus avant 10h au départ de Metz, uniquement quatre sont maintenus jusque Luxembourg-ville et deux jusque Bettembourg" annonce France 3. "Configuration identique le soir pour le retour du travail des frontaliers après 16h, seulement quatre trains entre Luxembourg-Ville et Metz, trois autres trains auront pour terminus Thionville". De plus, aucun train ne circule sur les lignes Metz-Forbach, Metz-Sarreguemines et Metz-Strasbourg. "Entre Nancy et Metz, peu de trains en circulation : cinq TER le matin et trois en fin d'après midi depuis Nancy tandis qu'au départ de Metz, il y en aura quatre le matin et quatre le soir", ajouter France 3.

: "sur les 17 trains prévus avant 10h au départ de Metz, uniquement quatre sont maintenus jusque Luxembourg-ville et deux jusque Bettembourg" annonce France 3. "Configuration identique le soir pour le retour du travail des frontaliers après 16h, seulement quatre trains entre Luxembourg-Ville et Metz, trois autres trains auront pour terminus Thionville". De plus, aucun train ne circule sur les lignes Metz-Forbach, Metz-Sarreguemines et Metz-Strasbourg. "Entre Nancy et Metz, peu de trains en circulation : cinq TER le matin et trois en fin d'après midi depuis Nancy tandis qu'au départ de Metz, il y en aura quatre le matin et quatre le soir", ajouter France 3. TER Normandie : un train sur 4 en circulation et, pénurie de chauffeurs de bus oblige, "aucune substitution par car ne sera possible", précise la SNCF.

: un train sur 4 en circulation et, pénurie de chauffeurs de bus oblige, "aucune substitution par car ne sera possible", précise la SNCF. TER Occitanie : trafic "très perturbé" ce jeudi 29 septembre selon la SNCF.

: trafic "très perturbé" ce jeudi 29 septembre selon la SNCF. TER Provence-Alpes-Côte d'Azur : circulation perturbée sur les lignes sauf sur Marseille-Nice et Marseille-Briançon.

: circulation perturbée sur les lignes sauf sur Marseille-Nice et Marseille-Briançon. Perturbations Intercités : un train sur 2 prévu ce jeudi 29 septembre. Aucun train ne circule de nuit. Consultez cette page pour avoir des informations en temps réel.

: un train sur 2 prévu ce jeudi 29 septembre. Aucun train ne circule de nuit. Consultez cette page pour avoir des informations en temps réel. Perturbations trains internationaux : aucune perturbation à l'exception de la liaison France-Espagne.

Les voyageurs des TGV et Intercités annulés ont déjà reçu l'information via un e-mail ou un SMS. En revanche, les usagers des TER sans correspondance ne reçoivent pas de SMS. Il convient de vérifier l'information en renseignant son numéro de train sur le site de la SNCF.

En raison d'un appel à la grève nationale et générale en faveur de l'augmentation des salaires et du pouvoir d'achat face à l'inflation, les syndicats CGT Cheminots, Sud Rail et CFDT appellent les agents de la SNCF à participer au mouvement. "Le 6 juillet dernier, la mobilisation des cheminot·e·s a contraint la direction SNCF à mettre des mesures salariales sur la table. Dans un contexte d'inflation qui continue à s'amplifier, elles demeurent insuffisantes. (...) Ce sont de véritables augmentations générales de salaires et des minima sociaux que nous voulons", ont-ils écrit dans un communiqué commun au sujet de la grève du 29 septembre.

De plus, les cheminots dénoncent toujours la suppression massive des guichets SNCF (notamment en région PACA et en Île-de-France), la hausse de la productivité, le gel des salaires, l'accélération de la transformation de certains métiers et de la fermeture des sites, la fermeture des lignes, la dégradation des conditions de travail et de vie des cheminots et la répression exercée sur les agents et les militants syndicaux. Cette grève n'est qu'une première étape vers d'autres mouvements.

Les horaires peuvent différer en fonction des lignes régionales ou nationales. Mais globalement, la grève dans les transports devrait s'étendre entre le mercredi 28 septembre à 18 heures et le vendredi 30 septembre à 8 heures, selon le site officiel de la SNCF.