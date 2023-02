"Grève SNCF : les prévisions de trafic détaillées du mercredi 8 février"

GREVE SNCF. La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit ce mercredi 8 février 2023 à la SNCF avec des TGV, TER, RER et Transiliens encore perturbés. Le point sur les perturbations ligne par ligne.

[Mis à jour le 7 février 2023 à 17h27] "Dans le cadre de la poursuite du mouvement social demain à l'appel de certaines organisations syndicales, la circulation des trains restera perturbée le mercredi 8 février 2023 sur les lignes opérées par SNCF Voyageurs" annonce la direction de SNCF Voyageurs. Ainsi, ce mercredi, les TGV Inoui et Ouigo circuleront à une fréquence de 2 trains sur 3 en moyenne, les Intercités à une fréquence d'1 train sur 2 (sauf de nuit où il n'y a pas de trafic) et les TER aussi, dans toutes les régions à raison d'1 train sur 2.

En Île-de-France, la situation sera plus détendue avec des RER A et RER B en circulation normale, un RER C sur deux, deux RER D sur 5 et deux RER E sur 3. Les Transiliens aussi subissent des perturbations, avec deux trains sur trois pour les lignes H, J, L, trois trains sur quatre sur les lignes P et U, 1 train sur 2 sur la ligne N et un train sur 5 sur la ligne R. Tout le détail des prévisions et perturbations ligne par ligne ci-dessous.

Ce mercredi, les TGV et Ouigo sont perturbés avec en moyenne 2 TGV sur 3 en circulation. Le trafic des TER est aussi touché, avec 1 TER sur 2, tout comme celui des Intercités, des Transiliens, des trains internationaux et des RER opérés totalement ou en partie par la SNCF. Voici les prévisions détaillées du trafic SNCF pour la journée du 8 février :

Perturbations TGV : ce mercredi 8 février, prévoir 2 trains sur 3 sur l'axe Nord, une circulation quasi-normale sur l'axe Est, 1 train sur 2 sur l'axe Atlantique, 3 trains sur 5 sur l'axe Sud-Est. Du côté des Ouigo, prévoir 2 trains sur 3 et de province à province : prévoir 3 trains sur 5.

: ce mercredi 8 février, prévoir 2 trains sur 3 sur l'axe Nord, une circulation quasi-normale sur l'axe Est, 1 train sur 2 sur l'axe Atlantique, 3 trains sur 5 sur l'axe Sud-Est. Du côté des Ouigo, prévoir 2 trains sur 3 et de province à province : prévoir 3 trains sur 5. Perturbations TER : 1 train sur 2 en moyenne ce mercredi 8 février. La SNCF indique que le trafic des TER est "fortement perturbé dans toutes les régions". Pour suivre les perturbations générales de trafic des trains régionaux, cette page vous sera utile.

: 1 train sur 2 en moyenne ce mercredi 8 février. La SNCF indique que le trafic des TER est "fortement perturbé dans toutes les régions". Pour suivre les perturbations générales de trafic des trains régionaux, cette page vous sera utile. Perturbations Intercités : 1 train sur 2 en moyenne ce mercredi 8 février. Intercités de nuit : pas de circulation !

: 1 train sur 2 en moyenne ce mercredi 8 février. : pas de circulation ! Perturbations RER A : trafic normal ce mercredi 8 février.

: trafic normal ce mercredi 8 février. Perturbations RER B : trafic normal ce mercredi 8 février.

: trafic normal ce mercredi 8 février. Perturbations RER C : 1 train sur 2 en moyenne ce mercredi 8 février.

: 1 train sur 2 en moyenne ce mercredi 8 février. Perturbations RER D : 2 trains sur 5 en moyenne ce mercredi 8 février. Interconnexion suspendue entre Châtelet-les-Halles et Paris Gare de Lyon.

: 2 trains sur 5 en moyenne ce mercredi 8 février. Interconnexion suspendue entre Châtelet-les-Halles et Paris Gare de Lyon. Perturbations RER E : 2 trains sur 3 en moyenne ce mercredi 8 février.

: 2 trains sur 3 en moyenne ce mercredi 8 février. Perturbations Transilien : trafic normal sur la ligne K, 2 trains sur 3 sur les lignes H, J et L. 1 train sur 2 sur la ligne N, 3 trains sur 4 sur les lignes P et U et 1 train sur 5 sur la ligne R (aucune circulation entre Melun et Montereau via Héricy). Pour le réseau Transilien, il existe une plateforme dédiée pour suivre les prochaines perturbations de trafic.

: trafic normal sur la ligne K, 2 trains sur 3 sur les lignes H, J et L. 1 train sur 2 sur la ligne N, 3 trains sur 4 sur les lignes P et U et 1 train sur 5 sur la ligne R (aucune circulation entre Melun et Montereau via Héricy). Pour le réseau Transilien, il existe une plateforme dédiée pour suivre les prochaines perturbations de trafic. Perturbations trains internationaux : trafic normal sur l'Eurostar, légèrement perturbé pour les Thalys, 3 Lyria sur 5 ce mercredi 8 février. Concernant les autres liaisons internationales, la SNCF prévoit 4 trains sur 5 en moyenne.

Les perturbations liées à ce troisième acte de grève contre la réforme des retraites durent jusqu'à jeudi 9 février 2023 à 8 heures du matin, en raison d'un préavis de grève sur deux jours consécutifs à l'appel de la CGT-Cheminots.

Les voyageurs des TGV et Intercités annulés reçoivent l'information via un e-mail ou un SMS entre 24 et 48 heures à l'avance (à condition d'avoir renseigné leurs coordonnées lors de leur réservation). En revanche, les usagers des TER sans correspondance ne reçoivent pas de SMS. Il convient de vérifier l'information en renseignant son numéro de train la veille et juste avant le départ sur le site de la SNCF.

Les usagers de la SNCF peuvent rapidement vérifier l'état du trafic et savoir si un train en particulier a été supprimé ou s'il part avec du retard. Pour les informations concernant les TGV, le numéro de téléphone mis à disposition est le 0 805 90 36 35. Pour suivre le trafic de toutes les grandes ou moyennes lignes (TGV, Intercités, TER), rendez-vous sur cette page de la SNCF. Pour les informations portant sur les Transilien ou RER en banlieue parisienne, il faut appeler le 0 805 90 36 35 ou consulter la plateforme dédiée.