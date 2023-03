"Grève SNCF : les prévisions du 31 mars, quid du 6 avril ?"

GREVE SNCF 6 AVRIL. Tandis que ce vendredi, le trafic est en nette amélioration mise à part quelques lignes des RER et Transilien, des perturbations plus fortes sont à prévoir jeudi 6 avril 2023. Consulter les prévisions.

[Mis à jour le 31 mars 2023 à 8h20] Malgré une grève reconductible à la SNCF, contre la réforme des retraites, la direction de la société ferroviaire prévoit ce vendredi un trafic en nette amélioration sur les grandes lignes, les TER et la banlieue parisienne, avec un trafic quasi normal à l'exception des lignes C, D, L et N des Transiliens et RER.

Les organisations syndicales (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU et cinq organisations de jeunesse) ont appelé, via un communiqué, à une nouvelle journée de grève nationale contre la réforme des retraites, jeudi 6 avril 2023. L'intersyndicale de la SNCF (CGT-Cheminots, l'Unsa-Ferroviaire, SUD-Rail et la CFDT-Cheminots) devrait se joindre à l'appel. Des perturbations plus fortes seront attendues pour la 11e journée de "grève et de manifestations" sur les rails de la SNCF, même si pour le moment, les perturbations n'ont pas encore été annoncées.

L'intersyndicale a appelé mardi 28 mars à une 11e journée de "grève et de manifestations" jeudi 6 avril. "L'absence de réponse de l'exécutif conduit à une situation de tensions" ont lancé les syndicats. Les syndicats de la SNCF (CGT-Cheminots, l'Unsa-Ferroviaire, SUD-Rail et la CFDT-Cheminots), qui sont en grève reconductible depuis le 7 mars, vont-ils proposer aux agents de la SNCF d'amplifier la mobilisation le 6 avril ? La réponse est pour le moment en suspens.

Quelles perturbations de la grève SNCF ce vendredi 31 mars ? La circulation des trains continue de s'améliorer ce vendredi 31 mars mais reste en partie perturbée sur certaines lignes opérées par SNCF Voyageurs comme les lignes C, D, L et N des Transiliens et RER. Voici les prévisions de trafic détaillées :

Perturbations TGV : quasi normal.

: quasi normal. Perturbations TER : 4 trains sur 5 en moyenne. Pour suivre les perturbations générales de trafic des trains régionaux, cette page vous sera utile.

: 4 trains sur 5 en moyenne. Pour suivre les perturbations générales de trafic des trains régionaux, cette page vous sera utile. Perturbations Intercités : 2 trains sur 3 en moyenne nationale.

: 2 trains sur 3 en moyenne nationale. Perturbations RER : découvrez les perturbations détaillées de ce vendredi 31 mars ci-dessous, ligne par ligne :

: RER A : trafic normal.

: trafic normal. RER B : trafic normal.

: trafic normal. RER C : 3 trains sur 4.

: 3 trains sur 4. RER D : 2 trains sur 3.

: 2 trains sur 3. RER E : trafic normal.

: trafic normal. Perturbations Transilien : découvrez les prévisions de ce vendredi 31 mars ligne par ligne :

: Ligne H : trafic normal.

: trafic normal. Ligne J : trafic normal.

: trafic normal. Ligne K : trafic normal.

: trafic normal. Ligne L : 2 trains sur 3.

: 2 trains sur 3. Ligne N : 3 trains sur 4.

: 3 trains sur 4. Ligne P : trafic normal.

: trafic normal. Ligne R : trafic normal.

: trafic normal. Ligne U : Trafic normal.

: Trafic normal. Pour le réseau Transilien, il existe une plateforme dédiée pour suivre les prochaines perturbations de trafic.

Les voyageurs des TGV et Intercités annulés reçoivent l'information via un e-mail ou un SMS. En revanche, les usagers des TER sans correspondance ne reçoivent pas de SMS. Il convient de vérifier l'information en renseignant son numéro de train sur le site de la SNCF.

Les usagers de la SNCF peuvent rapidement vérifier l'état du trafic et savoir si un train en particulier a été supprimé ou s'il part avec du retard. Pour les informations concernant les TGV, le numéro de téléphone mis à disposition est le 0 805 90 36 35. Pour suivre le trafic de toutes les grandes ou moyennes lignes (TGV, Intercités, TER), rendez-vous à cette page de la SNCF. Pour les informations portant sur les Transilien ou RER en banlieue parisienne, il faut appeler le 0 805 90 36 35 ou consulter la plateforme dédiée.