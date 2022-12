"Grève SNCF : prévisions, remboursements, les dernières infos"

Le détail des perturbations pour samedi 24 et dimanche 25 décembre 2022 n'a pas encore été communiqué. Le directeur de TGV-Intercités, Alain Krakovitch, a néanmoins précisé que le trafic serait à peu près au même niveau que vendredi, "avec une dégradation un peu plus importante", notamment en raison d'un plus gros flot de voyageurs attendu ce jour-là.

La SNCF a annoncé que l'échange d'un billet dont le train est supprimé pendant la grève est "gratuit et sans surcoût". Ce qui signifie que "sur le même trajet", l'usager n'aura pas à payer de frais supplémentaires, même si le billet échangé coûte plus cher. Attention cependant à ne pas annuler le premier billet puis racheter un second. Il faut impérativement passer par la procédure d'échange de billet détaillée sur le site de la SNCF .

11:50 - Pourquoi une grève SNCF est-elle programmée à Noël et au Nouvel An ?

Quatre syndicats, Unsa, SUD-Rail, CFDT et FO en local, ont déposé des préavis de grève les week-end de Noël et du Nouvel An pour soutenir le collectif des contrôleurs dans le but de mettre la pression dans le cadre des négociations avec la SNCF. L'intersyndicale n'a pas accepté les propositions de la direction de l'entreprise ferroviaire qui aurait annoncé une indemnité supplémentaire de 600 € brut par an, une prime de travail augmentée et également de passer à 2 contrôleurs par rame de TGV d'ici 3 ans en cas de levée des préavis de grève. Le secrétaire général de la CFDT Cheminots Thomas Cavel "attend une prise de conscience de la direction sur la condition spécifique des contrôleurs", pour qui les conditions de travail se sont dégradées et pour qui la progression de rémunération est jugée trop lente.