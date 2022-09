Grève SNCF : quelles perturbations du trafic ce jeudi 29 septembre ?

GREVE SNCF. Un mouvement de grève national à la SNCF promet des perturbations de trafic sur les lignes TGV, TER partout en France mais aussi sur les Transilien en Île-de-France. Ce que l'on sait pour le moment.

[Mis à jour le 27 septembre 2022 à 14h50] Jeudi 29 septembre 2022 sera une journée noire pour les usagers des transports dans toute la France. En raison d'un appel à la grève national et générale en faveur de l'augmentation des salaires et du pouvoir d'achat face à l'inflation, les syndicats CGT Cheminots, Sud Rail et CFDT appellent les agents de la SNCF à participer au mouvement.

"Le 6 juillet dernier, la mobilisation des cheminot·e·s a contraint la direction SNCF à mettre des mesures salariales sur la table. Dans un contexte d'inflation qui continue à s'amplifier, elles demeurent insuffisantes. (...) Ce sont de véritables augmentations générales de salaires et des minima sociaux que nous voulons", ont-ils écrit dans un communiqué commun.

Les prévisions de trafic des trains de la SNCF n'ont pas encore été communiquées. TGV, Ouigo, TER, Intercités, Transilien et lignes internationales devraient être concernées par cette grève. Nous annoncerons ici les prévisions détaillées, ligne par ligne, entre 24 et 48 heures avant.

Les horaires peuvent différer en fonction des lignes régionales ou nationales. Mais globalement, la grève dans les transports devrait s'étendre entre le mercredi 28 septembre à 22 heures et le vendredi 30 septembre à 7 heures.