Grève SNCF : quelles perturbations sur les RER et Transilien ce jeudi ?

GREVE SNCF. En raison d'un mouvement social local ce jeudi 7 juillet, les lignes du RER C et E et les lignes H, J, L et P du Transilien sont perturbées. Consultez les prévisions du trafic.

[Mis à jour le 7 juillet 2022 à 10h00] Pas de répit pour les usagers de la banlieue parisienne. Au lendemain de la grève nationale à l'appel de la CGT, l'Unsa, SUD-Rail et la CFDT, certaines lignes du Transilien et du RER restent perturbées ce jeudi. Sur le RER C, il faut compter 2 trains en circulation sur 3 tandis que sur le RER E il n'est que "légèrement perturbé entre Haussmann-Saint-Lazare et Chelles-Gournay, et entre Haussmann-Saint-Lazare et Villiers-sur-Marne", indique le site du Transilien.

Du côté du Transilien, quatre lignes sont perturbées ce jeudi 7 juillet. Il s'agit des lignes H, J, L et P. Si mercredi, les syndicats sont parvenus à arracher de la direction de la SNCF une augmentation des salaires (au total une hausse de 3,7% pour les petits salaires et de 2,2% pour les cadres), les grèves locales qui sévissent sur ces lignes portent d'autres revendications : dénoncer le manque d'effectifs et les changements des plannings impromptus en raison de travaux sur les lignes.

Ce jeudi 7 juillet, une grève locale perdure sur les lignes C et E du RER et les lignes H, J, L et P du Transilien. Voici les prévisions ligne par ligne :

: trafic normal. Perturbations RER E : trafic légèrement perturbé entre Haussmann St-Lazare et Chelles Gournay, et entre Haussmann St-Lazare et Villiers sur Marne, prévoir 9 trains sur 10. Le trafic est normal entre Haussmann St-Lazare et Tournan.

: 2 trains sur 3. Ligne J : 2 trains sur 3 entre Paris Saint-Lazare et Ermont-Eaubonne et 9 trains sur 10 entre Paris et Conflans Sainte-Honorine-Pontoise.

: trafic normal Ligne L : 4 trains sur 5 entre Paris St-Lazare et Versailles RD/St-Nom la Bretèche, et 9 trains sur 10 entre Paris St-Lazare et Nanterre Université/Cergy le Haut.

: trafic normal Ligne P : 2 trains sur 3 sur l'ensemble de la ligne hormis sur l'axe Esbly-Crécy sur lequel la circulation est normale.

