Grève SNCF : quelles perturbations sur les RER, Transilien et TGV mercredi 6 ?

GREVE SNCF. Ce mercredi 6 juillet, 2 TER 5, 1 Intercité sur 3 et 2 Ouigo sur 3 sont en circulation, à la veille du premier jour des vacances scolaires d'été, suite à un appel à la grève pour réclamer une augmentation des salaires. Transiliens et RER sont également impactés.

[Mis à jour le 4 juillet 2022 à 18h47] Ce mercredi 6 juillet, les trains gérés par la SNCF seront perturbés sur toutes les lignes, petites comme grandes, à l'appel des syndicats CGT-Cheminots, SUD-Rail, UNSA et CFDT qui réclament une augmentation générale des salaires. La direction de la société ferroviaire prévoit en moyenne 3 TGV Inoui sur 4 sur l'axe Nord et Atlantique, 3 TGV sur 5 sur l'axe Est et 4 TGV sur 5 sur l'axe sud-est. 2 Ouigo sur 3 seront en circulation. Du côté des trains régionaux, 2 TER sur 5 et 1 Intercités sur 3 seront en circulation. En région parisienne, le trafic des Transilien et RER tournera quant à lui au ralenti.

Cette grève à la SNCF intervient la veille des grands départs en vacances scolaires d'été qui commencent officiellement le jeudi 7 au soir. Découvrez le détail des perturbations à l'aide de notre sommaire ci-contre ou dans notre article plus bas.

Ce mercredi 6 juillet, les lignes moyennes de la SNCF (TER, Intercités) sont fortement perturbées. Les grandes lignes (TGV et Ouigo) le sont plus faiblement. Du côté de l'Île-de-France, Transilien et RER gérés par la SNCF sont perturbés jusqu'à la fin du service excepté le RER A et la ligne K du Transilien qui circulent normalement. Voici les prévisions ligne par ligne :

Perturbations TGV : ce mercredi 6 juillet, compter 3 TGV Inoui sur 4 sur l'axe Nord et Atlantique, 3 TGV Inoui sur 5 sur l'axe Est et 4 TGV Inoui sur 5 sur l'axe sud-est. 2 Ouigo sur 3 sont en circulation.

ce mercredi 6 juillet, 2 TER sur 5 est en circulation en moyenne.

1 Intercités sur 3 en circulation ce mercredi 6 juillet. Consultez cette page pour avoir des informations en temps réel.

trafic normal ce mercredi 6 juillet.

ce mercredi 6 juillet, le trafic est faiblement perturbé sur la partie sud, et prévoir 1 train sur 2 toute la journée sur la partie nord de la ligne

ce mercredi 6 juillet, le trafic est fortement perturbé sur l'ensemble de la ligne.

ce mercredi 6 juillet, le trafic est fortement perturbé sur l'ensemble de la ligne.

ce mercredi 6 juillet, le trafic est fortement perturbé sur l'ensemble de la ligne.

ce mercredi 6 juillet 2022, perturbations sur les lignes H (trafic très fortement perturbé sur l'ensemble de la ligne), J (trafic très fortement perturbé sur l'ensemble de la ligne), L (trafic fortement perturbé sur l'ensemble de la ligne), N (trafic fortement perturbé sur l'ensemble de la ligne), P (trafic très fortement perturbé sur l'ensemble de la ligne), R (trafic fortement perturbé sur l'ensemble de la ligne) et U (trafic fortement perturbé sur l'ensemble de la ligne). Trafic normal sur la ligne K. Pour le réseau Transilien, il existe une plateforme dédiée pour suivre les prochaines perturbations de trafic ou vous pouvez appeler le 0 805 90 36 35.

Les perturbations auront lieu dès mardi 5 juillet à partir de 19 heures jusqu'au jeudi 7 juillet à 8 heures du matin. "Le préavis tel qu'il est déposé aujourd'hui est valable pour une journée", a annoncé Axel Persson, Secrétaire Général CGT Cheminots de Trappes à BFM TV. "En revanche, il est évident que si la direction ne propose pas de solutions, de réponses à la hauteur de nos revendications, on va se poser la question à un moment donné, de comment le mouvement va continuer, mais il est trop tôt pour vous dire quand est-ce qu'il va continuer, sous quel forme il va être, est-ce que ce sera dès le lendemain ou à la rentrée ? C'est trop tôt pour vous le dire", a-t-il poursuivi.

Pour quelles raisons la SNCF est-elle en grève le 6 juillet ? Les syndicats CGT-Cheminots, SUD-Rail et CFDT sont en grève mercredi 6 juillet pour réclamer "des mesures de rattrapage salarial de l'inflation", mais aussi "une augmentation générale des salaires et la revalorisation des primes" ou encore "une revalorisation de l'ensemble des allocations, gratifications et indemnités". Le 16 juin dernier, ils auraient déjà fait une "demande de concertation immédiate" sur la revalorisation des salaires auprès du président de la SNCF Jean-Pierre Farandou mais "la direction a refusé de recevoir les organisations syndicales", explique le communiqué de presse. Des réunions bilatérales sont en cours. Interrogé sur cette grève SNCF du 6 juillet sur le plateau de Public Sénat, le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou s'est montré quant à lui plutôt rassurant, indiquant qu'une revalorisation salariale était en discussion. "Quand on regarde le préavis qui a été déposé par les syndicats, il s'agit d'une journée, d'une seule journée. Peut-être qu'elle n'aura pas lieu, on va discuter pour essayer de l'éviter. Si elle a lieu, elle va durer qu'une journée, les grands départs qui suivent ne sont pas impactés, c'est important".