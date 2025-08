Trafic RATP : une "semaine noire" qui s'annonce, de multiples arrêts sur les lignes de métro, RER et Transillien

De nombreuses perturbations vont toucher le réseau de transports francilien durant cette semaine. Les usagers sont invités à anticiper leurs déplacements au préalable.

Si vous avez de nombreux déplacements à effectuer en Île-de-France en cette semaine du 4 août, il vaut mieux que vous les prépariez à l'avance. La RATP met en garde ses usagers face aux multiples arrêts et perturbations de certaines lignes. La cause : les traditionnels travaux d'été qui contraignent la RATP à procéder à plusieurs ajustements d'horaires et fermetures de lignes.

Plusieurs stations de métro fermées, la ligne 9 entièrement stoppée

Les lignes 6, 9, 12, 13 et 14 sont concernées par les travaux d'été à plus ou moins grande échelle. La ligne 9 est la ligne la plus touchée puisque ses services sont intégralement stoppés du lundi 4 à 22h45 jusqu'au vendredi 8 août 2025. Des bus de remplacement sont mis en place avec un passage toutes les 5 à 14 minutes.

La ligne 14 subit le même sort et ses services sont interrompus jusqu'au vendredi 8 août inclus. Cette fermeture s'explique par l'obligation de modifier le système de pilotage automatique des trains de la ligne. Pour en savoir plus sur la fermeture de la ligne 14 et ses solutions de remplacements, n'hésitez pas à consulter l'article officiel de la RATP sur le sujet.

La ligne 12 subit, quant à elle, des interruptions depuis la fin du mois de juillet. Ces dernières continuent avec un arrêt des trains de la ligne entre Montparnasse-Bienvenüe et Mairie d'Issy jusqu'à ce jeudi 7 août.

Du côté de la ligne 13, ce sont deux stations (Gabriel Péri et Pernety) qui sont toujours fermées pendant tout le mois d'août. Enfin, la ligne 6 voit toujours sa station Cambronne fermé jusqu'à la fin du mois de septembre.

Notez que la ligne 1 subira un arrêt de la circulation entre les stations La Défense et Charles de Gaulle-Étoile du 11 au 31 août.

De multiples interruptions sur les lignes RER

Les travaux d'été touchent sévèrement plusieurs lignes de RER pendant tout le mois d'août. Le RER A sera touché par des interruptions entre Saint-Germain-en-Laye et Le Vésinet – Le Pecq dès le 9 août prochain. Le RER B est cependant le plus affecté puisque ses services sont interrompus jusqu'au 27 août entre les arrêts Croix de Berny et Massy-Palaiseau. Pendant toute la semaine du 4 au 8 août, le trafic est également interrompu entre Denfert Rochereau et Aéroport Charles de Gaulle 2 à partir de 22h45.

Même son de cloche pour le RER C qui voit plusieurs de ses axes fermer en soirée à partir de 20h56. Plusieurs parties de son trajet sont également suspendues jusqu'au 26 août afin de procéder aux travaux d'été. L'ensemble des informations concernant le RER C sont à retrouver sur cette image communiquée par la RATP :

© RATP

Le RER D s'en sort plutôt bien dans ses travaux d'été puisque le service est seulement amoindri avec moins de trains circulant jusqu'au dimanche 23 août. Le RER E subit, quant à lui, de multiples interruptions de ses services en soirée à partir de 22h10.

Plusieurs stations de Transillien fermées pendant les travaux

Les usagers des lignes de Transilllien N, R et P devront également prêter attention aux travaux d'été, et ce, jusqu'à la fin du mois d'août. La ligne N voit ses services être interrompus en soirée entre Paris Montparnasse, Versailles Chantier et Rambouillet. N'hésitez pas à consulter le site officiel de la ligne pour en savoir plus.

De son côté, la ligne R est également interrompue en soirée, entre les stations Gare de Lyon et Montereau ainsi que la station Montargis, jusqu'au 14 août. Enfin, la ligne P sera touchée par des interruptions entre Meaux et La Ferté, et ce, jusqu'au vendredi 8 août.