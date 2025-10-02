Un métro flambant neuf débarque dans quelques jours sur cette ligne parisienne très prisée

Cette ligne, très fréquentée par les touristes, va être la première équipée par la nouvelle génération du métro.

Entre pannes, wagons bondés, bruits assourdissants et manque de place, le métro parisien n'est pas une partie de plaisir pour nombre d'usagers. Il faut savoir que dans ce vaste réseau de 16 lignes qui traversent des tunnels centenaires, 8 d'entre elles (3, 3bis, 7, 7bis, 8, 10, 12 et 13) sont encore exploitées par des rames en fin de vie, dont certaines dépassent les 50 ans de service : les MF67 (qui date des années 60) et MF77 (années 70). C'est dans ce contexte que la RATP et Île-de-France Mobilités se sont lancés dans un chantier de renouvellement du métro parisien afin d'offrir aux usagers une expérience qui allie confort et modernité.

Une ligne très prisée du métro parisien va pouvoir bénéficier en avant-première de cette nouvelle génération de métro. Dans quelques jours, le premier MF19, conçu par Alstom, sortira des ateliers et rejoindra cette ligne, donnant le coup d'envoi officiel de ce "chantier de la décennie" du métro parisien.

Le métro parisien de la nouvelle génération (MF19) sera lancé ce mois d'octobre 2025 sur la ligne 10. © Hamdi_Chref_RATP

C'est la ligne 10 (qui va de Boulogne-Pont de Saint Cloud à Gare d'Austerlitz en passant par le quartier latin) qui va la première rentrer dans cette nouvelle ère, accueillant jeudi 16 octobre 2025, soit 15 jours avant la date initialement prévue par la RATP, IDFM et Alstom, les premiers MF19 qui vont remplacer toutes les anciennes rames au fil des mois à venir jusqu'à mi-2027, selon nos confrères du Parisien. Ainsi, il est important de préciser que les usagers de la ligne 10 ne tomberont pas systématiquement sur ces nouvelles rames au début.

Le MF19 sera doté d'une capacité d'accueil plus conséquente pour les 600 millions de voyageurs annuels concernés, grâce à une nouveauté révolutionnaire : l'expérience du "train boa", soit un métro sans séparation entre les rames, permettant une meilleure répartition des voyageurs et une fluidité de circulation.

Le MF19 intégrera bien évidemment des technologies modernes : climatisation (enfin !), vidéoprotection, prises et ports USB, éclairage LED, sièges plus ergonomiques, espaces réservés aux PMR, écrans numériques pour l'information voyageurs en temps réel... A bord, les usagers découvriront entre autres "des assises repensées pour plus de confort", "une sécurité renforcée avec la vidéoprotection embarquée", "une réduction des nuisances sonores" et "une amélioration de la ponctualité", détaille un communiqué de presse de la RATP.

L'ensemble des rames MF19 seront constituées de cinq voitures, sauf pour les lignes 7Bis et 3Bis, qui fonctionneront avec des rames de quatre voitures, en cohérence avec la fréquentation des lignes. © Hamdi_Chref_RATP

Conçu en 2 longueurs différentes allant de 62 à 77 mètres pour s'adapter aux différentes contraintes des lignes, le MF19 pourra être convertible, passant d'une cabine de conduite manuelle à une conduite entièrement automatique si les lignes concernées à l'avenir sont automatisées (ce qui sera le cas de la ligne 13).

Tout cela en réduisant l'impact énergétique car le MF19 comporte notamment un système de freinage 100% électrique, consommant environ 25% d'énergie en moins que les rames MF77 qu'il remplace. "Ca va changer l'expérience du voyageur !" a jubilé la présidente de région Valérie Pécresse lors d'un point presse.

Ce grand projet de renouvellement du métro parisien va ensuite se poursuivre sur les 7 autres lignes vieillissantes du métro jusqu'en 2033, respectant le calendrier suivant : la ligne 7 bis sera remplacée en 2026, les lignes 3bis et 13 en 2027, la ligne 12 en 2028, la ligne 8 en 2029, la ligne 3 en 2031 et la ligne 7 en 2033. Au total, ce seront 410 rames commandées par IDFM pour 3 milliards d'euros !