DIRECT. Natation aux JO 2024 : Manaudou s'est fait peur, mais file en finale avec Grousset, Marchand attendu... Le live

La soirée de natation débute bien pour les Français avec Florent Manaudou et Maxime Grousset qui filent en finale du 50m.

En direct

21:10 - Deuxième finale de la soirée Place à la finale de 200m brasse femmes. Deux grandes favorites pour cette course en l'occurrence Tess Schouteb (Pays Bas) et la Sud-Africaine Tatjana Smith (Afrique du Sud). Les autres finalistes devront se batte pour la médaille de bronze car l'écart est trop elevé entre les deux meilleures mondiales et le reste des protagonistes.

21:06 - McIntosh à l'honneur Remise des médailles pour les lauréates de 200m papillon femmes. La reine Summer McIntosh, championne olympique à 17 ans, a déjà participé aux JO, quatrième à Tokyo sur 400m nage libre. La Canadienne devrait encore s'aligner sur le 800m nage libre tout comme Ledecky et Kripichnikova

21:01 - McEvoy et Proud impressionnants La seconde demi-finale a été remportée par le Britannique Proud en 21'38", ex-aequo avec l'Australien McEvoy. Deplano (3e, Italie), Gkolomeev (4e, Grèce) sont aussi qualifiés à l'instar donc de Florent Manaudou

20:57 - Pas la course espérée Un peu crispé Florent Manaudou a avoué au micro de France 2 qu'il n'est pas bien depuis sa demie "Je suis un peu dans le dur depuis ce matin, beaucoup d'énergie dépensée. Mais c'est ma quatrième finale et je connais une nageuse qui a été championne olympique en ligne d'eau numéro 8"

20:55 - Ca passe pour Manaudou Course laborieuse pour Florent Manaudou. Il finit cinquième en 21'64 mais se qualifie comme 8e meilleur temps. Les deux Français sont en finale

20:52 - Autour de Manuadou Florent Manaudou sera au couloir n°5 aux côtés de Britannique Proud. Le champion olympique de Londres devra sans doute nager un peu mieux que ce matin (21'54) pour passer en finale.

20:48 - Grousset troisième! Maxime Grousset finit troisième de la première demi-finale. Belle performance du Français qui peut espérer une qualification en finale avec son temps de 21'60 derrière Crooks 21'543 et Dressel en 21'58

20:46 - Tomac a tout donné Cinquième lors des derniers championnats du monde, le Français a pris une belle quatrième place en réussissant un dernier bon 50 mètres. Même si la quatrième place, synonyme de la médaille en chocolat, est souvent très frustrante.

20:43 - Tomac quatrième! Le Français finit quatrième de cette finale derrière Kos (Hongrie, 1'54"26), Christou (Grèce) et Mityukov (Suisse). Le tricolore boucle les 200 mètres en 1'55''38

20:41 - Tomac septième à mi course Le Français est septième à mi course. C'est le Grec Christou qui est leader après 100 mètres

20:38 - L'heure de Tomac Mewen Tomac se présente pour la grande finale de 200m dos. Le nageur tricolore est dans le couloir 1 et aura du mal à viser une médaille.

20:35 - McIntosh remporte son deuxième titre Avec un record olympique, Summer McIntosh remporte cette finale de 200m papillon en 2'03''03. Elle devance l'Américaine Smith 2'03"84 et la Chinoise Zhang 2'05''09. C'est le deuxième titre pour la nageuse canadienne qui a déjà pris l'or en 400m 4 nages

20:31 - 200m papillon, première course La première course de la soirée sera la finale de 200m papillon femmes. Deux grosses favorites pour cette course en l'occurrence la Canadienne McIntosh et l'Américaine Smith. L'Australienne Dekkers peut jouer les trouble-fêtes.

20:22 - L'Australie en tête des classements des médailles En natation après 5 journées, l'Australie est en tête de classement des médailles avec 4 Or, 5 Argent et 1 Bronze. Les Etats Unis sont deuxièmes avec 17 médailles mais seulement trois en Or, ils devancent la France 3 Or et une en argent