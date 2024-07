350 chevaux présents aux JO de Paris 2024, comment sont-ils acheminés ?

L'épreuve d'équitation des JO 2024 de Paris se déroule du 27 juillet au 6 août 2024 au château de Versailles. Voici comment les chevaux seront acheminés.

Ils sont souvent les stars des épreuves d'équitation des Jeux Olympiques. Les chevaux seront encore au centre des regards du 27 juillet et 6 août 2024 à l'occasion des JO de Paris. Ils seront environ 70 sur 350 à être transportés vers la capitale française en avion pour trois épreuves différentes : le dressage, le saut d'obstacles et le concours complet d'équitation. Le site du gouvernement a dévoilé le processus de transport des équidés à l'occasion de cet immense évènement. Avant le vol c'est avant tout une histoire de formalités administratives. Pour voyager, le cheval doit disposer document d'identification unique du cheval et respecter les conditions sanitaires prescrites (examens vétérinaires, certificat sanitaire, tests de dépistage). Une fois ces vérifications terminées place au transport vers un aéroport.

Depuis leurs écuries, les chevaux sont amenés dans un des principaux aéroports européens (Roissy, Amsterdam, Liège, Francfort et Ostende). S'en suit ensuite une nouvelle batterie de tests vétérinaires dans un terminal spécialement aménagé pour eux. Ils sont transférés dans ce qu'on appelle une "écurie volante" autrement dit un box où deux chevaux peuvent être installés. Les conteneurs sont ensuite soulevés et placés dans la soute de l'avion. Après toutes ces démarches, lorsque l'avion atteint sa vitesse de croisière, les chevaux peuvent manger, boire et ont constamment quelque chose à mâcher pour éviter les dégâts que peuvent provoquer la pression en altitude. Au maximum, un avion cargo peut transporter 19 écuries volantes.

À leur arrivée à destination, les 350 chevaux qui seront présents pour les JO de Paris 2024 sont accueillis au poste de contrôle frontalier où de nouveaux contrôles administratifs ont lieu y compris pour ceux qui n'ont pas voyager en avion. Si tout est en règle direction le centre d'entrainement des Jeux. Cela peut se dérouler bien en amont de la compétition selon la volonté des équipes qui dépendent parfois d'une longue période d'acclimatation pour le cheval. Enfin, sur le site de la compétition, les stars des épreuves d'équitation sont soumis à de nouveaux tests vétérinaires. Cette année, un cheval sur cinq voyagera en avion.

Lors des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, 325 équidés avaient été transportés vers le Japon. Liège avait accueilli les premiers chevaux qui se dirigeaient vers le site de la compétition. Avec une escale à Dubaï, le voyage avait duré une vingtaine d'heures. Le protocole devrait donc être le même pour cette édition 2024 même si le voyage sera donc beaucoup moins long pour les quelques équidés qui monteront dans les avions.