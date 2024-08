Basket fauteuil aux Jeux paralympiques 2024 : règles, classification des handicaps... Infos et programme

Sport historique des Jeux paralympiques, le basket fauteuil est l'une des disciplines les plus impressionnantes.

Le basket fauteuil est l'un des sports présents aux Jeux paralympiques depuis la première édition en 1954 à Stoke-Mandeville. Aujourd'hui pratiqué dans plus de 105 pays, c'est également l'un des sports les plus développés des Jeux paralympiques.

Les règles de basket fauteuil sont pratiquement les mêmes que celles du basketball classique. Il se dispute sur un terrain aux mêmes dimensions, également en cinq contre cinq. Une adaptation aux règles du basket classique est cependant ajoutée au niveau des reprises de dribble et du marcher. Il est en effet impossible de dribbler en continu tout en avançant en fauteuil. C'est pourquoi les joueurs doivent au moins faire rebondir la balle par terre toutes les deux poussées de roue.

Contrairement à l'athlétisme ou la natation, qui ont différentes catégories en fonction des handicaps des athlètes, il n'y a qu'une seule compétition de basket fauteuil aux Jeux paralympique, qui réunie différents handicaps moteurs : paraplégie, tétraplégie ou assimilé, amputation ou assimilée et handicap physique entrainant une perte fonctionnelle.

L'équipe de France masculine de basket fauteuil a réussi à se qualifier pour les Jeux de Paris à travers les TQO, après avoir manqué les Jeux de Tokyo en 2023. En revanche l'équipe de France féminine n'est pas parvenu à se qualifier

Les classifications pour le tennis fauteuil

Afin d'équilibrer les équipes alors qu'il n'y a qu'une seule catégorie dans le basket fauteuil aux Jeux paralympiques, il certain nombre de points, entre 1 et 4,5 sont attribué à chaque joueur en fonction de leur degré de handicap. Plus le handicap est important, moins l'athlète a de points, et les équipes ne peuvent pas dépasser 14 points.

Le programme du basket fauteuil aux Jeux paralympiques

Le Basket fauteuil se déroule du 29 août au 8 septembre, à Bercy.

Jeudi 29 août

10h30 : Grande-Bretagne - Allemagne (Hommes)

12h45 : Espagne - Grande-Bretagne (Femmes)

16h : Etats-Unis - Espagne (Hommes)

18h15 : Canada - Chine (Femmes)

21h30 : Australie - Pays-Bas (Hommes)

Vendredi 30 août

10h30 : Pays-Bas - Japon (Femmes)

12h45 : Espagne - Australie (Hommes)

16h : Allemagne - Etats-Unis (Femmes)

18h15 : France - Canada (Hommes)

21h30 : Chine - Espagne (Femmes)

Samedi 31 août

10h30 : Grande-Bretagne - Canada (Femmes)

12h45 : Canada - Grande-Bretagne (Hommes)

16h : Pays-Bas - Etats-Unis (Hommes)

18h15 : Pays-Bas - Etats-Unis (femmes)

21h30 : Allemagne - France (Hommes)

Dimanche 1er septembre

10h30 : Australie - Etats-Unis (Hommes)

12h45 : Japon - Allemagne (Femmes)

16h : Grande-Bretagne - Chine (Femmes)

18h15 : Pays-Bas - Espagne (Hommes)

21h30 : Espagne - Canada (Femmes)

Lundi 2 septembre

13h45 : Etats-Unis - Japon (Femmes)

16h : Allemagne - Canada (Hommes)

19h15 : France - Grande-Bretagne (Hommes)

21h30 : Allemagne - Pays-Bas (Femmes)

Mardi 3 septembre

13h45 : Quart de finale (Hommes)

16h : Quart de finale (Hommes)

19h15 : Quart de finale (Hommes)

21h30 : Quart de finale (Hommes)

Mercredi 4 septembre

10h30 : Match de classement 5-8 (Hommes)

12h45 : Quart de finale (Femmes)

16h : Quart de finale (Femmes)

18h15 : Quart de finale (Femmes)

21h30 : Quart de finale (Femmes)

Jeudi 5 septembre

10h30 : Match de classement 5-8 (Hommes)

12h45 : Match de classement 5-8 (Femmes)

16h : Demi-finale (Hommes)

18h15 : Match de classement 5-8 (Femmes)

21h30 : Demi-finale (Hommes)

Vendredi 6 septembre

13h45 : Match pour la 7e et 8e place (Hommes)

16h : Demi-finale (Femmes)

19h15 : Match pour la 5e et 6e place (Hommes)

21h30 : Demi-finale (Femmes)

Samedi 7 septembre

13h45 : Match pour la 7e et 8e place (Femmes)

16h : Match pour la médaille de bronze (Hommes)

19h15 : Match pour la 5e et 6e place (Femmes)

21h30 : Finale (Hommes)

Dimanche 8 septembre