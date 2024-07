Gymnastique aux JO 2024 : épreuves, programme... Toutes les infos

Les différentes épreuves de gymnastique des Jeux olympiques de Paris 2024 se déroulent du 27 juillet au 5 août, à l'Accor Arena de Bercy.

Souvent spectaculaire, la gymnastique sera l'un des sports particulièrement suivi. Présente depuis 1896 à Athènes, pour les hommes, et 1928 à Amsterdam, pour les femmes, la gym est l'un des temps forts des JO avec des compétitions individuelles par agrès, ainsi que des concours généraux individuels et par équipe sur l'ensemble des agrès. La parité sera totale pour les épreuves de gym comme dans tous les Jeux olympiques avec 192 gymnastes, 96 femmes et 96 hommes.

On suivra notamment la star planétaire Simon Biles qui fait son grand retour dans des JO. Melanie de Jesus dos Santos et Coline Revillard seront les Françaises à suivre. Dans le détail, les femmes disputeront un concours général individuel regroupant quatre agrès : exercices au sol, saut de cheval, barres asymétriques et poutre. Les hommes, eux, disputeront un concours général individuel regroupant six agrès : exercices au sol, saut de cheval, cheval d'arçons, anneaux, barres parallèles et barre fixe. Il y aura ensuite une compétition individuelle par agrès dans tous les sports.

Le calendrier complet