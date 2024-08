JO 2024. France - Allemagne : suivez le match en direct

C'est parti à Pierre-Mauroy ! En ce mercredi 7 août, l'équipe de France de handball défie l'Allemagne en quart de finale des JO 2024.

13:25 - Les deux nations entrent dans la salle ! L’ambiance est électrique à Pierre-Mauroy pour ce quart de finale des JO 2024… Place aux hymnes nationaux !



13:20 - L'Espagne attend son adversaire ! Les Ibériques ont pris le dessus face à l'Égypte au bout de la prolongation (29-28). Ce sera l'Allemagne ou la France en demi-finale des JO 2024.

13:20 - Une journée spéciale pour Vincent Gérard Le gardien de l'équipe de France fête sa 160e sélection. Il figure en 5e position du classement des gardiens avec 33 % d’arrêts. Andrea Wolff affiche le même taux de réussite.

13:15 - Quels sont les pronostics dans ce France - Allemagne ? Malgré un parcours délicat dans ces JO 2024, les Bleus conservent la cote auprès des opérateurs de paris sportifs. VBet : France (1.50) - Nul (9.00) - Allemagne (3.41).

Betclic : France (1.42) - Nul (9.25) - Allemagne (3.40).

Unibet : France (1.43) - Nul (9.70) - Allemagne (3.62).

13:10 - Le handball change de paysage À Paris lors de la phase de groupes, la petite balle a pris la direction du nord de la France pour la suite de ces JO 2024. Désormais, la compétition se déroule dans l’écrin de Pierre-Mauroy (27 900 places) : "Depuis le début des Jeux, le public est extraordinaire, a salué Luka Karabatic. Il nous galvanise et joue un grand rôle."

13:05 - Un parcours séduisant pour l’Allemagne L’adversaire de la France a connu une bonne phase de groupes dans ces JO 2024. Il n’a d’ailleurs perdu qu’une fois face à la Croatie. Allez, on va aussi se rassurer : sur les dix derniers matchs, l’Allemagne n'a battu que trois fois les Bleus, pour un nul, et six revers.

13:00 - Guillaume Gille pousse un coup de gueule Le sélectionneur des Bleus s’est confié à l’orée de ce France - Allemagne : "Content de faire partie de ce nouveau step de la compétition, avec l'impression que les choses avancent, se mettent en place. Jouer parfaitement, on s'en fout ! On est là pour gagner un rapport de force. Il a fallu s'arc-bouter, se resserrer pour trouver les ressources. Ce n'est pas simple dans ce décorum de rater notre début de compet. Maintenant, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les Allemands aussi fringants, aussi puissants et aussi en confiance. On sait que c'est un énorme choc qui nous attend à Lille."

12:55 - Quel statut pour les Bleus ? Favorite au début de ces JO 2024, la France avance désormais avec prudence vers ce choc face à l’Allemagne : "On continue la compétition dans la douleur, a analysé le capitaine Luka Karabatic. On continue de poser des pierres. On sait que ce n'est pas facile. On arrive en quarts plus avec le statut de favori mais avec le statut d'une équipe qui ne doit rien lâcher, se battre sur toutes les attaques, les défenses, sur tous les ballons. On a confiance dans notre équipe."

12:50 - La France a perdu ses certitudes Auréolés d’un récent titre de champion d’Europe, les Bleus ont déçu durant la phase de groupes des JO 2024. La bande à Gille est passée par la petite porte avec un bilan loin des attentes : deux revers (Danemark, Norvège), un nul (Égypte), et deux succès (Argentine et Hongrie).

12:45 - France - Allemagne devient un classique des JO 2024 En l’espace de 72 heures, la France et l’Allemagne se croisent sur quatre disciplines : au volley-ball (masculin), au handball (féminin), au handball (masculin) et enfin au basket (féminin). À chaque fois, les deux nations s’affrontent dans le cadre des quarts de finale des JO 2024. Pour l'heure, la France a gagné les deux premiers duels !

12:40 - France - Allemagne est également accessible en streaming Pour regarder France - Allemagne en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez deux possibilités. Pour cela, vous pouvez vous inscrire gratuitement à la plateforme france.tv ou souscrire à l’abonnement max.com.

12:35 - Où voir France - Allemagne ? Lors de l’intégralité des JO 2024, vous aurez le choix de la chaîne pour suivre les rencontres des Bleus. France Télévisions et Eurosport sont les diffuseurs. Ce sera France 3 ou Eurosport 8 pour suivre France - Allemagne.