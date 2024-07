France - Brésil : deux gros coups durs frappent les Bleues

À l'Arena Paris Sud, en ce mardi 30 juillet, l'équipe de France, dans le cadre de la 3e journée de la phase de groupe des JO 2024, affronte le Brésil.

Avec deux succès initiaux face à la Hongrie et les Pays-Bas, la France a commencé idéalement ces JO 2024 et s'est qualifiée pour le prochain tour. Un plan sans accroc sur le terrain, mais deux mauvaises nouvelles sont venues s'immiscer dans le groupe dirigé par Olivier Krumbholz. Lors de la victoire face aux Hollandaises, la demi-centre Méline Nocandy (victime d'un KO) et la gardienne Hatadou Sako (blessée à l'adducteur) ont été touchées durant le choc. Elles ont été obligées de déclarer forfait pour ce France - Brésil.

Les deux joueuses sont remplacées la vieille-garde française : Zaadi Deuna et Cléopâtre Darleux. En début de compétition, Olivier Krumbholz avait fait un choix fort en se passant de la demi-centre et de la gardienne : "Si vous ne prenez que les cadres, vous faites la même équipe pendant vingt ans. Il y a des choses qui évoluent et j'ai dû prendre des risques pour constituer la meilleure équipe. On ne peut pas effacer une compétition où on a tout gagné. Certaines joueuses ont marqué des points durant le Mondial (Horacek, Grandveau notamment). Mais la route va être longue. Je suis persuadé qu'il y aura des blessures dans le groupe, et que des changements devront être opérés." Nous y sommes : Zaadi Deuna et Cléopâtre Darleux doivent désormais jouer leur meilleur handball.

À l’Arena Paris Sud, la France défie le Brésil dans la suite de la phase de poules des JO 2024. Le coup d’envoi aura lieu à 19h00.

Lors de l’intégralité des JO 2024, vous aurez le choix de la chaîne pour suivre les rencontres des Bleues. France Télévisions et Eurosport sont les diffuseurs. Ce sera France 3 ou Eurosport 8 pour suivre France - Brésil.

Pour suivre France - Brésil en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez deux possibilités. Pour cela, vous pouvez vous inscrire gratuitement à la plateforme france.tv ou souscrire à l’abonnement max.com.

La groupe des Bleues pour ce France - Brésil : Glauser, Darleux ; Lassource, Valentini, Kanor, Nze Minko, Horacek, Zaadi Deuna, Flippes, Grandveau, Granier, Toublanc, Bouktit, Foppa.

Le groupe de la Seleçao pour ce France - Brésil : Moreschi, Arruda ; Quintino, Matieli, Lopes, Guarieiro, Fernandes, De Paula, De Abreu Rosa, Cardoso, Bitolo, Morena, Arouniam, Araujo.