Programme TV JO : heures et chaînes des épreuves du week-end

PROGRAMME TV JO 2021. Les Jeux olympiques 2021 ont commencé. Mais où et quand voir les épreuves du 24 et du 25 juillet 2021 ? Calendrier, chaînes, horaires, streaming, on vous explique tout.

[Mis à jour le 24 juillet 2021 à 6h00] Les premières épreuves des Jeux Olympiques de Tokyo sont à découvrir ce week-end sur Eurosport et France 2, France 3 et France 4. Samedi 24 juillet 2021, les JO 2021 débutent avec les épreuves d'aviron (à 1h30 heure française), d'escrime, handball, volleyball et de badminton (2h), de taekwondo (3h), de basketball 3x3 (3h15) suivies du cyclisme, de la boxe, du judo et du tennis (4h00). À 12h00, ce sont les premières épreuves de natation qui sont à découvrir, avant de suivre le match France-USA de volleyball à 12h40.

Les Jeux olympiques 2021 se poursuivent dimanche 25 juillet 2021 avec encore plusieurs épreuves. À minuit heure française, c'est le surf qui est retransmis en direct, suivi de l'escrime, du handball, du tir et du skate-board à 2h00. Il est également possible de voir le tir à l'arc féminin (2h30), le basketball et le taekwondo (3h), la finale du 400m nage libre de natation (4h), du Judo (4h), du Cyclisme sur route (6h) et le triathlon masculin à 23h30. Le lendemain, lundi 26 juillet 2021, le programme est sensiblement le même, à l'exception des épreuves de début de matinée : il est possible de suivre le Canoë kayak (7h00), le VTT cross-country (8h00) avant le triathlon féminin (23h30). Ci-dessous, retrouvez le calendrier complet des Jeux olympiques 2021.

De nombreuses épreuves vont rythmer l'été 2021 grâce aux Jeux Olympiques. Au total, 33 sports, certains avec leurs variantes, seront présentées à Tokyo du 23 juillet au 8 août 2021, avec chacune son podium d'athlètes récompensés pour leurs exploits. Mais il est parfois difficile de savoir exactement quels jours voir sa discipline favorite des Jeux olympiques.

Vendredi 23 juillet 2021 :

1h30 (heure française) : Aviron

2h00 : Tir à l'arc

13h00 : Cérémonie d'ouverture

Samedi 24 juillet 2021 :

1h30 : Aviron

2h00 : Escrime, Handball, Volleyball, Badminton

3h00 : Taekwondo

3h15 : Basketball 3x3

4h00 : Cyclisme (course sur route hommes), Boxe (poids plumes femmes et hommes), Judo, Tennis (début du tournoi simple)

12h00 : Natation

12h40 : Volleyball (France-USA Hommes)

Dimanche 25 juillet 2021 :

00h : Surf, début de la compétition

2h00 : Escrime, Handball, Tir, Skate-board

2h30 : Tir à l'arc féminin

3h00 : Basketball hommes, Taekwondo

4h00 : Natation (finale 400m nage libre), Judo (-52 kilos femmes)

6h00 : Cyclisme sur route femme

14h00 : Basket (France-USA hommes)

23h30 : Triathlon, épreuve masculine

Lundi 26 juillet 2021 :

2h00 : Escrime, Rugby à 7, Tir, Skateboard

2h30 : Tir à l'arc

3h00 : Taekwondo, Natation (finale 4x100m nage libre femmes et relais nage libre homme)

4h00 : Judo

7h00 : Canoë-kayak

8h00 : VTT cross-country hommes

23h30 : Triathlon épreuve féminine

Mardi 27 juillet 2021 :

3h00 Basketball (Japon-France F), Escrime, Taekwondo, Tir

3h30 : Natation

4h00 : Judo (-63 kilos femmes et -81 kilos hommes)

7h00 : Canoë-kayak slalom

8h00 : VTT cross-country femmes

12h45 : Gymnastique artistique

Mercredi 28 juillet 2021 :

1h00 : Surf (finales hommes et femmes)

3h00 : Escrime, Rugby à 7 finale

3h30 : Natation

4h00 : Judo

4h30 : Cyclisme sur route Judo

5h00 : Baseball

10h00 : Basket 3x3 finales hommes et femmes

12h15 : Gymnastique artistique

Jeudi 29 juillet 2021 :

0h30 : Golf

2h00 : Escrime

3h00 : Tir

3h30 : Natation (finale du 100m nage libre hommes)

4h00 : Judo, Tennis de table

7h00 : Canoë-kayak

12h50 : Gymnastique (finale du concours général individuel femmes)

Vendredi 30 juillet 2021 :

2h00 : Athlétisme, Aviron, Tir

2h30 : Tir à l'arc

3h00 : BMX (finale course hommes et femmes), Escrime

3h30 : Natation

4h00 : Judo (+100 kilos hommes et + 78 kilos femmes)

5h00 : Tennis (finale du double hommes)

7h00 : Canoë-kayak

13h00 : Tennis de table

Samedi 31 juillet 2021 :

00h30 : Triathlon relais mixte

2h00 : Rugby à 7 (finale femme)

2h30 : Tir à l'arc

3h00 : Escrime

3h30 : Natation

5h00 : Judo (épreuves par équipes mixtes)

5h00 : Tennis, Tir, Voile (5h00)

12h00 : Athlétisme (finale du 100m femmes)

Dimanche 1er août 2021 :

0h45 : Equitation

2h00 : Escrime (2h00

3h10 : BMX (finale freestyle)

3h30 : Natation (finale du 50m nage libre)

4h00 : Lutte

5h00 : Tennis (finale du simple et double hommes), Voile

6h00 : Badminton

10h00 : Gymnastique artistique

12h00 : Athlétisme (finale du 100 m hommes)

Lundi 2 août 2021 :

1h30 : Tir

3h00 : Basket (France-USA femme)

4h00 : Lutte

5h00 : Voile

6h00 : Badminton

8h30 : Cyclisme sur piste

10h00 : Equitation, finale du concours complet

10h00 : Gymnastique artistique

12h00 : Athlétisme, finale du lancer de disque femmes

Mardi 3 août 2021 :

2h00 : Athlétisme (finale saut en longueur et 400 m haie)

2h30 : Canoë-kayak

4h00 : Boxe

7h30 : Voile

8h30 : Cyclisme sur piste

10h00 : Gymnastique artistique

11h15 : Lutte

12h00 : Athlétisme (finale du saut à la perche hommes)

23h30 : Natation en eau libre

Mercredi 4 août 2021 :

2h00 : Athlétisme (finale 400m haies femmes), Skateboard

3h30 : Voile

7h00 : Boxe

8h30 : Cyclisme sur piste

11h15 : Lutte

11h30 : Athlétisme (finale du 200 m Hommes)

12h00 : Equitation (finale saut d'obstacles)

12h30 : Natation synchronisée

23h30 : Natation en eau libre

Jeudi 5 août 2021 :

2h00 : Athlétisme, Skateboard

2h30 : Canoë-kayak

4h00 : Tennis de table

7h00 : Boxe

8h30 : Cyclisme sur piste

10h00 : Karaté

10h30 : Escalade (finale du combiné hommes)

11h15 : Lutte

12h00 : Athlétisme (fin du décathlon hommes), Hockey sur gazon

22h30 : Athlétisme, 50 km marche hommes

Vendredi 6 août 2021 :

3h00 : Beachvolley, Karaté

3h30 : Hockey sur gazon

4h00 : Football (finale femmes), Lutte, Tennis de table

7h00 : Boxe

7h30 : Pentathlon moderne

8h30 : Cyclisme sur piste

11h30 : Escalade (finale du combiné femmes)

Samedi 7 août 2021 :

00h00 : Athlétisme

0h30 : Golf

2h30 : Canoë-kayak, Water-polo (2h30)

3h00 : Beach-volley, Gymnastique artistique

4h30 : Basket-ball (finale hommes)

5h00 : Baseball

6h30 : Volley-ball

7h00: Karaté

7h30 : Pentathlon moderne

8h30 : Cyclisme sur piste

10h00 : Handball, finale hommes

11h45 : Lutte

12h00 : Equitation

12h30 : Natation synchronisée

13h30 : Football (finale hommes)

Dimanche 8 août 2021 :

00h : Athlétisme (marathon hommes)

2h30 : Volley-ball, Water-polo

3h00 : Cyclisme sur piste

4h00 : Gymnastique rythmique, Handball (

4h30 : Basket (finale femme)

7h00 : Boxe

13h00 : Cérémonie de clôture

Athlétisme : du 30 juillet au 8 août 2021 (à partir de 2h00 ou 12h00)

du 30 juillet au 8 août 2021 (à partir de 2h00 ou 12h00) Aviron : du 23 au 30 juillet 2021

: du 23 au 30 juillet 2021 Badminton : du 24 juillet au 2 août 2021 (à partir de 6h00)

: du 24 juillet au 2 août 2021 (à partir de 6h00) Baseball : du 28 juillet au 7 août 2021 (à partir de 5h00)

: du 28 juillet au 7 août 2021 (à partir de 5h00) Basketball : du 25 juillet au 8 août 2021 (à partir de 3h00)

: du 25 juillet au 8 août 2021 (à partir de 3h00) Basketball 3x3 : du 24 au 28 juillet 2021

: du 24 au 28 juillet 2021 Beach-volley : du 24 juillet au 7 août 2021 (à partir de 3h00)

: du 24 juillet au 7 août 2021 (à partir de 3h00) Boxe : du 24 juillet au 8 août 2021 (à partir de 4h00 ou 7h00)

: du 24 juillet au 8 août 2021 (à partir de 4h00 ou 7h00) Canoë-kayak sprint en eau calme : Du 2 au 8 août 2021

: Du 2 au 8 août 2021 Canoë-kayak slalom en eau vive : les 25 et 30 juillet 2021

: les 25 et 30 juillet 2021 Cyclisme BMX Freestyle et Racing : les 29 juillet et 1er août 2021 (à partir de3h00)

: les 29 juillet et 1er août 2021 (à partir de3h00) Cyclisme Piste : du 2 au 8 août (à partir de 8h30)

: du 2 au 8 août (à partir de 8h30) Cyclisme Route : 24, 25 et 28 juillet 2021 (à partir de 4h00)

: 24, 25 et 28 juillet 2021 (à partir de 4h00) Cyclisme VTT : 26 et 27 juillet 2021 (à partir de 8h00)

: 26 et 27 juillet 2021 (à partir de 8h00) Équitation dressage, concours et saut : du 24 juillet au 7 août 2021

: du 24 juillet au 7 août 2021 Escalade sportive : du 3 au 6 août 2021

: du 3 au 6 août 2021 Escrime : du 24 juillet au 1er août 2021 (à partir de 2h00)

: du 24 juillet au 1er août 2021 (à partir de 2h00) Football : du 21 juillet au 7 août 2021

: du 21 juillet au 7 août 2021 Golf : du 29 juillet au 7 août 2021 (à partir de 0h30)

: du 29 juillet au 7 août 2021 (à partir de 0h30) Gymnastique Artistique : du 24 juillet au 3 août 2021

: du 24 juillet au 3 août 2021 Gymnastique Rythmique : du 6 au 8 août 2021

: du 6 au 8 août 2021 Gymnastique Trampoline : les 30 et 31 juillet 2021

: les 30 et 31 juillet 2021 Haltérophilie : du 24 juillet au 4 août 2021

: du 24 juillet au 4 août 2021 Handball : du 24 juillet au 8 août 2021 (à partir de 2h00 puis horaires spécifiques pour les finales)

: du 24 juillet au 8 août 2021 (à partir de 2h00 puis horaires spécifiques pour les finales) Hockey sur gazon : du 24 juillet au 6 août 2021

: du 24 juillet au 6 août 2021 Judo : du 24 au 31 juillet 2021 (à partir de 4h00)

: du 24 au 31 juillet 2021 (à partir de 4h00) Karaté : du 5 au 7 août 2021

: du 5 au 7 août 2021 Lutte : du 1er au 7 août 2021

: du 1er au 7 août 2021 Marathon : 7 et 8 août 2021 (0h00)

: 7 et 8 août 2021 (0h00) Marche : 5 et 6 août 2021

: 5 et 6 août 2021 Natation : du 24 juillet au 1er août (à partir de 3h30)

: du 24 juillet au 1er août (à partir de 3h30) Natation synchronisée : du 2 au 7 août 2021 (à partir de 12h30)

: du 2 au 7 août 2021 (à partir de 12h30) Natation Plongeon : du 25 juillet au 7 août 2021

: du 25 juillet au 7 août 2021 Natation Water-polo : du 24 juillet au 8 août 2021 (à partir de 2h30)

: du 24 juillet au 8 août 2021 (à partir de 2h30) Natation Marathon : les 4 et 5 août 2021

: les 4 et 5 août 2021 Pentathlon moderne : du 5 au 7 août 2021 (à partir de 7h30)

: du 5 au 7 août 2021 (à partir de 7h30) Rugby à sept : du 26 au 31 juillet 2021 (à partir de 2h00 pour les hommes, 3h00 pour les femmes)

: du 26 au 31 juillet 2021 (à partir de 2h00 pour les hommes, 3h00 pour les femmes) Skateboard street et park : du 25 juillet au 5 août 2021 (à partir de 2h00)

: du 25 juillet au 5 août 2021 (à partir de 2h00) Softball : du 21 au 27 juillet 2021 (à partir de 2h00)

: du 21 au 27 juillet 2021 (à partir de 2h00) Surf : du 25 au 28 juillet 2021 (à partir de 0h00 ou 1h00)

: du 25 au 28 juillet 2021 (à partir de 0h00 ou 1h00) Taekwondo : du 24 au 27 juillet 2021 (à partir de 3h00)

: du 24 au 27 juillet 2021 (à partir de 3h00) Tennis : du 24 juillet au 1er août 2021 (à partir de 5h00)

: du 24 juillet au 1er août 2021 (à partir de 5h00) Tennis de table : du 24 juillet au 6 août 2021

Tir rifle & pistol et shotgun : les 24 juillet et 2 août 2021

: les 24 juillet et 2 août 2021 Tir à l'arc : les 23 au 31 juillet 2021 (à partir de 2h30)

: les 23 au 31 juillet 2021 (à partir de 2h30) Triathlon : les 26, 27 et 31 juillet 2021 (0h30 ou 23h30)

: les 26, 27 et 31 juillet 2021 (0h30 ou 23h30) Voile : du 25 au 4 août 2021 (à partir de 5h00)

: du 25 au 4 août 2021 (à partir de 5h00) Volley-ball : du 24 juillet au 8 août 2021

Les Jeux Olympiques sont diffusés sur plusieurs chaînes en 2021. Eurosport diffuse l'intégralité de l'événement se déroulant à Tokyo, il faut donc avoir un abonnement à cette chaîne payante pour suivre l'ensemble des épreuves 2021 en direct. Cependant, certaines seront également disponibles en clair et gratuitement grâce à France Télévisions, qui diffusera certaines épreuves sur France 2, France 3 et France 4 de minuit à 16h. A l'inverse, Canal+ ne diffusera aucune épreuve des Jeux olympiques cette année, même s'il sera possible pour les détenteurs du pack Sport+ de Canal++ (qui comporte notamment Eurosport) de suivre en direct et en replay les épreuves.

Les Jeux Olympiques 2021 se déroulant au Japon, les téléspectateurs français devront s'adapter au décalage horaire. En effet, il y a un décalage de 7 heures entre l'Hexagone et le Pays du soleil levant. Les Jeux Olympiques se dérouleront de minuit (heure française) à 16 heure (heure française, en continu mais payant sur Eurosport, gratuitement sur France 2, France 3 et France 4. Pour suivre les Jeux olympiques en clair, voici le dispositif annoncé par France Télévisions :

France 2 et France 3 seront en direct chaque jour de minuit à 16 heures

Le replay de la veille sera proposé tous les jours sur France 2 de 16h00 à 17h30

France 4 proposera en journée les compétitions des sports collectifs, le replay de 16h00 à 18h30

La cérémonie d'ouverture sera diffusée sur France 2 le vendredi 23 juillet 2021 à 13h00, tandis que la cérémonie de clôture sera à suivre le dimanche 8 août 2021 à 13h00 sur France 2.

En dehors des épreuves des JO, des magazines dédiés seront proposés dans la journée : Le Mag de Laurent Luyat de 17h35 à 18h30 sur France 2 ; TLS spécial JO à 20h45 sur France 3 ; Stade 2 le dimanche à 20h05 sur France 3.

Les Jeux olympiques de Tokyo, du 23 juillet au 8 août 2021, sont à suivre sur la télévision mais également en streaming, que ça soit en direct ou en replay. Du côté de France Télévision, il sera possible de suivre en direct la diffusion de la compétition sur la plateforme de streaming france.tv, sur franceinfo.fr et sur l'application france tv sport. Le lendemain, tous les événements de la veille seront accessibles en replay streaming. Notons qu'il est possible d'accéder à tous ces contenus via ordinateur, smartphone, Smart TV ou tablette.

Sur Eurosport, il est possible de profiter de la version digitale, Eurosport player, suivant plusieurs tarifs : 6,99 €/mois pour l'abonnement annuel, 9,99 €/mois pour l'abonnement mensuel avec un mois d'engagement, ou 69,99 €/mois pendant un an avec un engagement d'un an. Il est possible de suivre la compétition sur Eurosport player via mobille, tablette, ordinateur portable, Smart TV, console et clé électronique.