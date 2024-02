Star Academy : le gagnant de la grande finale est déjà connu, les larmes coulent au château

La finale de la Star academy opposera Pierre et Julien ce samedi 3 février sur TF1. Après des semaines d'aventure, le télécrochet aura enfin son gagnant 2023. Pierre est le grand favori.

Après trois mois d'aventure, Julien et Pierre, les deux finalistes de la Star Academy, ont quitté le château de Dammarie-les-Lys, jeudi 1er février, avec une certaine émotion. "Tout a commencé ici le 4 novembre dernier. À treize dans ce château, on s'est créé une véritable famille", rappelait un message de leurs anciens camarades diffusé alors que les lumières s'éteignaient. Les jeunes hommes s'opposeront lors du dernier prime ce samedi 3 février à partir de 21h10 sur TF1, habillés par le créateur Simon porte Jacquemus pour l'occasion. Une finale qui se jouera sans réel suspens, selon 20 minutes, qui donne Pierre comme grand gagnant de la saison 2023.



Le Normand à la voix rauque et au charme naturel, mardi, accueilli comme une star lors d'un passage éclair à Villedieu-les-Poêles, sa commune d'origine, bénéficie d'une grande popularité. Même le sénateur LR de la Manche et ex-ministre, Philippe Bas, s'est fendu d'un post sur X pour lui apporter son soutien : "Il est incontestablement et objectivement le meilleur", a-t-il ajouté. Un appui parmi tant d'autres pour Pierre Garnier qui compte plus de 450 000 abonnés sur Instagram. À 21 ans, sa force tranquille et son caractère optimiste ont davantage plu sur les réseaux sociaux que le côté bon élève un peu sanguin de son adversaire, Julien. La semaine dernière, sa prestation en duo avec Woodkid a été qualifiée de "meilleure de la saison" par les internautes explique 20 minutes. L'artiste internationale a lui-même partagée les extraits sur son compte officiel se disant fier de "casser Internet avec Pierre".



Mais si Pierre venant à ne pas remporter la majorité des voix du public ce soir, il serait quand même gagnant, analyse le site en ligne. Compositeur, musicien, interprète, le jeune homme, qui a partagé une de ces chansons intitulée Ce qu'on était lors de la dernière évaluation — une chanson que le chanteur Dajdu a décrite de "magnifique" — a déjà trouvé son public, et difficile d'imaginer les maisons de disques passer à côté du phénomène.