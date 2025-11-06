Miss France 2026 : découvrez les noms des 30 candidates, la date du concours devrait faire polémique

Miss France revient fin 2025, dans un mois tout juste, pour élire une nouvelle représentante de beauté pour l'année 2026. Date, ville, liste des candidates... Ce qu'il faut savoir sur le concours Miss France 2026.

Sommaire Date

Candidates

Jury

Photos

Gagnante

Classement

Le grand spectacle de beauté à la française se prépare à investir de nouveau un lieu emblématique. Le concours pour élire Miss France 2026 aura lieu en Picardie, dans le Zénith d'Amiens, début décembre, dans un mois tout juste. Une première pour l'élection qui n'avait encore jamais fait escale dans la ville natale de Jean-Pierre Pernaut, mais aussi du président d'Emmanuel Macron.

Miss France change aussi sa date en 2025 et celle-ci devrait faire polémique. Voici tout ce qu'il faut savoir avant le grand concours.

La date de l'élection de Miss France 2026 a été dévoilée par la Société Miss France à la rentrée. Celle-ci a été fixée au samedi 6 décembre 2025. Une date qui change quelque peu les habitudes du concours, qui a élu ses dernières représentantes à la mi-décembre. La date avait d'ailleurs été déplacée pour éviter une concurrence frontale avec le Téléthon diffusé sur France TV. Cette année, retour aux fondamentaux et peut être aussi de la polémique donc : TF1 a décidé de placer la 96e élection face à la grande opération caritative.

Dans quelle ville a lieu le concours Miss France en 2025 ?

Pour la première fois, c'est la ville d'Amiens et son Zénith qui accueilleront le prestigieux concours, le samedi 6 décembre prochain. "Une immense fierté" pour Hubert de Jenlis, le maire d'Amiens, qui se réjouit de cette "formidable vitrine" pour sa ville. Les candidates seront en effet présentes pendant près de trois semaines à Amiens pour leur préparation et participeront à de nombreux événements locaux. Près de 4000 personnes pourront assister à l'élection de Miss France 2026 dans la salle et des millions de téléspectateurs sont de nouveau attendus devant TF1 qui retransmettra le show en direct.

"Le Zénith d'Amiens est un lieu emblématique, idéal pour accueillir la magie et l'émotion de l'élection Miss France", s'est aussi réjoui Frédéric Gilbert, président de la Société Miss France par communiqué. Amiens est en outre la ville natale de Jean-Pierre Pernaut, membre iconique du jury jusqu'à sa mort, mais aussi du président d'Emmanuel Macron.

Les élections régionales des Miss qui vont concourir à l'élection de Miss France 2026 se sont achevées à l'automne. 30 prétendantes à la couronne sont sur la ligne de départ cette année. Voici la liste complète des candidates à l'élection Miss France.

Miss Alsace : Julie Decroix

Miss Aquitaine : Aïnhoa Lahitete

Miss Auvergne : Alice De Lima Guimaraes

Miss Bourgogne : Charlène Laurin

Miss Bretagne : Ninon Crolas

Miss Centre Val-de-Loire : Anna Valero

Miss Champagne-Ardenne : Ynès Lallemand

Miss Corse : Manon Mateus

Miss Côte d'Azur : Luna Maiolino

Miss Franche-Comté : Jade Cholley

Miss Guadeloupe : Naomi Torrent

Miss Guyane : Alicia Mertosetiko

Miss Île-de-France : Mareva Michel

Miss Languedoc : Lou Lambert

Miss Limousin : Aloïce Sejotte

Miss Lorraine : Camille L'Etang

Miss Martinique : Léaline Patry

Miss Mayotte : Hervian Kamillat

Miss Midi-Pyrénées : Léa Chabrel

Miss Nord-Pas-de-Calais : Lola Lacheré

Miss Normandie : Victoire Dupuis

Miss Nouvelle-Calédonie : Juliette Collet

Miss Pays de la Loire : Lola Winter

Miss Picardie : Emma Boivin

Miss Poitou-Charentes : Agathe Michelet

Miss Provence : Julie Zitouni

Miss Réunion : Priya Padavatan

Miss Rhône-Alpes : Noémie Baiamonte

Miss Roussillon : Déborah Adelin Chabal

Miss Tahiti : Hinaupoko Deveze

Pour la seconde année consécutive, le jury de Miss France était exclusivement féminin l'année dernière. Sylvie Vartan a été désignée comme présidente de l'édition 2024 du concours et elle était entourée de personnalités féminines issues du monde des arts, du sport, de la musique… En attendant de connaître le nouveau jury, voici les membres du jury de Miss France 2025 :

Présidente : Sylvie Vartan (chanteuse)

Marie-José Pérec (athlète et championne olympique)

Cristina Cordula (relookeuse et animatrice de télévision)

Fauve Hautot (danseuse)

Nawell Madani (humoriste)

Khatia Buniatichvili (pianiste)

Flora Coquerel (ex-Miss France)

On ne sait pas si toutes sont vraiment à l'aise avec l'exercice, mais les trente candidates de Miss France prennent chaque année la pose en maillot de bain. L'année passée, c'était à Abidjan, en Côte d'Ivoire, lors du voyage de préparation du concours 2024.

est la région d'Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025.

Cette année, c'est en Martinique que les photos seront prises. La Société Miss France et TF1 ont en effet annoncé fin octobre la destination du traditionnel voyage de préparation des 30 candidates. La Martinique est un choix particulier puisque c'

Miss Martinique a été désignée Miss France 2025 dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 décembre 2024, au Futuroscope de Poitiers. Angélique Angarni-Filopon a remporté la majorité des voix du jury, tandis que le public s'était prononcé en faveur de Miss Nord-Pas-de-Calais, sa première dauphine. C'est pour la première fois une miss de 34 ans qui a été élue, la candidate la plus âgée à remporter le concours, Miss France ne devant pas dépasser les 24 ans il y a encore quelques années. Angélique Angarni-Filopon était d'ailleurs aussi la doyenne du concours en 2024.