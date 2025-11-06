Miss France 2026 : découvrez les noms des 30 candidates, la date du concours devrait faire polémique
Miss France revient fin 2025, dans un mois tout juste, pour élire une nouvelle représentante de beauté pour l'année 2026. Date, ville, liste des candidates... Ce qu'il faut savoir sur le concours Miss France 2026.
Le grand spectacle de beauté à la française se prépare à investir de nouveau un lieu emblématique. Le concours pour élire Miss France 2026 aura lieu en Picardie, dans le Zénith d'Amiens, début décembre, dans un mois tout juste. Une première pour l'élection qui n'avait encore jamais fait escale dans la ville natale de Jean-Pierre Pernaut, mais aussi du président d'Emmanuel Macron.
Miss France change aussi sa date en 2025 et celle-ci devrait faire polémique. Voici tout ce qu'il faut savoir avant le grand concours.
A quelle date aura lieu le concours Miss France en 2025 ?
La date de l'élection de Miss France 2026 a été dévoilée par la Société Miss France à la rentrée. Celle-ci a été fixée au samedi 6 décembre 2025. Une date qui change quelque peu les habitudes du concours, qui a élu ses dernières représentantes à la mi-décembre. La date avait d'ailleurs été déplacée pour éviter une concurrence frontale avec le Téléthon diffusé sur France TV. Cette année, retour aux fondamentaux et peut être aussi de la polémique donc : TF1 a décidé de placer la 96e élection face à la grande opération caritative.
Dans quelle ville a lieu le concours Miss France en 2025 ?
Pour la première fois, c'est la ville d'Amiens et son Zénith qui accueilleront le prestigieux concours, le samedi 6 décembre prochain. "Une immense fierté" pour Hubert de Jenlis, le maire d'Amiens, qui se réjouit de cette "formidable vitrine" pour sa ville. Les candidates seront en effet présentes pendant près de trois semaines à Amiens pour leur préparation et participeront à de nombreux événements locaux. Près de 4000 personnes pourront assister à l'élection de Miss France 2026 dans la salle et des millions de téléspectateurs sont de nouveau attendus devant TF1 qui retransmettra le show en direct.
"Le Zénith d'Amiens est un lieu emblématique, idéal pour accueillir la magie et l'émotion de l'élection Miss France", s'est aussi réjoui Frédéric Gilbert, président de la Société Miss France par communiqué. Amiens est en outre la ville natale de Jean-Pierre Pernaut, membre iconique du jury jusqu'à sa mort, mais aussi du président d'Emmanuel Macron.
Les 30 candidates du concours Miss France
Les élections régionales des Miss qui vont concourir à l'élection de Miss France 2026 se sont achevées à l'automne. 30 prétendantes à la couronne sont sur la ligne de départ cette année. Voici la liste complète des candidates à l'élection Miss France.
- Miss Alsace : Julie Decroix
- Miss Aquitaine : Aïnhoa Lahitete
- Miss Auvergne : Alice De Lima Guimaraes
- Miss Bourgogne : Charlène Laurin
- Miss Bretagne : Ninon Crolas
- Miss Centre Val-de-Loire : Anna Valero
- Miss Champagne-Ardenne : Ynès Lallemand
- Miss Corse : Manon Mateus
- Miss Côte d'Azur : Luna Maiolino
- Miss Franche-Comté : Jade Cholley
- Miss Guadeloupe : Naomi Torrent
- Miss Guyane : Alicia Mertosetiko
- Miss Île-de-France : Mareva Michel
- Miss Languedoc : Lou Lambert
- Miss Limousin : Aloïce Sejotte
- Miss Lorraine : Camille L'Etang
- Miss Martinique : Léaline Patry
- Miss Mayotte : Hervian Kamillat
- Miss Midi-Pyrénées : Léa Chabrel
- Miss Nord-Pas-de-Calais : Lola Lacheré
- Miss Normandie : Victoire Dupuis
- Miss Nouvelle-Calédonie : Juliette Collet
- Miss Pays de la Loire : Lola Winter
- Miss Picardie : Emma Boivin
- Miss Poitou-Charentes : Agathe Michelet
- Miss Provence : Julie Zitouni
- Miss Réunion : Priya Padavatan
- Miss Rhône-Alpes : Noémie Baiamonte
- Miss Roussillon : Déborah Adelin Chabal
- Miss Tahiti : Hinaupoko Deveze
Un jury 100% féminin pour Miss France 2026 ?
Pour la seconde année consécutive, le jury de Miss France était exclusivement féminin l'année dernière. Sylvie Vartan a été désignée comme présidente de l'édition 2024 du concours et elle était entourée de personnalités féminines issues du monde des arts, du sport, de la musique… En attendant de connaître le nouveau jury, voici les membres du jury de Miss France 2025 :
- Présidente : Sylvie Vartan (chanteuse)
- Marie-José Pérec (athlète et championne olympique)
- Cristina Cordula (relookeuse et animatrice de télévision)
- Fauve Hautot (danseuse)
- Nawell Madani (humoriste)
- Khatia Buniatichvili (pianiste)
- Flora Coquerel (ex-Miss France)
Encore et toujours des photos des miss en maillots de bain
On ne sait pas si toutes sont vraiment à l'aise avec l'exercice, mais les trente candidates de Miss France prennent chaque année la pose en maillot de bain. L'année passée, c'était à Abidjan, en Côte d'Ivoire, lors du voyage de préparation du concours 2024.
Qui est la gagnante du dernier concours Miss France ?
Miss Martinique a été désignée Miss France 2025 dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 décembre 2024, au Futuroscope de Poitiers. Angélique Angarni-Filopon a remporté la majorité des voix du jury, tandis que le public s'était prononcé en faveur de Miss Nord-Pas-de-Calais, sa première dauphine. C'est pour la première fois une miss de 34 ans qui a été élue, la candidate la plus âgée à remporter le concours, Miss France ne devant pas dépasser les 24 ans il y a encore quelques années. Angélique Angarni-Filopon était d'ailleurs aussi la doyenne du concours en 2024.
Le dernier classement complet de Miss France
- Miss France 2025 : Miss Martinique - Angélique Angarni-Filopon
- 1e dauphine : Miss Nord-Pas-de-Calais
- 2e dauphine : Miss Corse
- 3e dauphine : Miss Guadeloupe
- 4e dauphine : Miss Côte d'Azur
- Top 15 : Midi-Pyrénées, Corse, Guadeloupe, Champagne-Ardennes, Lorraine, Tahiti, Picardie, Martinique Nord-Pas-de-Calais, Alsace, Rhône-Alpes, Aquitaine, Côte d'Azur, Normandie, et Bourgogne.