Miss France 2026 : effondrée, Miss Provence Julie Zitouni charge Miss Aquitaine et s'explique sur l'affaire des insultes

Miss France 2026 a été élue ce samedi soir, à Amiens. Et depuis, le Comité Miss France doit encore affronter les polémiques. Miss Aquitaine Aïnhoa Lahitete et Miss Provence Julie Zitouni sont sous le feu des critiques.

12:06 - Pourquoi Miss Provence ne voulait pas continuer l'aventure Miss France ? "Je ne voulais pas être un imposteur et prendre la place de qui que ce soit", a ajouté Julie Zitouni pour explique son choix, assurant que le Comité Miss France avait jugé cette décision "honorable". "Mon caractère ne collait pas. Ma spontanéité n’allait pas avec ce qu’on demande à Miss France où tout doit être bien cadré. Je ne fais jamais rien de méchant mais je peux lâcher des dingueries…", complète-t-elle, confiant par ailleurs que son père vient de développer Alzheimer et qu'être loin de sa famille pendant un an lui aurait été difficile : "C’est des moments que je perds avec lui".

11:54 - Julie Zitouni, si peu jalouse qu'elle ne voulait même pas devenir Miss France Dans le journal provençal, Julie Zitouni tente de prouver que ses mots ne reflétaient aucune jalousie et confirme qu'elle ne voulait même pas (ou plus) devenir Miss France, ayant indiqué ne pas vouloir être dans le top-12 dès les présélections la semaine avant le concours. "Ce n’était pas un rôle pour moi. Je pense que je n’allais pas assumer. J’ai vécu avec 29 autres candidates qui avaient un vrai rêve : celui de devenir Miss France. Je me sentais à côté pas légitime…", indique-t-elle.

11:48 - Miss Provence a cherché à contacter Miss Aquitaine Julie Zitouni indique aussi dans son interview avoir cherché à contacter Miss Aquitaine après le scandale et n'avoir pas pu joindre Aïnhoa Lahitete, qui pour sa part s'est platement excusée, indiquant ne pas cautionner les propos de sa camarade. "Je ne comprends pas. Elle se dédouane. J’ai essayé de parler avec elle par message. Je pense que ça aurait été cool qu’on en discute avant. Je lui ai rappelé que c’était elle qui avait posté la vidéo, que moi j’étais au courant de rien", indique Miss Provence.

Le classement final de Miss France 2026 Derrière la Miss France, c'est Miss Nouvelle-Calédonie qui a été désignée première dauphine, Miss Normandie, deuxième dauphine, Miss Guadeloupe, troisième dauphine et enfin, Miss Roussillon, quatrième dauphine. Voici le classement final : Miss France et ses dauphines : Miss France : Hinaupoko Devèze, Miss Tahiti Première dauphine : Miss Nouvelle-Calédonie, Juliette Collet Deuxième dauphine : Miss Normandie, Victoire Dupuis Troisième dauphine : Miss Guadeloupe, Naomi Torrent Quatrième dauphine : Miss Roussillon, Déborah Adelin Chabal Les demi finalistes : Miss Côte d'Azur, Luna Maiolino

Miss Limousin, Aloïce Sejotte

Miss Champagne-Ardenne, Ynès Lallemand

Miss Île-de-France, Mareva Michel

Miss Picardie, Emma Boivin

Miss Languedoc, Lou Lambert

Miss Auvergne, Alice De Lima Guimaraes Eliminées au premier tour : Miss Alsace, Julie Decroix

Miss Aquitaine, Aïnhoa Lahitete

Miss Bourgogne, Charlène Laurin

Miss Bretagne, Ninon Crolas

Miss Centre Val-de-Loire, Anna Valero

Miss Corse, Manon Mateus

Miss Franche-Comté, Jade Cholley

Miss Guyane, Alicia Mertosetiko

Miss Lorraine, Camille L'Etang

Miss Martinique, Léaline Patry

Miss Mayotte, Hervian Kamillat

Miss Midi-Pyrénées, Léa Chabrel

Miss Nord-Pas-de-Calais, Lola Lacheré

Miss Pays de la Loire, Lola Winter

Miss Poitou-Charentes, Agathe Michelet

Miss Provence, Julie Zitouni

Miss Réunion, Priya Padavatan

Miss Rhône-Alpes, Noémie Baiamonte

11:45 - Julie Zitouni charge Miss Aquitaine après le concours Miss France 2026 Julie Zitouni l'assure dans La Provence : "Miss Aquitaine ne m’a jamais dit qu’elle allait balancer cette vidéo sur sa story. Je ne l’aurais jamais accepté même sur une story privée". "Je suis indignée qu’elle ne m’ait pas dit qu’elle publiait la vidéo. Entre Miss, quand on a nos écharpes, on n’a pas le droit de se mettre à plusieurs sur les réseaux. Soit c’est une vidéo seule, soit on ne peut pas", poursuit-elle un peu plus loin, jugeant qu'il s'agit d'"une vidéo entre nous qu’on garde pour nous" et indiquant qu'elle n'aurait jamais autorisé sa publication.

11:42 - Julie Zitouni : "Ce n’est pas la première fois que je faisais cette blague sauf que là ça a été filmé" Avec des sanglots dans la voix, Miss Provence martèle que son intervention en coulisses était "pour rigoler". "C’est un truc que toutes les Miss savent : je suis comme ça. Ce n’est pas la première fois que je faisais cette blague sauf que là ça a été filmé".

11:39 - Miss Provence assure qu'elle voulait détendre l'atmosphère en coulisse après les éliminations Dans La Provence, Julie Zitouni assure avoir voulu détendre l'atmosphère en parlant des chanceuses qualifiées comme des "grosses p*tes". "Quand on s’est retrouvé avec les 18 autres qui étaient en pleurs, mais vraiment on aurait dit qu’elles avaient perdu un membre de leur famille, moi j’ai toujours eu ce petit truc d’essayer d’aider les gens. On rigolait, j’essayais de leur dire ’Venez on mange des bonbons', je fais des blagues. Et j’ai fait une blague de mauvais goût parce que juste avant l’une des chaperonnes avait dit un truc du style ’Oui c’est fini vous pouvez vous remettre à dire des gros mots ou des trucs comme ça'. Et c’est là où je suis arrivée par-derrière pour dire ’Oui c’est des grosses p***' ahahah'", peut-on lire.

11:33 - Miss Provence charge Miss Aquitaine et s'explique Le journal La Provence a donné l'occasion à Julie Zitouni de s'expliquer sur l'affaire des insultes en coulisses dans une interview réalisée hier soir vers à 21h. Visiblement effondrée et en sanglots, Miss Provence dit avoir reçu près de 30 000 messages haineux sur les réseaux sociaux à cause de l'affaire des insultes. Elle plaide la blague potache pour consoler les miss éliminées et charge Miss Aquitaine qui a publié la vidéo à l'origine et cherche désormais "à se dédouaner".

11:27 - Hinaupoko Devèze s'est déjà expliquée sur le clip de Koba LaD Hinaupoko Devèze s'est déjà expliquée sur le clip de Koba LaD, qu'elle n'a jamais cherché à cacher aux organisateurs du concours Miss France. "C’était une expérience sympa, les gens en ont fait un buzz, je n’ai pas trop compris pourquoi", a déclaré la Tahitienne à Télé-Loisirs, rappelant aussi qu'elle y était simple figurante. "De base, je suis mannequin et modèle photo. J’avais l’opportunité quand j’avais 19 ans de participer à ce clip. Je me suis dit pourquoi pas, j’étais en pleines études de droit, c’était juste deux jours de tournage."

11:16 - Hinaupoko Devèze confie avoir hésité à participer au clip de Koba LaD Si Hinaupoko Devèze assume entièrement avoir participé à un clip sulfureux de Koba LaD, ne comprenant pas pourquoi cette information a "fait le buzz", elle a confié avoir tout de même hésité. Sachant qu'elle voulait participer au concours de Miss France, elle aurait demandé au réalisateur du clip si sa participation allait lui poser problème au concours, rapporte TV Mag. "Moi, je ne l’ai jamais caché", assure-t-elle.

11:05 - Le clip de Koba LaD avec Hinaupoko Devèze : femmes, drogue et alcool Dans le clip du morceau "Doudou", Koba LaD s'affiche dans un chalet à la montagne entouré de femmes, mais aussi de drogue et d'alcool. "Ouais, ça craint ces temps-ci, j'suis grave défoncé (grave défoncé) / J'récup' le poto, j'crois qu'ce soir, on va dépenser (va dépenser) / Tu m'as manqué aussi, elle aime trop danser (elle aime trop danser) / J'récup' la petite, j'crois qu'ce soir, on va s'ambiancer (on va s'ambiancer)", chante le rappeur.

10:54 - Miss France dans un clip sulfureux de Koba LaD C'est une anecdote du passé qui fait jaser dans une partie de la presse, au lendemain de l'élection de Mis France. Il y a quelques années, à 19 ans, Hinaupoko Devèze est apparue dans un clip du rappeur Koba LaD, condamné en juin dernier à une peine de six ans de prison pour un accident de la route mortel, dans lequel il a reconnu être "en faute" car en excès de vitesse sous l’emprise de cette drogue. Dans la vidéo du morceau "Doudou", la future Miss France apparat à deux reprises, notamment à l'arrière d'une voiture dans laquelle le rappeur chante "J’suis fonce-dé dans l’RS3", en montrant ostensiblement un sac de cannabis.

10:43 - La réponse d'Hinaupoko Devèze aux rumeurs sur la Martinique Hinaupoko Devèze a répondu à ce qu'on ne peut à ce stade que qualifier de rumeurs sur ce qui s'est passé en Martinique avant le concours. "J’ai adoré notre séjour en Martinique où j’ai mis un peu mon téléphone de côté pour vivre pleinement cette expérience unique. Ça fait quelques jours que je lis bien des choses à mon sujet et je souhaite apporter mon éclairage", avait-elle écrit sur Instagram. "Participer à Miss France est un rêve que j’ai eu la chance de réaliser le 28 juin en devenant Miss Tahiti 2025. Depuis le premier jour, je m’investis avec sérieux, en donnant le meilleur de moi, toujours avec respect et bienveillance envers tout le monde, et particulièrement envers ceux qui m’entourent. Rassurez-vous, mon séjour s’est très bien passé et tout va bien de mon côté", avait-elle ajouté.

10:32 - Quel comportement de Miss Tahiti a été rapporté par Aqababe ? "Miss Tahiti aurait utilisé plusieurs fois son téléphone, ce qui aurait entraîné des rappels généraux. Cependant, une fois, alors qu’elle se faisait préparer pour une activité et qu’elle était en HMC [habillage, maquillage, coiffure, NDLR], elle aurait répondu à un appel (visiblement rien d’urgent), ce qui aurait conduit l’équipe à la prendre à part pour une 'remontrance'. Par la suite, une réunion de crise aurait été organisée afin de réexpliquer à tout le monde les règles de savoir-vivre au cours de cette aventure", avait écrit l'influenceur le 14 novembre sur X.

10:21 - Que s'est-il passé pour Hinaupoko Devèze lors du voyage de Miss France en Martinique ? Les questionnements autour de ce concours Miss France ont débuté dès samedi soir, avec l'élection de Miss Tahiti Hinaupoko Devèze. Lors du voyage de préparation des candidates à Miss France 2026 en Martinique début novembre, Frédéric Gilbert, président de la Société Miss France, avait révélé au Parisien avoir dû rappeler à l'ordre certaines miss sur leur comportement. Rapportant du "laxisme" voire de l'"insolence" chez certaines, il dénonçait des attitudes déplacées envers le personnel, des affaires et déchets laissés à l'abandon, un usage du smartphone lors des ateliers ou des échanges avec les membres de l'organisation. Or, comme le rappelle le Figaro TV, l’influenceur Aqababe (encore lui) a indiqué sur son compte X que Miss Tahiti ferait partie des candidates concernées.

10:11 - Colère de deux miss jalouses ou blague vulgaire mais potache ? Reste désormais à savoir si les propos qui ont fuité sont l'expression d'une véritable colère de deux miss jalouses d'avoir été éliminées dès la première sélection du concours Miss France ou s'il s'agit d'une blague aussi vulgaire que maladroite, mais sans réelle acrimonie. Miss Provence semble l'esquisser dans sa réponse, mais Miss Aquitaine a préféré ne pas aller plus loin sur ce terrain.

10:08 - "Avec le recul, je réalise à quel point cela a pu blesser, humilier les candidates" "Pendant toute la préparation à Miss France, mon comité départemental, mon comité régional et la société Miss France m’ont appris le respect, la bienveillance, la sororité et la dignité. Je suis pleinement consciente que, sur le moment, je n’ai pas été à la hauteur de ces valeurs", écrit aussi Miss Aquitaine. "Avec le recul, je réalise à quel point cela a pu blesser, humilier les candidates, atteindre le travail des comités, et choquer toutes les personnes qui nous soutiennent et nous regardent et celles qui portent les valeurs de ce concours", se défend la candidate, qui s'excuse platement : "Je regrette profondément d’avoir réagi de cette façon et de ne pas avoir immédiatement condamné ces propos. J’espère sincèrement que celles et ceux qui ont été touchés par cette situation pourront, avec le temps, accepter mes excuses".

10:06 - Miss Aquitaine s'explique elle aussi "À la suite de l’annonce du Top 12 de Miss France 2026 et dans une vidéo destinée à un cercle privé mais qui a été relayée publiquement, j’ai approuvé des propos inacceptables tenus par une autre miss régionale du concours, à l’encontre de l’ensemble des Miss régionales de la promotion de Miss France 2026", a écrit Miss Aquitaine sur son compte Instagram. "Ces mots et cette réaction ne reflètent absolument pas les valeurs humaines que l’on m’a transmises, ni celles que je souhaite défendre", explique Aïnhoa Lahitete.

10:03 - Miss Provence : "Ce n’était pas une insulte" Face au tollé et loin de nier les extraits diffusés, les deux candidates à Miss France 2026, éliminées dès le premier tour, se sont senties obligées de réagir. Julie Zitouni a pris la parole ce dimanche dans une story Instagram. Elle reconnaît que ses propos étaient "maladroits", assurant qu’elle ne visait aucune candidate. Selon elle, le terme utilisé l’aurait été "dans un sens familier", pour désigner les "chanceuses" du classement. "Ce n’était pas une insulte", se défend aussi Miss Provence, qui assure : "Dès que la vidéo a fuité, je me suis expliquée directement avec les candidates concernées et je leur ai présenté mes excuses".

09:57 - "Toutes des grosses p*tes" : des commentaires déplacés en coulisses C'est l’influenceur Aqababe qui est à l'origine du dernier scandale en date autour de Miss France. L'influenceur sulfureux, qui avait annoncé il y a quelques semaines par erreur la mort de Brigitte Bardot, a publié dimanche une vidéo des coulisses du concours dans laquelle on entend Miss Aquitaine, Aïnhoa Lahitete, s’indigner du top-12 des premières miss sélectionnées : "Je veux pas faire ma rageuse hein mais… C’est quoi ce top 12 s’il vous plaît ? Allo la terre", peut-on entendre dans la vidéo pirate. A ses côtés, Miss Provence, Julie Zitouni, glisse alors : "Toutes des grosses p*tes". Et Aïnhoa Lahitete de conclure : "Pas toutes, mais beaucoup". Un extrait qui a immédiatement provoqué une vague d’indignation en ligne.