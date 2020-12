House of the Dragons : premières images du spin-off de Game of Thrones

Le spin-off de Game of Thrones centré sur la famille Targaryen entre en production au cours de l'année 2021. Des premiers concept-arts des dragons de la série ont été partagés sur les réseaux sociaux.

Game of Thrones s'est achevé avec un accueil mitigé en 2019, mais l'univers de George R.R. Martin n'a pas fini de peupler le petit écran. Annoncée depuis plusieurs mois, la production de House of the Dragon va débuter en 2021, a dévoilé le compte officiel de Game of Thrones sur les réseaux sociaux. Cette révélation s'est accompagnée de premiers visuels de la série, montrant les fameux dragons que l'on pourra découvrir dans ce spin-off. Toutefois, la date de sortie sur petit écran n'a pas encore été révélée.

Pour l'heure, beaucoup de mystère entoure encore ce spin-off. House of the Dragon se déroulera 300 ans avant les événements de Game of Thrones. Les protagonistes de la série de fantasy ne seront donc pas présents. Un seul acteur a été officiellement annoncé au casting : Paddy Considine (Peaky Blinders, The Third Day) qui jouera le roi Viserys Ier. Ce prequel suivra en particulier la dynastie des Targaryen, les ancêtres de Daenerys. Au total, House of the Dragon sera composé de 10 épisodes pour le moment, inspirés du roman Feu et sang écrit par George R.R. Martin.

Dragons are coming.#HouseoftheDragon begins production in 2021. pic.twitter.com/Bxl763FVdY — Game of Thrones (@GameOfThrones) December 3, 2020

Pour l'heure, la date de sortie de House of the dragons n'a pas été dévoilée. La série spin-off de Game of thrones entrera en production en 2021, ce qui peut laisser présager une sortie pour les mois qui suivent, voire en 2022. House of the dragons devrait être disponible aux Etats-Unis sur la plateforme HBO Max, mais on ne sait pas encore sur quel service de streaming elle sera diffusé en France.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le casting complet de House of the dragons n'a pas encore été communiqué. Seul l'acteur qui incarnera le roi Viserys Targaryen, premier du nom (à ne pas confondre avec le frère de Daenerys que l'on voit dans Game of Thrones), successeur de Jaehaerys Targaryen, a été révélé : il s'agit de Paddy Considine, comédien britannique que l'on a pu voir auparavant dans The Outsider, Peaky Blinders, The Third Day ou encore Hot Fuzz. On sait que son personnage est décrit comme "chaleureux, doux et un homme bien" qui veut accéder au trône dans l'espoir de "poursuivre l'héritage de son grand-père". Mais George R.R. Martin le dit bien dans son roman Feu et sang : "les hommes bons ne font pas nécessairement de bons rois".

House of the dragons - prochainement sur HBO