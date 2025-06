Série Harry Potter : le casting est presque complet, à quelle date sort la saison 1 sur Max ?

La série Harry Potter est en cours de production par HBO. Casting, date... voici tout ce que l'on sait déjà sur la série.

Le monde magique d'Harry Potter est loin de ne plus fasciner. Après les livres, les films, la pièce de théâtre ou le jeu vidéo, la saga écrite par J.K. Rowling sera bientôt adaptée en une série télévisée. Et ce sont bien les aventures du sorcier à la cicatrice qui auront droit à une nouvelle adaptation sur Max, par HBO. Chaque saison adaptera un tome de la saga. De fait, le casting que l'on connaît à travers la saga cinématographique à succès ne sera pas présent, puisqu'il faut des acteurs qui puissent grandir avec l'intrigue des personnages, âgés de 11 à 17 ans.

Cette série est annoncée pour l'année 2026. On connaît enfin les trois jeunes acteurs qui incarneront le trio principal : Dominic McLaughlin sera Harry Potter, tandis qu'Alastair Stout a été choisi pour jouer Ron Weasley. De son côté, Arabella Stanton sera l'inoubliable Hermione Granger. Au casting, s'ajoutent également John Lithgow dans le rôle d'Albus Dumbledore, Paapa Essiedu pour celui de Severus Rogue, Lox Pratt jouera Draco Malfoy tandis que Nick Frost incarnera Hagrid et Johnny Flynn interprètera Lucius Malfoy. D'autres noms manquent encore à l'appel, comme les interprètes du reste de la famille Weasley (et notamment Ginny ou les jumeaux), de Neville Londubat ou de Dudley Dursley. Le casting complet à date est à retrouver un peu plus bas dans cet article.

L'annonce de la série Harry Potter a laissé les fans perplexes : certains se réjouissent de retrouver l'histoire sur petit écran dans une adaptation qui se veut plus fidèle que les films, d'autres fustigent que l'on remette au goût du jour la saga en dépit des propos transphobes de J.K. Rowling (elle est productrice exécutive de la série). Enfin, certains déplorent qu'on réadapte une franchise existante et populaire, alors que le premier film est sorti il y a à peine 25 ans. Par ailleurs, les visuels, les musiques et les acteurs des films sont encore fraîchement associés à la saga : le défi est donc de taille pour Warner et HBO.

Dominic McLaughlin : Harry Potter

Alastair Stout : Ron Weasley

Arabella Stanton : Hermione Granger

Lox Pratt : Draco Malfoy

John Lithgow : Albus Dumbledore

Janet McTeer : Minerva McGonagall

Paapa Essiedu : Severus Rogue

Nick Frost : Rubeus Hagrid

Katherine Parkinson : Molly Weasley

Johnny Flynn : Lucius Malfoy

Leo Early : Seamus Finnigan

Alessia Leoni : Parvati Patil

Sienna Moosah : Lavender Brown

Luke Thallon : Professeur Quirrell

Paul Whitehouse : Argus Rusard

Bel Powley : Petunia Dursley

Daniel Rigby : Vernon Dursley

Bertie Carvel : Cornelius Fudge

Rappelons que si ce projet de série Harry Potter semble bien avancé, rien n'a encore été concrétisé, et on ne connaît donc, logiquement, pas encore la date de sortie précise. Elle ne sortira toutefois pas sur nos écrans avant la fin d'année 2026, annonce Warner Bros. La date de sortie définitive n'est cependant pas encore connue.