HPI : est-ce vraiment la toute fin de la série ? Audrey Fleurot et la production soulèvent l'espoir d'une suite

La fin de la 5e et dernière saison de "HPI" a été programmée sur TF1 à partir de ce 4 septembre 2025. Un raz de marée audiovisuel en passe de se terminer ? Pas tout de suite et pas vraiment.

TF1 | Jeudi 4 septembre 2025 à 21H10

On l'avait laissée en mai dernier dans une caravane, en pleine galère, avec un bébé sur les bras, une rupture à gérer, des secrets à démêler et un concours d'entrée dans la police à préparer. HPI revient et Morgane Alvaro va poursuivre sa vie tumultueuse de maman-délurée-torturée-à-haut-potentiel-consultante-pour-la-police (n'en jetez plus) pour les quatre derniers épisodes de la saison 5. Mais attention ! Alors que pour ses millions de fans (8,3 millions en moyenne l'année dernière en comptant les replays), cette suite était très attendue, cette 5e saison de HPI est aussi la dernière !

Dans une interview à Télé Poche l'année passée, l'actrice principale avait d'emblée confirmé que HPI reviendrait en 2025, mais que cette saison marquerait également l'arrêt la série. Un coup de tonnerre pour les fans que la déclinaison américaine, déjà lancée outre-Atlantique, est loin d'avoir consolés. Et pas question de revenir sur cette décision, comme l'a encore assuré Pierre Laugier (Itinéraire Productions) au Parisien début septembre 2025. "On a réalisé cinq saisons et on ne veut pas lasser mais partir avec panache", a tranché le producteur, qui assure que l'équipe a "mis un stop".

"Les acteurs, les auteurs, les réalisateurs ont chacun des projets et on avait tous besoin de faire une grande pause", indique-t-il encore, quand la directrice de collection Alice Chegaray-Breugnot prévient que la fin de la série "n'est pas vraiment ouverte et on n'a pas le souhait de redémarrer".

Selon Audrey Fleurot, il est crucial de savoir s'arrêter au bon moment : "Je suis d'avis qu'il ne faut pas lasser les téléspectateurs et faire la saison de trop". Mehdi Nebbou, partenaire de Fleurot à l'écran, a partagé cette vision lors du festival Séries Mania à Lille à la même période. Il a exprimé un désir similaire de finir la série en beauté, avec "panache et fantaisie", avant que HPI ne perde de sa fraîcheur. Il estime que terminer en cinq saisons permettrait de préserver l'originalité et la singularité qui font le succès de HPI.

C'est "dur" pour Audrey Fleurot qui va "beaucoup pleurer"

Audrey Fleurot en a remis une couche en décembre 2024, dans l'émission Quelle époque ! sur France 2. HPI doit se terminer selon elle car il faut "partir au top". "C'est un choix totalement raisonné, raisonnable, pas du tout affectif, parce que je pense que ça va être très dur pour moi", avait expliqué la comédienne, qui a assuré que cette fin la ferait "beaucoup pleurer".

En conférence de presse pour présenter cette saison 5 de HPI début 2025, l'actrice n'a pas dit autre chose. "Je suis dans le déni total, et toute l'équipe aussi", a ainsi admis Audrey Fleurot. "Bien sûr, on l'a voulue cette fin, mais c'est très dur", a-t-elle aussi avoué. "Je pense que c'était le rôle de ma vie, donc le quitter n'est pas évident." "Aucun de nous n'a fondamentalement envie d'arrêter. C'est courageux, mais c'est bien, aussi, de partir avant de lasser", a-t-elle répété.

Et dans un autre article du Parisien, elle en remettait encore une couche : "On l'a voulue cette fin, donc on va être cohérent, mais ça va être hyper dur", s'est-elle lamenté, soulignant aussi le risque de décevoir lors de ce final. "On met un terme à quelque chose, ce qui va forcément faire de la peine. C'est dur de clore ça sans être décevant", estime-t-elle.

Ce n'est peut être pas tout à fait la fin de HPI

Et pourtant... Même si la fin de HPI en tant que série télévisée semble se profiler, l'incertitude domine sur la disparition totale de ses personnages si attachants et si appréciés des fans. La saison finale ne signifie pas nécessairement que Morgane Alvaro ne fera plus d'apparition. Lâcher le plus gros succès de la télévision du côté des fictions ces dernières années n'est sans doute pas dans l'ADN de TF1. Audrey Fleurot elle-même a clairement laissé entendre que le personnage pourrait revenir sous d'autres formats, comme des téléfilms de 90 minutes, ou même au cinéma.

Dans une courte interview à Télé 7 jours début mai 2025, l'interprète de Morgane a indiqué que l'équipe n'excluait pas "la possibilité de faire un unitaire. Donc, il faut que les choses soient quand même un peu ouvertes, tout en étant à la hauteur de ce personnage". Les producteurs de HPI semblent également ouverts à l'idée d'explorer de nouveaux horizons pour la franchise.

Pierre Laugier, coproducteur de HPI, a affirmé l'année dernière qu'"on ne s'interdit rien" en ce qui concerne l'avenir du personnage. Une expression répétée mot pour mot par Alice Chegaray-Breugnot dans Le Parisien le 3 septembre : "Pour être honnête, il n'y a pas de projets dans les tuyaux mais on ne s'interdit rien", abonde-t-elle, tout en prévenant : "Que HPI revienne sous une forme différente serait possible uniquement si le désir est là, si on trouve une bonne idée et quelque chose à raconter". On parie quant à nous que Morgane Alvaro continuera d'exister d'une manière ou d'une autre, que ce soit à la télévision ou sur grand écran. Séchez donc vos larmes !