Dominique Tapie : ruinée, où vit-elle ? Des dettes mais beaucoup d'aide

Dominique Tapie se retrouve veuve et ruinée mais doit rembourser 600 millions de dettes. Tous les biens immobiliers du couple Tapie saisis, elle doit quitter l'hôtel particulier de la rue des Saints-Pères.

Veuve, Dominique Tapie est désormais ruinée. Après la disparition de son mari, Bernard Tapie, le 3 octobre 2021, une nouvelle épreuve s'abat sur elle. La femme de l'homme d'affaires doit désormais rembourser les 600 millions de dettes sous lesquels le couple croulait depuis plusieurs années. Si les problèmes financiers et judiciaires de Bernard Tapie étaient connus de tous et en particulier de sa femme, elle ignorait l'ampleur des montants à régler. Sophie Des Déserts auteure de l'enquête de Paris Match à l'origine des révélations ce 10 février, précisait la veille sur le plateau de C à Vous que "jusqu'au bout Bernard Tapie pensait qu'il pourrait inverser le cours de la justice" et mettre sa femme à l'abri. L'homme d'affaires, condamné en civil en 2015 à rembourser 400 millions d'euros dans l'affaire du crédit Lyonnais, attendait un jugement en pénal et espérait une relaxe. Sa femme avait était condamnée solidairement et son sort dépendant également du nouveau jugement.

La fortune du couple aurait pu venir en aide à Dominique Tapie pour rembourser une partie des dettes mais "il ne reste rien du patrimoine qui a nourrit la légende Tapie", explique la journaliste. Tous les biens immobiliers du couple étaient saisis dans l'attente du jugement au pénal et "ils n'avaient même plus de carte bleue ou de chéquier". Comment alors Dominique et Bernard Tapie réussissaient à donner l'illusion que la belle vie reprenait ? C'est la question que se posent tous les créanciers.

Dominique Tapie relogée par Jean-Louis Borloo

Dominique Tapie est contrainte de quitter l'hôtel particulier de la rue des Saints-Pères, dans lequel elle vivait depuis 35 ans avec son mari. Le bien saisi, Bernard Tapie l'avait vendu à François Pinault, lequel demande aujourd'hui à la veuve de déménager. La femme restée digne et discrète toute sa vie aux côté de son mari peut compter sur les amis fidèles de la famille comme Jean-Louis Borloo. L'enquête de Paris-Match indique que l'ancien ministre a trouvé un appartement pour loger Dominique Tapie. La fratrie des enfants Tapie apparait une nouvelle fois très soudée et en soutien derrière leur mère. Une amie Dominique Tapie confie dans les huit pages d'enquête que la femme de l'homme d'affaires reste "vaillante" comme elle l'a toujours été au cours de nombreux combats judiciaires de son mari : "Elle tente d'être philosophe, dit qu'il faut tout recommencer à zéro mais c'est un cauchemar. Tout est parti en fumée".

Où est passée la fortune du couple Tapie ?

"C'était un couple qui vivait grand train en apparence", a expliqué Sophie Des Déserts sur BFMTV mais en coulisse ils ne roulaient pas sur l'or. Bernard Tapie s'était vu privé de tous ses comptes bancaires à l'exception d'un qui permettait de financer le titre de presse locale, La Provence, dont l'homme d'affaires était le propriétaire. Ce compte a pu servir à "régler des dépenses personnelles" mais il ne pouvait financer le train de vie du couple. Les créanciers de Bernard et Dominique Tapie "croyaient en l'existence d'un magot caché" sur lequel s'appuyait le couple pour se maintenir à flot. La réalité est très loin de toutes ces hypothèses. L'enquête révèle que Dominique Tapie ne vivrait qu'avec les 450€ mensuels de sa retraite.

Dominique Tapie endeuillée par la mort de son mari

La mort de Bernard Tapie, le 3 octobre 2021, a suscité une vague d'émotion dans le pays, des milliers de réactions, témoignant du sentiment d'affection ou de fascination que provoquait l'homme d'affaires dans l'opinion. Son épouse, Dominique, était à son chevet au moment où il s'est éteint : c'est le communiqué transmis par la famille, pour annoncer le décès, qui aura rendu publique cette indiscrétion, dimanche. Ce n'est pas une surprise, Dominique Tapie a été durant près d'un demi-siècle l'épaule sur laquelle Bernard Tapie pouvait se reposer. Les derniers jours de septembre, elle a dû se résoudre à perdre celui qui était devenu son alter-ego, comme l'a rapporté le 4 octobre Jean-Louis Borloo, ami intime de la famille, sur BFMTV. "Je l'ai entendu chuchoter à Dominique, je crois, 'c'est fini'. Je crois qu'il a senti pour la première fois la mort arriver", a-t-il confié au micro de Jean-Jacques Bourdin. Quelques jours après le décès de l'homme d'affaires, Stéphane Tapie a donné quelques nouvelles de sa belle-mère Dominique, sur RTL. "Elle a passé cinquante ans de sa vie à ses côtés, ce n'est pas rien. Et cinquante ans à ses côtés à lui, ça l'est encore moins. [...] Évidemment qu'elle est touchée, mais le clan se ressoude autour d'elle".