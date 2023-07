Hedi : qui est le jeune homme violenté par la police à Marseille ?

Hedi, un jeune homme âgé de 22 ans, a subi de terribles blessures suite à un tir de LBD lors d'une nuit d'émeutes à Marseille. Il affirme avoir été violemment agressé par des membres de la BAC, qui l'ont "tabassé et laissé pour mort".

[Mis à jour le 27 juillet 2023 à 17h47] Son nom est Hedi. Lors d'une interview accordée à Konbini, il a exprimé le souhait de "retrouver sa vie d'avant". Son crâne porte les marques de la violence qu'il a subie. Plus de 50 agrafes ont été nécessaires pour consolider la tête de ce jeune homme victime d'un tir de Flash Ball dans la nuit du 1er au 2 juillet à Marseille. Les médecins ont dû lui retirer une partie de sa boîte crânienne pour le maintenir en vie. Sa mâchoire a également été brisée, il souffre également d'un grave traumatisme crânien et son œil gauche n'est plus totalement fonctionnel. Suite à une enquête de l'IGPN, quatre policiers ont été mis en examen pour "violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique". L'un des fonctionnaires de police impliqué a été placé en détention provisoire.

Que s'est-il passé ? Hedi raconte, après avoir aidé ses parents à Meyrargues, rejoint un ami, Lilian, pour retrouver leurs petites amies respectives à Marseille. Sur place, la situation est très chaotique, la ville est touchée par des émeutes très violentes suite à la mort de Nahel à Nanterre. "Il y avait un hélicoptère, on a eu l'idée de le suivre, ce qui n'était pas très malin. Mais bon, un hélicoptère qui survole le ciel à Marseille dans un tel chaos, on n'en voit pas tous les jours", a souligné le jeune homme dans La Provence. Ils arpentent donc les rues du centre-ville qui sont alors plongées dans le noir. À quelques pas du cours Lieutaud, les deux amis croisent des agents de la BAC : "on leur a dit bonsoir, mais on a vite compris qu'ils étaient énervés et fermés à la discussion."

Le témoignage de sa rencontre avec la BAC

La vie d'Hedi bascule à ce moment-là. Si son ami Lilian a réussi à s'enfuir, lui explique avoir reçu un tir de LBD en pleine tête avant d'être traîné au sol sur une dizaine de mètres "dans un coin où il fait tout noir". Il poursuit son récit : "Ensuite, on a commencé à me frapper. Il y en a qui était allongé sur moi donc je ne pouvais pas bouger. Certains m'ont frappé avec les poings, d'autres avec les matraques. " Le passage à tabac aurait duré pendant cinq minutes selon Hedi, "je criais en disant que j'étais gentil, que j'avais mes papiers, qu'ils pouvaient me fouiller pour voir que je n'avais rien de dangereux sur moi. Mais ils n'ont pas voulu arrêter. "

Il aurait alors été laissé par terre puis le jeune homme parvient à se relever. "Quand j'ai voulu me toucher la tête, je n'ai pas senti mon crâne. Je devais avoir des résidus de Flash-Ball j'imagine." Il finit par retrouver Lilian devant une supérette, mais le jeune homme "commence à perdre le contrôle de son corps". Les gérants du magasin le conduisent aux urgences où il tombe dans le coma. Mediapart a affirmé que son pronostic vital avait été engagé. Hedi a expliqué que les médecins lui ont confié avoir "opéré un mort."

Selon une information de BFMTV, les enquêteurs de l'IGPN auraient affirmé qu'"aucun policier ne souhaite collaborer à l'enquête, allant même jusqu'à avoir du mal à s'identifier sur les vidéos". Le fonctionnaire placé en détention provisoire, le seul à posséder un LBD sur les images de vidéosurveillance, a indiqué de "ne se souvenir de rien, n'avoir rien vu et ne pas se reconnaître sur les images". Deux agents "ont fini, lors de leur garde à vue, par reconnaître des violences". Par ailleurs, la chaîne d'info a révélé que "si ces policiers sont identifiés grâce à leur tenue vestimentaire sur les images de vidéosurveillance de la ville, la cheffe de la BAC n'a signalé dans son rapport à sa hiérarchie aucun incident cette nuit-là, ni aucun usage d'un LBD."

Le jeune homme est victime de lourdes séquelles physiques et psychologiques

Dans un témoignage accordé à Konbini, Hedi a confié qu'il "'a perdu presque 10 kilos". "Des fois, je me dis que je vais me réveiller, mais en fait, je me réveille toujours avec la tête déformée". Il a confié s'être "regardé une fois à l'hôpital, par curiosité. Mais c'était trop... Quand tu vois un trait métallique de 65 agrafes sur ta tête, c'est super dur à supporter." Il ne sait pas encore s'il pourra retrouver un jour la forme originelle de sa tête et n'a toujours pas retrouvé la vue de son œil gauche. Ses blessures ont affaibli son corps : "Je dois rester souvent dans le noir, avec aucun son et aucune lumière, parce que j'ai des migraines qui ne s'arrêtent pas." Le jeune homme de 22 ans doit porter un casque au quotidien pour se protéger la tête.

"Pourquoi moi ?", s'est demandé Hedi. Cet assistant de direction dans l'hôtellerie-restauration a fait part à Mediapart du sentiment de voir un "problème dans la police". "Quand il y en a un ou deux, OK. Mais quand sur une équipe de quatre ou cinq, tu vois qu'ils sont tous pourris, c'est grave. Ça veut dire que c'est clair et assumé." Il a précisé qu'aucun membre du gouvernement n'était rentré en contact avec lui. Il a espéré ne "pas garder une réticence vis-à-vis de ça". Confronté au témoignage de cet homme, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, a indiqué sur BFMTV qu'il "n'est pas la personne qui doit rendre la justice" pour expliquer la position de l'exécutif.