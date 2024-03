Mort d'Akira Toriyama : de quoi est décédé le créateur de Dragon Ball ?

L'auteur du manga au succès planétaire Dragon Ball, Akira Toriyama, est décédé le 1er mars 2024 à l'âge de 68 ans. Sa maison d'édition a annoncé le décès et sa cause seulement ce 8 mars.

Ses histoires ont bercé toute une génération. Le créateur du manga Dragon Ball, Akira Toriyama est mort à l'âge de 68 ans le 1er mars dernier 2024 a déclaré la maison d'édition du mangaka à succès ce vendredi 8 mars. Le sexagénaire est décédé des suites d'un hématome sous-dural aigu, un amas de sang près du cerveau qui survient généralement après un traumatisme crânien. Bird Studio, un atelier créé par Akira Toriyama s'est dit "sincèrement attristé" par la mort de son créateur sur X.

C'est bien le manga Dragon Ball créé en 1984, à l'origine de la licence très connue, qui avait fait le succès d'Akira Toriyama. Le Japonais né à Nagoya, au centre du pays, en 1955, s'était inspiré du roman chinois La pérégrination vers l'Ouest datant du XVIème siècle qui relatait les aventures d'un prodige des arts martiaux. Mais Akira Toriyama était à l'origine d'autres œuvres très populaires, dont la série Dr Slump, et avait participé à la création de personnages pour plusieurs jeux vidéo dont la série Dragon Quest ou le jeu de rôle Chrono Trigger. Akira Toriyama avait d'ailleurs reçu le Prix spécial du 40ème Festival international de la bande dessinée d'Angoulême en 2013 pour l'ensemble de son œuvre.

"Pour moi, Dragon Ball est comme un miracle" avait confié Akira Toriyama au quotidien Asahi dans un entretien en 2013 : "Il a aidé quelqu'un comme moi, qui a une personnalité tordue et difficile, à faire un travail décent et à se faire accepter par la société". Le mangaka disait toutefois ne pas comprendre les raisons du succès planétaire de son œuvre qu'il considérait comme un pur manga de divertissement : "Lorsque j'ai dessiné la série Dragon Ball, tout ce que je voulais, c'était plaire aux garçons du Japon" expliquait-il assurant ne s'être "jamais préoccupé de faire passer un message à travers" ses mangas. Les mangas Dragon Ball se sont vendus à au moins 260 millions d'exemplaires dans le monde selon le site spécialisé Mangazenkan. Et c'est sans compter la diffusion encore plus large de l'œuvre par ses adaptations télévisuelles, à la télé, au cinéma ou en jeu vidéo, qui ont d'ailleurs eu droit à des suites comme Dragon Ball Z.

Plusieurs hommages ont été rendus à Akira Toriyama. Un autre mangaka à succès, l'auteur de One Piece, Eiichiro Oda, a regretté la mort "trop précoce" du père de Son Goku qui laisse "un grand vide". "Je suis submergé par la tristesse" a-t-il ajouté dans un communiqué. La maison d'édition japonaise Shueisha a également exprimé sa peine après le décès d'Akira Toriyama : "Nous tenons à rendre hommage à ses grandes réalisations, à lui exprimer notre gratitude et à lui présenter nos sincères condoléances".