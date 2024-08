Hiromi Rollin, l'héritage, Anouchka : une famille déchirée après la mort d'Alain Delon

L'acteur est mort à l'âge de 88 ans dans la matinée du 18 août. Les derniers mois avaient été marqués par des conflits intra-familiaux.

La famille Delon s'est montrée plus déchirée que jamais ces derniers mois, et l'annonce de la mort d'Alain Delon ne va probablement rien arranger. Entre l'affaire Hiromi Rollin, les problèmes de santé de l'acteur et les conflits entre ses trois enfants, la famille était déjà déchirée.

Le nom de la famille Delon est apparu dans tous les médias à l'été 2023. À cette époque, les trois enfants de l'acteur, Anthony, Anouchka et Alain-Fabien, portaient plainte contre Hiromi Rollin, la dame de compagnie de l'acteur, qui se présentait elle-même comme sa compagne depuis 1989, avant même la naissance d'Anouchka et d'Alain-Fabien. La première plainte des trois enfants de l'acteur visait des faits de "harcèlement moral, détournement de correspondance et maltraitance animale". Ils dénonçaient "l'attitude dénigrante et agressive" d'Hiromi Rollin, ainsi que "ses agissements tendant à capter à son profit des courriers et messages téléphoniques" d'Alain Delon. Une deuxième plainte est déposée par le fils aîné, Anthony, pour faits de violence sur personne vulnérable et abus de faiblesse. Une enquête a été ouverte par le parquet de Montargis le 6 juillet 2023, au lendemain de l'expulsion d'Hiromi Rollin de la propriété de l'acteur à Douchy. Celle-ci a répondu par une plainte contre les trois enfants pour dénonciations calomnieuses et violences lors de son expulsion de la propriété.

Au début de l'année, le 4 janvier 2024, les trois plaintes ont été classées sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée, comme le rapportait Le Point. Les investigations menées par la section de recherches d'Orléans et la brigade de recherches de Montargis, lors desquelles "près d'une cinquantaine de témoins" ont été entendus et des "perquisitions aux domiciles d'Alain Delon et d'Hiromi Rollin" ont été effectuées, ont permis au parquet de Montargis de conclure : "Nul acte de violence au préjudice d'Alain Delon n'a été constaté par les témoins ou par le personnel de santé qui le visitait régulièrement. […] Si le comportement d'Hiromi Rollin a pu être qualifié de directif par certains témoins, il n'existe pas de lien de causalité avec une dégradation de la santé d'Alain Delon susceptible de caractériser le délit de harcèlement moral. L'infraction d'abus de faiblesse n'apparaît pas plus constituée". Concernant la plainte d'Hiromi Rollin, le procureur de la République de Montargis, Jean-Cédric Gaux, a assuré que "l'exploitation d'enregistrements vidéo permet d'écarter la commission d'un acte positif de violence le 5 juillet 2023", et que "l'infraction de dénonciation calomnieuse n'est enfin pas constituée, faute de caractérisation d'une mauvaise foi des enfants Delon".

À peine quelques jours après cette décision de justice, Hiromi Rollin a accusé les trois enfants d'Alain Delon de nuire à sa santé. Dans un courrier à la justice, le 12 janvier, elle s'est dite "particulièrement inquiète et choquée", après les échanges compliqués entre les enfants sur l'état de santé de leur père. Comme le révélait Le Parisien, elle y dénonçait une "tentative d'homicide volontaire" après avoir appris l'arrêt des traitements pris par l'acteur.

Les enfants déchirés

Cette affaire Hiromi Rollin a également mis en avant des désaccords profonds entre Anthony, Anouchka et Alain-Fabien. En effet, les deux garçons et la fille d'Alain Delon sont divisés depuis longtemps à cause de la préférence assumée et affichée de l'acteur pour Anouchka.

De plus, le jour où la justice a classé sans suite les trois plaintes, Anthony a donné une interview choc dans Paris Match. Il y a parlé de l'état de santé déclinant de son père en accusant sa demi-sœur de le manipuler. Il lui reproche de ne pas avoir été informé que leur père aurait échoué à "cinq tests cognitifs" entre 2019 et 2022. Pour rappel, l'état de santé de l'acteur s'est dégradé après un AVC en 2019. Une interview qui était loin de plaire à Anouchka et son père, qui sont passés par leur avocat, Me Christophe Ayela, pour faire savoir que l'acteur était "extrêmement choqué du déballage médiatique orchestré par son fils Anthony" dont les propos viseraient à "lui nuire ". Anouchka a annoncé dans la foulée porter plainte contre son demi-frère pour diffamation, dénonciation calomnieuse, menace et harcèlement. S'ensuit un règlement de compte par plateaux de télévision interposés. De plus, Alain-Fabien s'est mêlé à l'histoire et a soutenu son demi-frère. Il accusait sa sœur d'exercer une "emprise" sur leur père. Il a également assuré qu'elle a caché son intention de ramener Alain Delon en Suisse, dont il est citoyen depuis 1999, afin de profiter d'un taux d'imposition moindre sur l'héritage, alors qu'il aurait clairement fait savoir qu'il souhaitait finir ses jours dans sa résidence de Douchy.

De son côté, Anouchka assurait que sa volonté de faire vivre son père en Suisse était due à la volonté de poursuivre son traitement médical. Elle a proféré à son tour des accusations contre ses frères, qui souhaiteraient soigner la maladie du père "avec des jus de fruits et des légumes". Le 10 janvier, à peine quelques jours après le début de cette guerre médiatique fratricide, une demande de mise sous protection judiciaire "pour raisons de santé" d'Alain Delon a été faite par les avocats de la famille. Le parquet de Montargis avait saisi "un médecin habilité afin d'évaluer la situation d'Alain Delon". Un procès était prévu en 2025.

L'héritage de l'acteur

Ce déchirement familial fait penser à celui qu'il y a eu après la mort d'une autre star française, Johnny Hallyday. En 2017, la mort du chanteur avait conduit à un déchirement entre ses enfants, David et Laura, nés d'une première union, et Laetitia et leurs deux filles, à propos son héritage.

Concernant la famille Delon, la question de l'héritage est épineuse. Tout d'abord pour les ayants droit. En effet, la loi est différente entre la France, où l'acteur est né et mort, et la Suisse dont il était citoyen. Il revient donc aux enfants de se mettre d'accord, ou à la justice de trancher sur les règles qui seront appliquées. Il est important de préciser que le montant de sa fortune est estimé entre 50 et 300 millions d'euros. Une large fourchette qui montre quoi qu'il en soit une somme exceptionnelle à se partager pour les ayants droit de l'acteur.